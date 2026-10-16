U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

U2 volverá a los estadios en 2027, sin concierto confirmado en Lima

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U2 confirmó seis conciertos en Latinoamérica para 2027, pero Perú no aparece en el primer tramo de la gira que llevará a la banda irlandesa por Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires. El grupo informó que esas serán, por ahora, las únicas tres ciudades latinoamericanas que visitará el próximo año.

La gira se llamará Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth y comenzará el 23 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. U2 ofrecerá una segunda fecha en el mismo recinto el 26 de febrero, antes de viajar a Brasil y Argentina.

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El anuncio deja sin una fecha confirmada al público peruano, que esperaba novedades ante el regreso de la banda a los estadios. La comunicación oficial de U2 precisa que los seis shows anunciados corresponden a las únicas paradas previstas en América Latina durante 2027. La agrupación no informó conciertos en Lima ni una eventual ampliación regional del itinerario.

La gira marcará el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los grandes escenarios después de su residencia en Las Vegas. El recorrido acompañará el lanzamiento de Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio del grupo, previsto para el 13 de noviembre de 2026.

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U2

¿Dónde serán los primeros seis shows?

El calendario anunciado incluye dos conciertos en cada una de las tres ciudades elegidas. Tras las presentaciones en México, U2 actuará el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS de São Paulo, Brasil.

La primera etapa latinoamericana cerrará en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, con funciones el 23 y 25 de marzo. El músico estadounidense Beck será el artista invitado en los seis espectáculos, según informó la banda.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

23 de febrero de 2027: Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

26 de febrero de 2027: Ciudad de México, Estadio GNP Seguros

10 de marzo de 2027: São Paulo, Estádio MorumBIS

12 de marzo de 2027: São Paulo, Estádio MorumBIS

23 de marzo de 2027: Buenos Aires, Estadio River Plate

25 de marzo de 2027: Buenos Aires, Estadio River Plate

U2 señaló que en las próximas semanas dará a conocer nuevas fechas para Europa y Norteamérica. También indicó que trabaja en una vuelta a Irlanda, aunque todavía no difundió ciudades, estadios ni días para esos conciertos.

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El dato sobre América Latina, sin embargo, establece una diferencia con esos mercados: la gira solo contempla por ahora México, Brasil y Argentina en la región. Por ese motivo, no existe una preventa, una productora local ni un recinto confirmado para un eventual concierto en Perú.

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¿Dónde cómprar las entradas para ver a U2?

Los seguidores peruanos que deseen asistir a los conciertos de U2 podrán viajar a México, Brasil o Argentina, las tres escalas latinoamericanas confirmadas para 2027. Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial U2.com.

La preventa para los suscriptores del grupo Feedback comenzará el lunes 19 de octubre a las 10.00, según la hora local de cada ciudad. Un día después, el martes 20, se habilitará el acceso para los miembros de The Hype. Ambas preventas concluirán el miércoles 21 de octubre a las 22.00.

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La venta general para São Paulo y Buenos Aires empezará el jueves 22 de octubre a las 10.00. En Ciudad de México, las entradas restantes saldrán a la venta el viernes 23 de octubre, también a las 10.00. Además, el público mexicano tendrá una preventa de artista a través de Ticketmaster el 22 de octubre.

Los anuncios de entradas solo corresponden a las seis funciones ya confirmadas. Los seguidores peruanos deberán esperar una comunicación oficial de la banda o de una promotora para conocer si Lima puede integrarse a una futura extensión del tour.

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