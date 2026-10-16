Eryc Castillo se marcharía de Alianza Lima al término de la temporada tras recibir una propuesta formal del fútbol mexicano

El contrato del ecuatoriano, vigente hasta 2028, no será un freno: el club victoriano recibirá una compensación económica por cederlo, mientras la dirigencia ya analiza nombres para cubrir la vacante que dejará su partida (Alianza Lima)

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Eryc Castillo tiene los días contados en Alianza Lima. A mediados de octubre, cuando el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 todavía está en pleno desarrollo, una bomba sacudió al mundo íntimo: el delantero ecuatoriano habría recibido una propuesta concreta del fútbol mexicano y su salida del club victoriano al término del año sería prácticamente un hecho.

La revelación llegó desde el programa Exitosa Deportes, donde el productor Juan Pablo Torres afirmó haber recibido la confirmación de fuentes directas vinculadas al entorno del jugador.

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La oferta que Alianza no puede contrarrestar

El interés del fútbol mexicano por Eryc Castillo habría avanzado hasta convertirse en una propuesta formal. Según lo revelado en Exitosa Deportes, el atacante ecuatoriano dejaría Alianza Lima al finalizar 2026, pese a tener contrato vigente. (Alianza Lima)

La información no llegó como un rumor sino como una certeza. Torres fue contundente al momento de dar a conocer la novedad al aire: “Lo de Castillo con México está muy avanzado y se va a dar”, sostuvo el productor, quien también precisó que la primicia le había sido confirmada con días de anticipación. Ante las dudas de sus compañeros en el panel, que le pidieron que aclarara si se trataba de una posibilidad o de algo concreto, Torres no dejó margen para la ambigüedad: “Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Es lo que me contaron”.

El resto del panel coincidió en que la situación era prácticamente inevitable. La brecha económica entre el fútbol peruano y el mexicano convierte cualquier intento de retención en un esfuerzo estéril. “Si te quiere México, chao. Te triplica el sueldo tranquilamente”, señaló uno de los panelistas durante el programa. Otro de los conductores fue aún más directo al resumir la situación: “Competir con una propuesta mexicana no se puede. Así de simple”.

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El dato que complica aún más el escenario para la institución blanquiazul es que Castillo tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ese vínculo se convierte en una ventaja para el club: en caso de que la operación se concrete, Alianza Lima recibiría una compensación económica por ceder al delantero antes del vencimiento de su acuerdo. En el programa lo plantearon con claridad: “Tiene contrato y le va a entrar una plata”, dijo Torres.

El impacto en el plantel y la búsqueda de un reemplazante

La posible salida de Eryc Castillo obligaría a Alianza Lima a buscar alternativas para cubrir una posición en la que el mercado local no ofrece demasiadas opciones. Kevin Cerna fue mencionado como posibilidad, aunque su llegada fue puesta en duda. (Alianza Lima)

La eventual partida del atacante abre un interrogante difícil de resolver para la dirigencia de Alianza Lima: en la Liga 1 no abunda ese perfil. Así lo reconocieron en el propio programa, donde uno de los panelistas planteó que reemplazar a Castillo dentro del mercado local sería una tarea compleja. Se mencionó el nombre de Kevin Serna (colombiano que actualmente juega en Fluminense) como una alternativa teórica, aunque el propio Torres relativizó esa posibilidad de inmediato: “No creo que venga. Ya estuvo en Alianza”, aclaró, descartando en la práctica esa opción.

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El club también deberá resolver su situación en cuanto a extranjeros. Al momento de la emisión del programa, el equipo cuenta con seis jugadores foráneos en su plantel, pero el préstamo de Mateo Antoni llega a su fin, lo que reduciría ese número a cinco. La salida de Castillo obligaría a la directiva a salir al mercado en busca de un atacante que cubra ese espacio, lo que implicará una inversión adicional en la próxima ventana de transferencias.

Mientras tanto, el conjunto blanquiazul tiene por delante el compromiso del sábado 17 de octubre ante Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará desde las 8.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión a través de L1 MAX y L1 Play. La urgencia del presente no detiene, sin embargo, la planificación de un futuro que ya luce muy diferente al actual.

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