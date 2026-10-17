‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

Óscar Yépez interpreta a Romeo y María Grazia Gamarra da vida a Julieta en la nueva puesta de Éxodo Teatro.

Guardar

Éxodo Teatro presenta una nueva versión de ‘Romeo y Julieta’, el clásico de William Shakespeare, en el Teatro Municipal de Lima. La producción, dirigida por Jean Pierre Gamarra, propone una lectura que se distancia de la visión idealizada del romance para poner el foco en la fatalidad, la violencia, el azar y la desesperanza que rodean a los jóvenes protagonistas.

La puesta en escena cuenta con Óscar Yépez como Romeo y María Grazia Gamarra como Julieta. Junto a ellos participan Alonso Cano, Fernando Luque, Amaranta Kun y Sebastián Rubio, quienes interpretan a personajes fundamentales dentro de la historia de amor marcada por el enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto.

PUBLICIDAD

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y Maria Grazia Gamarra en Teatro Municipal de Lima

Una lectura de la tragedia de William Shakespeare

La nueva propuesta de Éxodo Teatro retoma una de las obras más conocidas de William Shakespeare, pero se aleja de la interpretación que concentra toda la atención en el enamoramiento de Romeo y Julieta. La dirección de Jean Pierre Gamarra plantea un recorrido por los conflictos que rodean a la pareja y por las circunstancias que terminan conduciéndola a un destino trágico.

Romeo y Julieta narra la historia de dos jóvenes que se enamoran a primera vista, pese a pertenecer a familias enfrentadas. Romeo pertenece a los Montesco y Julieta a los Capuleto, dos linajes cuya rivalidad condiciona las decisiones de quienes los rodean.

PUBLICIDAD

La decisión de los protagonistas de casarse en secreto desencadena una sucesión de acontecimientos que los lleva a la muerte. En esta versión, el conflicto entre las familias adquiere un lugar central y permite observar las consecuencias de un entorno atravesado por la violencia heredada y la imposibilidad de escapar de ella.

La producción propone una mirada sobre la fatalidad que acompaña a los personajes. No se trata únicamente de una historia de amor entre dos jóvenes, sino también de una tragedia construida por enfrentamientos familiares, decisiones precipitadas, hechos imprevistos y un escenario que no ofrece una salida para Romeo y Julieta.

PUBLICIDAD

La obra busca acercar el clásico a un público contemporáneo desde una perspectiva distinta, sin abandonar los elementos esenciales del texto de Shakespeare. La historia conserva el vínculo entre los protagonistas, pero amplía la mirada sobre aquello que los rodea y termina por definir el desenlace.

Óscar Yépez y María Grazia Gamarra encabezan el elenco

Óscar Yépez asume el papel de Romeo, mientras que María Grazia Gamarra interpreta a Julieta. Ambos encabezan un elenco que reúne a seis intérpretes para llevar al escenario la tragedia de los amantes de Verona.

Alonso Cano forma parte de la propuesta como Mercucio, uno de los personajes más cercanos a Romeo. Fernando Luque interpreta a Teobaldo, integrante de los Capuleto cuya presencia intensifica el conflicto entre las dos familias enfrentadas.

PUBLICIDAD

Amaranta Kun asume el papel de Cupido y Sebastián Rubio interpreta a Paris. Los personajes se integran a una historia donde las tensiones familiares, los vínculos afectivos y las decisiones de los protagonistas avanzan hacia un desenlace marcado por la muerte.

La puesta cuenta también con el trabajo del escenógrafo italiano Lorenzo Albani, quien regresa al Teatro Municipal de Lima con una propuesta visual que transforma el escenario en un laberinto. La escenografía acompaña el universo dramático construido por la adaptación y se integra a la lectura de una historia atravesada por la violencia y la desesperanza.

La participación de Albani es uno de los elementos que acompaña esta versión de Romeo y Julieta. Su trabajo escénico se suma a la dirección de Jean Pierre Gamarra y a la interpretación del elenco para construir el recorrido de los personajes dentro de un espacio que dialoga con el conflicto central de la obra.

PUBLICIDAD

La propuesta dirigida por Jean Pierre Gamarra lleva la tragedia de William Shakespeare al Teatro Municipal de Lima.

Fechas y precios de entradas

Con esta producción, Éxodo Teatro continúa su apuesta por llevar grandes clásicos al escenario desde nuevas perspectivas. La compañía y Jean Pierre Gamarra ya presentaron anteriormente obras como La vida es sueño, Otelo y Hamlet.

La temporada fue anunciada del 9 de octubre al 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el jirón Ica 377, en el Cercado de Lima. Las funciones están programadas de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

La temporada está recomendada para mayores de 12 años y tiene una duración de dos horas. Las entradas se encuentran disponibles en Passline, preciosd esde los 10 soles hasta los 55 soles.

PUBLICIDAD