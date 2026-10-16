Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Iván Villacorta asegura que cubrirá atención de ciudadano ruso herido

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El cantante Iván Villacorta Bello, integrante de la agrupación Los Villacorta, fue detenido tras un accidente de tránsito que dejó herido a un ciudadano ruso de 77 años en Trujillo. La Policía investiga si el músico conducía bajo los efectos del alcohol al momento del impacto, ocurrido la tarde del jueves 15 de octubre.

El adulto mayor fue trasladado a una clínica privada, donde permanece bajo atención médica por lesiones que, según los reportes iniciales, incluyen fracturas en la cabeza y una pierna.

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Por su parte, Villacorta difundió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que la víctima está estable y fuera de peligro, además de señalar que asumirá los gastos derivados de su recuperación.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, en la urbanización El Molino. De acuerdo con información difundida, el vehículo conducido por Villacorta impactó contra el ciudadano extranjero, identificado de forma preliminar con las iniciales A. R.

Tras el choque, vecinos de la zona auxiliaron al adulto mayor, quien fue trasladado para recibir atención de emergencia. Inicialmente circuló información sobre su ingreso al Hospital Regional Docente de Trujillo. No obstante, el cantante afirmó después que fue llevado desde el primer momento a una clínica privada.

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La Policía trasladó al cantante a la comisaría La Noria

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron al vocalista de cumbia y lo condujeron a la comisaría La Noria para cumplir con las diligencias del caso. Según el acta de detención citada por La República, el artista presentaba signos compatibles con un posible estado de ebriedad.

Testigos consultados por medios locales señalaron que Villacorta balbuceaba después del accidente y parecía haber consumido alcohol. Esas versiones forman parte de las primeras indagaciones y deberán ser corroboradas con los resultados de los exámenes y las actuaciones policiales.

La investigación deberá establecer cómo ocurrió el impacto, cuál era la velocidad del vehículo y si el conductor había ingerido bebidas alcohólicas. También se evaluarán los registros de las cámaras de seguridad de la zona, los testimonios de quienes presenciaron el hecho y el resultado del dosaje etílico que corresponde practicar al detenido.

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Cantante de Los Villacorta pide disculpas tras accidente que dejó herido a adulto mayor

El músico, de 47 años, cuenta con licencia de conducir activa. El proceso policial determinará si existen responsabilidades administrativas o penales por el accidente que dejó lesionado al ciudadano ruso.

Iván Villacorta afirmó que cubre los gastos médicos de la víctima

Horas después de conocerse el caso, Iván Villacorta publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. El cantante expresó sus disculpas y sostuvo que mantiene contacto con el entorno del hombre afectado.

“Quiero dirigirme a todos ustedes para expresar mis sinceras disculpas por lo ocurrido recientemente”, escribió el integrante de Los Villacorta. En el texto, indicó que la persona afectada “se encuentra estable y fuera de peligro”.

El vocalista también rechazó que la víctima haya sido llevada al Hospital Regional, versión que había circulado durante las primeras horas posteriores al accidente. “Quiero aclarar que, desde el primer momento, fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica y no al Hospital Regional, como se ha difundido erróneamente”, precisó.

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Villacorta aseguró que permanece pendiente de la evolución del adulto mayor. “He estado pendiente de su salud y bienestar, haciéndome cargo de los gastos correspondientes y brindándole todo mi apoyo”, señaló en su pronunciamiento.

El cantante añadió que sostuvo conversaciones con la víctima o su entorno en términos cordiales. “Mi compromiso es seguir acompañando a la persona afectada durante su recuperación, atento a sus necesidades”, indicó.

En la parte final de su mensaje, Villacorta sostuvo que lamenta lo sucedido y que su prioridad es la recuperación del ciudadano ruso. También pidió que el caso sea tratado “con respeto y prudencia”.

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