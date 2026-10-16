¿El limón subirá de precio perjudicando la preparación del ceviche?: Economista hace preocupante pronóstico ante la llegada de El Niño Costero

Transmisión del programa de Exitosa Perú en la que se analiza el posible incremento en los precios del limón debido al fenómeno de El Niño. Durante la emisión, el conductor interactúa mediante enlace telefónico con el economista Guido Pennano, cuya imagen aparece en pantalla en un recuadro. En la parte inferior del video se muestra un cintillo informativo con el titular sobre el impacto económico del clima en el costo de este producto.

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El precio del limón podría superar los S/ 20 por kilo durante el verano de 2027 si las lluvias y el exceso de humedad vinculados al fenómeno El Niño afectan la producción en el norte de Perú. El economista Guido Pennano advirtió que el cultivo enfrenta riesgos por las condiciones climáticas previstas para los próximos meses, con un impacto que podría trasladarse a los mercados durante la próxima campaña.

La alerta se concentra en el efecto que tendría el agua sobre los árboles de limón. Este cítrico requiere condiciones determinadas para completar sus etapas de floración y desarrollo del fruto. Las temperaturas elevadas, la humedad persistente y las precipitaciones intensas pueden alterar ese proceso, reducir los rendimientos y limitar la oferta que llega a los centros de abasto.

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Pennano sostuvo que las proyecciones conocidas hasta ahora plantean un escenario de precios superiores a los registrados en anteriores episodios de El Niño. Según explicó, algunos especialistas anticipan que el kilogramo podría ubicarse por encima de los S/ 20 en los meses de mayor impacto, aunque el resultado final dependerá de la evolución del clima, la intensidad de las lluvias y el estado de los cultivos.

El Perú exportó 45,313 toneladas de limón en 2024, con un crecimiento del 28% respecto al año anterior, siendo Estados Unidos el principal destino. (Andina)

El exceso de agua puede afectar la cosecha y reducir la oferta

El limón se produce en varias zonas del país, aunque Piura concentra una parte central de la oferta nacional. Por ese motivo, cualquier alteración climática en la costa norte puede tener consecuencias sobre el abastecimiento interno. Si la producción cae o existen dificultades para trasladar la fruta hacia otras regiones, los precios minoristas suelen reflejar esa menor disponibilidad.

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Una caja de limones amarillos permanece expuesta a la lluvia en un mercado, un producto agrícola afectado por la variabilidad climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias asociadas a El Niño pueden afectar las plantaciones de distintas maneras. La humedad excesiva puede perjudicar la floración, favorecer enfermedades en los árboles y deteriorar la calidad comercial de los frutos. A ello se suman los posibles problemas en caminos y rutas de distribución, que complicarían el traslado de la cosecha desde las zonas agrícolas hacia los mercados.

El eventual encarecimiento no responde solo a una menor cantidad de limón disponible. También intervienen los costos logísticos, las pérdidas durante el transporte y la incertidumbre de los comerciantes ante una oferta irregular. La combinación de daños en el campo y dificultades para distribuir la producción podría presionar los valores al alza en un producto de consumo cotidiano para los hogares y los negocios gastronómicos.

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Agricultores peruanos denuncian que ingreso ilegal del limón colombiano al país representa un gran riesgo para los cultivos por la posible presencia de la bacteria del dragón amarillo - Crédito: Correo.

El antecedente de los S/ 18 por kilo elevó la preocupación

Pennano recordó que, durante un episodio previo del fenómeno climático, el precio del limón llegó a S/ 18 por kilo. Aquella suba afectó el presupuesto de los consumidores y obligó a muchas familias a reducir la compra de un ingrediente habitual en la cocina peruana. El incremento también tuvo impacto en restaurantes, puestos de comida y comercios que utilizan grandes cantidades del cítrico.

El limón tiene una presencia constante en preparaciones como el ceviche, las ensaladas, las marinadas, las bebidas y numerosos platos caseros. Por eso, una variación pronunciada en su precio tiene un efecto inmediato sobre el gasto de los hogares. En especial, el alza suele sentirse en los meses de verano, cuando aumenta la demanda de alimentos frescos y comidas que requieren jugo de limón.

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La previsión para 2027 plantea una preocupación mayor porque las condiciones de humedad podrían extenderse sobre una etapa sensible del ciclo agrícola. El valor de S/ 20 por kilo aparece como una estimación, no como un precio confirmado, y dependerá de la magnitud de las lluvias y del nivel de daños que registren las plantaciones. La producción, el transporte y la comercialización definirán cuánto de ese riesgo llega finalmente al consumidor.

Canastos de mimbre prácticamente vacíos en un mercado reflejan la disminución en la oferta de productos agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congelar jugo aparece como una opción para anticipar una subida de precios

Ante la posibilidad de que el limón se encarezca, Pennano recomendó aprovechar los períodos de mayor disponibilidad para exprimir la fruta y conservar el jugo. La propuesta consiste en colocar el líquido en bolsas o recipientes adecuados para congelarlo y utilizarlo más adelante, cuando el precio del producto fresco sea más alto o exista menor oferta en los mercados.

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Un plato de ceviche peruano servido con camote y choclo se acompaña de limones y un cartel de precios que simboliza la suba de insumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método busca que las familias cuenten con una reserva para preparaciones que requieren jugo de limón. Para este fin, resulta conveniente dividirlo en porciones pequeñas, con el objetivo de descongelar solo la cantidad necesaria. También es importante utilizar recipientes limpios y cerrados, además de mantenerlos en frío constante para evitar alteraciones durante el almacenamiento.

Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)

De acuerdo con la explicación difundida por el economista, el jugo puede mantenerse congelado para emplearlo después en recetas como el ceviche. La recomendación apunta a reducir el impacto de una eventual suba de precios, aunque no reemplaza por completo las características del limón recién exprimido. A medida que se acerque el verano de 2027, la evolución de las lluvias y las condiciones de las cosechas permitirá determinar si la advertencia se traduce en un nuevo aumento del cítrico en los mercados.

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