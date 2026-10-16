Perú Deportes

Eryc Castillo se marcharía de Alianza Lima al término de la temporada tras recibir una propuesta formal del fútbol mexicano

El atacante ecuatoriano, con vínculo vigente hasta 2028, tendría todo encaminado para abandonar La Victoria a fin de año. El club blanquiazul recibiría una compensación económica por el traspaso

Eryc Castillo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El contrato del ecuatoriano, vigente hasta 2028, no será un freno: el club victoriano recibirá una compensación económica por cederlo, mientras la dirigencia ya analiza nombres para cubrir la vacante que dejará su partida (Alianza Lima)
Guardar

Eryc Castillo tiene los días contados en Alianza Lima. A mediados de octubre, cuando el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 todavía está en pleno desarrollo, una bomba sacudió al mundo íntimo: el delantero ecuatoriano habría recibido una propuesta concreta del fútbol mexicano y su salida del club victoriano al término del año sería prácticamente un hecho.

La revelación llegó desde el programa Exitosa Deportes, donde el productor Juan Pablo Torres afirmó haber recibido la confirmación de fuentes directas vinculadas al entorno del jugador.

PUBLICIDAD

La oferta que Alianza no puede contrarrestar

Eryc Castillo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El interés del fútbol mexicano por Eryc Castillo habría avanzado hasta convertirse en una propuesta formal. Según lo revelado en Exitosa Deportes, el atacante ecuatoriano dejaría Alianza Lima al finalizar 2026, pese a tener contrato vigente. (Alianza Lima)

La información no llegó como un rumor sino como una certeza. Torres fue contundente al momento de dar a conocer la novedad al aire: “Lo de Castillo con México está muy avanzado y se va a dar”, sostuvo el productor, quien también precisó que la primicia le había sido confirmada con días de anticipación. Ante las dudas de sus compañeros en el panel, que le pidieron que aclarara si se trataba de una posibilidad o de algo concreto, Torres no dejó margen para la ambigüedad: “Castillo dejará Alianza Lima a fin de año. Es lo que me contaron”.

El resto del panel coincidió en que la situación era prácticamente inevitable. La brecha económica entre el fútbol peruano y el mexicano convierte cualquier intento de retención en un esfuerzo estéril. “Si te quiere México, chao. Te triplica el sueldo tranquilamente”, señaló uno de los panelistas durante el programa. Otro de los conductores fue aún más directo al resumir la situación: “Competir con una propuesta mexicana no se puede. Así de simple”.

PUBLICIDAD

El dato que complica aún más el escenario para la institución blanquiazul es que Castillo tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ese vínculo se convierte en una ventaja para el club: en caso de que la operación se concrete, Alianza Lima recibiría una compensación económica por ceder al delantero antes del vencimiento de su acuerdo. En el programa lo plantearon con claridad: “Tiene contrato y le va a entrar una plata”, dijo Torres.

El impacto en el plantel y la búsqueda de un reemplazante

Eryc Castillo – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
La posible salida de Eryc Castillo obligaría a Alianza Lima a buscar alternativas para cubrir una posición en la que el mercado local no ofrece demasiadas opciones. Kevin Cerna fue mencionado como posibilidad, aunque su llegada fue puesta en duda. (Alianza Lima)

La eventual partida del atacante abre un interrogante difícil de resolver para la dirigencia de Alianza Lima: en la Liga 1 no abunda ese perfil. Así lo reconocieron en el propio programa, donde uno de los panelistas planteó que reemplazar a Castillo dentro del mercado local sería una tarea compleja. Se mencionó el nombre de Kevin Serna (colombiano que actualmente juega en Fluminense) como una alternativa teórica, aunque el propio Torres relativizó esa posibilidad de inmediato: “No creo que venga. Ya estuvo en Alianza”, aclaró, descartando en la práctica esa opción.

El club también deberá resolver su situación en cuanto a extranjeros. Al momento de la emisión del programa, el equipo cuenta con seis jugadores foráneos en su plantel, pero el préstamo de Mateo Antoni llega a su fin, lo que reduciría ese número a cinco. La salida de Castillo obligaría a la directiva a salir al mercado en busca de un atacante que cubra ese espacio, lo que implicará una inversión adicional en la próxima ventana de transferencias.

Mientras tanto, el conjunto blanquiazul tiene por delante el compromiso del sábado 17 de octubre ante Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará desde las 8.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión a través de L1 MAX y L1 Play. La urgencia del presente no detiene, sin embargo, la planificación de un futuro que ya luce muy diferente al actual.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo ‘crema’ llega tras una gira por Chile y buscará sorprender al cuadro brasileño en el torneo continental que se disputa en Ecuador. Sigue las incidencias del cotejo

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Preocupación en Universitario: jugadora salió ahogada y con oxígeno en el duelo ante Palmeiras por Libertadores Femenina

Milagros Rolón, lateral paraguaya de la ‘U’, tuvo que abandonar el campo en los minutos finales del primer tiempo tras presentar dificultades para respirar en Quito

Preocupación en Universitario: jugadora salió ahogada y con oxígeno en el duelo ante Palmeiras por Libertadores Femenina

La contundente respuesta de Jairo Concha a sus críticos en redes sociales: “Con humildad, trabajo y fe”

El mediocampista acumula 32 partidos, tres goles y ocho asistencias en 2026, pero los hinchas cremas le exigen más. La derrota ante Garcilaso y el empate con Melgar profundizaron los cuestionamientos sobre su nivel

La contundente respuesta de Jairo Concha a sus críticos en redes sociales: “Con humildad, trabajo y fe”

Fernanda Pinto y su advertencia sobre Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley: “Este equipo peleará y dejará todo en la cancha”

La punta nacional también dejó por sentado que en algunas jornadas estará bajo la dirección técnica de Martín Ambrosini y competirá por San Martín

Fernanda Pinto y su advertencia sobre Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley: “Este equipo peleará y dejará todo en la cancha”

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

El mediocentro de Alianza Atlético, reubicado como volante mixto por Federico Urciuoli, asegura que deben ofrecer un rendimiento adicional por el nivel del oponente y la jerarquía existente en su estructura

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Christian Cueva niega deber 58 mil soles por los panetones y apunta a su hermano: "No tengo nada que ver"

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Agus Padilla se disculpa tras pelea en vivo con Suheyn Cipriani: "Tengo que controlarme más con mis impulsos"

DEPORTES

Preocupación en Universitario: jugadora salió ahogada y con oxígeno en el duelo ante Palmeiras por Libertadores Femenina

Preocupación en Universitario: jugadora salió ahogada y con oxígeno en el duelo ante Palmeiras por Libertadores Femenina

La contundente respuesta de Jairo Concha a sus críticos en redes sociales: “Con humildad, trabajo y fe”

Fernanda Pinto y su advertencia sobre Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley: “Este equipo peleará y dejará todo en la cancha”

Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”