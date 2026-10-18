San Juan de Lurigancho registra otro ataque mortal contra un transportista: mototaxista fue asesinado a balazos en Canto Grande

Un mototaxista identificado como Gustavo Niño de la Torre fue asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros en un paradero informal de la urbanización Los Álamos, en Canto Grande, San Juan de Lurigancho. Fuente: Latina Noticias

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Un nuevo asesinato contra un trabajador del transporte conmocionó a San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado a balazos cuando esperaba pasajeros en un paradero informal de la urbanización Los Álamos, en la zona de Canto Grande. Según los testimonios recogidos en el lugar, los atacantes llegaron caminando y dispararon hasta en diez oportunidades contra el conductor.

La víctima fue identificada como Gustavo Niño de la Torre. Tras el ataque, las personas que se encontraban en los alrededores intentaron auxiliarlo y lo trasladaron en su propia unidad al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El crimen también generó temor entre sus compañeros, varios de los cuales dejaron de salir a trabajar durante la mañana.

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Los vecinos advirtieron que en este sector ocurrieron otras balaceras y solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques. La Policía Nacional quedó a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato, en medio de la preocupación por la violencia contra los trabajadores del transporte en Lima.

Dos mototaxis permanecen en una calle de la urbanización Los Álamos, donde un conductor de transporte murió tras ser atacado a balazos. (Captura: Latina Noticias)

Sujetos llegaron caminando y dispararon hasta diez veces contra el mototaxista

El crimen se registró en un paradero informal de mototaxis ubicado en la urbanización Los Álamos, en Canto Grande. De acuerdo con los testimonios difundidos por Latina Noticias, los presuntos atacantes llegaron a pie y, después de identificar a Gustavo Niño de la Torre, abrieron fuego contra él.

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Los primeros reportes señalaron que los sujetos realizaron hasta diez disparos. El ataque ocurrió en una zona donde había personas caminando y comerciantes atendiendo sus negocios. Al escuchar las detonaciones, algunos de los presentes se acercaron para ayudar al conductor, quien quedó gravemente herido.

Ante la emergencia, los vecinos y otras personas que estaban en el lugar subieron a la víctima a su propia mototaxi y la trasladaron al Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el personal médico confirmó su muerte. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa cuántos sujetos participaron en el asesinato ni permite establecer qué motivó el ataque.

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Personal médico y allegados ingresan a un mototaxista herido de bala al Hospital de San Juan de Lurigancho tras un ataque en Canto Grande. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos denuncian otras balaceras y exigen mayor seguridad

Los residentes de Los Álamos manifestaron su preocupación por los episodios de violencia registrados en los alrededores del paradero. Según declararon a los medios, el asesinato del mototaxista no sería el primer hecho de este tipo en el sector, donde también se reportaron otras balaceras que mantienen en alerta a quienes viven y trabajan en la zona.

Los vecinos reclamaron mayor patrullaje y presencia de efectivos policiales para reforzar la seguridad. Su pedido apunta a prevenir nuevos ataques en un espacio concurrido por transportistas, pasajeros y comerciantes, especialmente durante las primeras horas del día, cuando aumenta el movimiento de personas.

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El crimen también tuvo consecuencias inmediatas en la actividad de los mototaxistas. Durante la mañana, la fila de vehículos que suele concentrarse en el paradero se redujo. Según el reporte televisivo, algunos compañeros de la víctima optaron por no salir a trabajar ante el temor de convertirse en nuevos blancos de la violencia.

Otro ataque contra un transportista ocurrió días antes en Canto Grande

El asesinato de Gustavo Niño de la Torre se suma a otro crimen reciente contra un trabajador del transporte en San Juan de Lurigancho. El martes anterior, Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años, conductor de la empresa de colectivos Urbanittos, murió tras recibir tres disparos cuando manejaba por la avenida Central.

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Jean Pierre Rodríguez Núñez, de 23 años, recibió tres impactos cuando manejaba una combi en la avenida Central; las imágenes muestran la fuga de los implicados| Video: América Noticias

La unidad cubría la ruta entre Jicamarca y el paradero 10 de Canto Grande. Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque y los movimientos posteriores de los presuntos involucrados. Según las imágenes descritas en la información del caso, uno de los sujetos utilizó un arma que habría tenido silenciador, mientras que otro guardó el armamento en una mochila. El primero escapó en una bicicleta por la calle Los Cirujanos.

En ese caso, no se descartó una posible relación con las amenazas extorsivas contra transportistas por el cobro de cupos. Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme un vínculo entre ambos asesinatos ni que permita atribuir el mismo móvil al ataque contra el mototaxista. La Policía deberá esclarecer las circunstancias de cada crimen e identificar a los responsables.

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