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Melgar hace respetar Arequipa y sigue luchando en Liga 1 2026: remontó a Deportivo Garcilaso para vencerlo 4-2 por el Torneo Clausura

Los cusqueños se habían adelantado en dos ocasiones (inicio del primer y segundo tiempo), pero el ritmo trepidante del ‘león del sur’ acabó llevándoselos por delante. Gran puesta en escena de Nicolás Quagliata

Nicolas Quagliata condujo los hilos de FBC Melgar en su primorosa victoria contra Deportivo Garcilaso, en Arequipa. - Crédito: ITEA
Nicolas Quagliata condujo los hilos de FBC Melgar en su primorosa victoria contra Deportivo Garcilaso, en Arequipa. - Crédito: ITEA
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FBC Melgar está vivo. Con su triunfo en la UNSA ante Deportivo Garcilaso, por un contundente 4-2, acaba de ubicarse en el segundo lugar de la Tabla Acumulada —desplazando a Universitario de Deportes por diferencia de goles, aunque a falta de su presentación en Trujillo— y se encuentra al acecho de los líderes en el Torneo Clausura con 22 puntos.

El arranque del partido fue de un alto voltaje. El acercamiento inicial del Deportivo Garcilaso, con una trepada por derecha de Francisco Arancibia, puso en mucho aviso a FBC Melgar, que muy pronto sacó a relucir sus lúcidas conexiones, esas que desembocan en el área ocasionando inquietud en portería contraria.

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Al margen de la comodidad del ‘rojinegro’ sobre la hierba, se llevó una enorme sorpresa cuando los visitantes rompieron el cero en el score con un gol de Facundo Castelli, que supuso el 1-0 y con el que se silenció el estadio Monumental de la UNSA, que apenas congregó cinco mil espectadores.

A los 8′ minutos de la contienda, Agustín González cobró el segundo saque de esquina y en esta ocasión su centro fue muy bien capitalizado. Al momento que el esférico entró en la zona de castigo, el ‘9’ argentino se suspendió por los aires y con mucha fuerza se impuso a dos oponentes para conectar de cabeza y mandar a guardar el balón al palo largo derecho defendido por Jorge Cabezudo.

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Resumen del triunfo de Melgar - Liga 1

Es más que claro que Melgar recibió un baldazo de agua fría, pero no bajó los brazos y se mantuvo firme con una secuencia de intencionalidades en ataque. Cerca a los 20′ minutos, Nelson Cabanillas metió un centro cerrado que asustó a Patrick Zubczuk y luego Bernardo Cuesta se atrevió con un ‘misil’ desde afuera del área que rozó la base del arco de la visita.

El Deportivo Garcilaso veía como el dueño de casa crecía hasta arrinconarlo, pero aun así mostraba cierto carácter para emprender contragolpes, aunque ninguno generaba inquietud. Entrando a la recta final del primer acto, ‘BerniCuesta tuvo un fallo inverosímil delante de la portería, tras pura astucia de Jhonny Vidales para arrebatarle un balón en salida a Carlos Ramos.

Aquel yerro no desmotivó a los de Miguel Rondelli; por el contrario, los insufló de carácter para seguir yendo hacia adelante y en esa insistencia se halló petróleo, a los 38′ minutos, con la igualada de Nicolás Quagliata por un muy mal despeje de Agustín Gómez.

Tras el descanso, el libreto fue idéntico a los primeros compases. Porque el ‘pedacito de cielo’ volvió a adelantarse en el choque con una definición espléndida de Francisco Arancibia, quien con un enganche hacia dentro dejó muy mal parado a Nelson Cabanillas y venció a Patrick Zubczuk.

El administrador del conjunto rojinegro arremetió sin reservas contra Franco Velazco tras el empate disputado en Lima, cuestionando severamente sus capacidades de gestión deportiva y financiera al frente de la institución merengue (Los Deportivos de Radio Yaraví)

Hubo respuesta inmediata por parte de los locales muy cerca a la hora de juego gracias a la picardía de Jhonny Vidales para crear un penal por una mano de Agustín Gómez, hasta aquí el débil de los cusqueños. Quien se encargó de establecer la nueva igualada fue el mismo seleccionado nacional, que sigue ensanchando sus estadísticas en Arequipa.

Revitalizado por lo conseguido, FBC Melgar agitó el banquillo toda vez que metió un par de cambios para arremeter con mayor fuerza a su oponente, que no pudo seguir el ritmo y acabó entregándose. Aprovechando esa actitud, Bernardo Cuesta hizo su aparición al recoger un rebote del golero del Deportivo Garcilaso a un remate de Nicolas Quagliata y Cristian Bordacahar hizo de las suyas con un golazo, a pase de Horacio Orzán, que supuso el 4-2 definitivo.

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