Perú

Asesinan a balazos a conductor de 23 años mientras manejaba una combi con pasajeros en Lurigancho-Chosica

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Vitarte, pero falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el ataque armado

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Vitarte, pero falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el ataque armado (Créditos: Panamericana TV)
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Un nuevo ataque contra transportistas terminó con la muerte de Lisandro Guerra, un conductor de 23 años que recibió varios disparos mientras manejaba una combi con pasajeros en Huachipa. El trabajador fue auxiliado y trasladado al hospital de Vitarte; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas. El homicidio se suma a una serie de hechos violentos que afectan a los integrantes de la empresa informal conocida como La Florida, que acumula tres choferes asesinados durante el último mes.

El atentado ocurrió en el paradero Aviadores, ubicado en la avenida Cajamarquilla. Según Buenos días Perú de Panamericana TV, unos sujetos interceptaron la unidad cuando circulaba por su recorrido habitual y, en ese momento, uno de los atacantes abrió fuego directamente contra el hombre que estaba al volante, dejando varios orificios de bala en la parte superior de la carrocería.

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Tras la agresión, la víctima fue llevada de emergencia al establecimiento sanitario de Vitarte. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, no resistió las lesiones. Entretanto, la escena permaneció cercada mientras los efectivos policiales iniciaban las diligencias para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias del crimen.

Lisandro Guerra, conductor de 23 años, murió tras recibir varios disparos mientras manejaba una combi con pasajeros en el paradero Aviadores, en la avenida Cajamarquilla, Huachipa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Lisandro Guerra, conductor de 23 años, murió tras recibir varios disparos mientras manejaba una combi con pasajeros en el paradero Aviadores, en la avenida Cajamarquilla, Huachipa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Conductor dejó a su hijo un minuto antes del ataque

Uno de los detalles más impactantes del caso es que Guerra estuvo con su pequeño de cuatro años poco antes del tiroteo. De acuerdo con la información difundida desde el lugar de los hechos, el chofer dejó al menor al cuidado de su madre apenas un minuto antes de que se produjera la emboscada.

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Esta decisión evitó que el niño acompañara a su padre cuando se desató la balacera. Mientras las autoridades desarrollan las investigaciones, la familia afronta las consecuencias de un episodio violento que acabó con la vida del trabajador durante su jornada laboral.

En la zona, los agentes encontraron cuatro casquillos que serán incorporados a las pericias correspondientes. Asimismo, la unidad presentaba impactos compatibles con los disparos efectuados durante el ataque. Al cierre del reporte televisivo, las actuaciones continuaban y estaba previsto trasladar el vehículo hasta la comisaría de Huachipa para las evaluaciones respectivas.

La Policía encontró cuatro casquillos de bala en la escena e inició las diligencias para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias del homicidio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La Policía encontró cuatro casquillos de bala en la escena e inició las diligencias para recoger evidencias y esclarecer las circunstancias del homicidio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La Florida suma tres choferes asesinados en un mes

El homicidio de Guerra se añade a otros episodios que han golpeado a los integrantes de La Florida. Según el informe periodístico, esta compañía de transporte informal registra tres conductores asesinados en el transcurso de un mes, una situación que mantiene preocupados a quienes prestan servicios en la misma ruta.

Los trabajadores consultados indicaron que, hasta el momento, no habían recibido mensajes extorsivos que les permitieran identificar el posible motivo de las agresiones. Por esa razón, manifestaron desconocer las causas de los asesinatos y señalaron que carecen de información concluyente sobre la identidad de los responsables.

Además, el reporte señaló que este sería el cuarto conductor asesinado en apenas una semana. La sucesión de crímenes genera inquietud entre los transportistas, aunque todavía no se ha determinado si todos los casos responden a un mismo móvil o guardan relación entre sí.

La Policía deberá establecer quiénes participaron en el ataque contra Lisandro Guerra, identificar a los implicados y esclarecer las razones del homicidio. Mientras avanzan las pesquisas, el caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte informal y la urgencia de aclarar la cadena de agresiones que afecta a este sector.

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