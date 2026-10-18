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San Martín se estrena con victoria 3-0 sobre Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: resumen del triunfo ‘santo’

El conjunto de Martín Ambrosini hizo gala de su poderío ofensivo y se impuso en sets corridos frente a la escuadra de Marcos Blanco

El equipo USM se lleva la victoria en un espectacular partido de voleibol contra CSI. Celebramos juntos este triunfo con un marcador de 25-19 en este clip lleno de adrenalina y deportividad. - Latina Noticias
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San Martín venció 3-0 a Circolo Sportivo Italiano en su estreno en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El cuadro dirigido por Martín Ambrosini resolvió el encuentro con parciales de 25-18, 25-10 y 25-19, en un partido donde exhibió variantes ofensivas, solidez en el bloqueo y la capacidad de modificar su sexteto sin perder control.

Circolo comenzó el encuentro con una ventaja de cuatro puntos, aprovechando algunas imprecisiones del conjunto santo en el armado y la recepción. La diferencia inicial obligó a San Martín a ajustar sus movimientos, aunque la respuesta llegó con rapidez a partir de la potencia de Brenda Lobatón, una de las referentes del plantel. La ‘Canguro’ encontró espacios por las puntas y recurrió a su remate cruzado para recortar distancia.

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El cuadro italiano intentó sostener la ventaja con una defensa ordenada y ataques por el centro, pero San Martín elevó su intensidad conforme avanzó el set. Emily Zinger, quien defendió a Regatas Lima en temporadas anteriores y fue máxima anotadora de la liga hace dos años, empezó a sumar en momentos importantes. Su presencia permitió ampliar las opciones de ataque y evitó que Circolo concentrara su bloqueo sobre Lobatón.

La recuperación se consolidó con la participación de la alemana Vanessa Delancy, quien aportó puntos frente a la red. También apareció la estadounidense Kari Zumach para inclinar el desarrollo a favor de las santas. San Martín pasó de la desventaja inicial a dominar el parcial y cerró el primer set por 25-18, una muestra de su capacidad para responder ante un inicio adverso.

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San Martín derrotó a Circolo en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
San Martín derrotó a Circolo en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo distinto. San Martín tomó el control desde los primeros puntos y construyó una brecha que Circolo no pudo descontar. Aunque el armado no siempre fue preciso, Zinger resolvió varias acciones con ataques potentes y sostuvo la eficacia ofensiva de su equipo. La diferencia creció tanto en el saque como en el bloqueo, con el rival sin argumentos para recuperar terreno.

Ambrosini aprovechó la ventaja para mover el plantel. Yanlis Feliz y Angélica Aquino ingresaron a la cancha y se incorporaron a una formación que mantuvo el ritmo. Las modificaciones no alteraron el funcionamiento colectivo: San Martín conservó la presión sobre el servicio de Circolo y encontró soluciones con distintas jugadoras. El marcador de 25-10 reflejó la superioridad de las santas en el segundo set.

Con dos parciales a favor, el técnico realizó cambios sustanciales para el tercero. Corayma Gómez, Julieta Holzmaisters y Mabel Olemar ingresaron al sexteto, en un tramo más equilibrado del encuentro. Circolo mostró una mejor respuesta y disputó cada punto, aunque San Martín sostuvo la ventaja gracias a su orden en defensa y a la profundidad de sus alternativas.

Olemar tuvo intervenciones importantes en un momento en el que el partido exigía mayor precisión. Zinger, por su parte, sumó también desde el bloqueo y confirmó su influencia en los dos lados de la cancha. Cuando Circolo buscaba extender la definición, la atacante extranjera cerró el partido con un remate que decretó el 25-19 y el 3-0 para San Martín.

Vanessa Delancy, clave en la victoria de la San Martín ante Circolo.
Vanessa Delancy, clave en la victoria de la San Martín ante Circolo. Crédito: USMP.

El resultado permitió que las santas iniciaran la temporada con tres puntos y sin ceder sets. La presentación dejó señales de un equipo con recursos en ataque y posibilidades de rotación, aspectos que intentará sostener en las siguientes jornadas del campeonato nacional.

¿Cuándo volverá a jugar San Martín?

San Martín enfrentará a Deportivo Soan en la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La programación oficial aún no fue difundida, aunque el partido estaría previsto para el fin de semana del 24 y 25 de octubre. La transmisión se realizará por Latina Televisión, de acuerdo con la señal anunciada para el torneo.

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