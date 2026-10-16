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Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

El representante peruano en la cita continental buscará sumar tres unidades valiosas ante las ’dragonas’, que igualaron en la primera jornada frente a Belgrano

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: RRSS clubes.
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Universitario afrontará un partido decisivo ante Independiente del Valle por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El cuadro dirigido por Carlos Véliz llega tras perder 1-0 frente a Palmeiras, mientras que las ecuatorianas igualaron 1-1 ante Belgrano en su presentación. Una nueva derrota dejaría a las ‘leonas’ prácticamente sin opciones de clasificar a los cuartos de final.

El equipo peruano necesita sumar para mantenerse en la pelea por uno de los dos cupos de la zona. Palmeiras comenzó con tres puntos, mientras que Independiente del Valle y Belgrano quedaron con una unidad. Universitario es el único equipo que no puntuó en la primera jornada, por lo que un triunfo le permitiría reordenar sus aspiraciones antes de la última fecha.

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Universitario vs Independiente del Valle: programación

El encuentro entre Independiente del Valle y Universitario se disputará el domingo 18 de octubre a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito. El recinto es la casa de las Dragonas en la fase de grupos del certamen continental.

El compromiso comenzará a las 20:00 horas en Bolivia, Venezuela, Guyana y Miami. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Guayana Francesa, el inicio está previsto para las 21:00 horas. En España, el duelo se jugará a las 02:00 horas del lunes 19 de octubre.

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario tras perder con Palmeiras por fecha 1.
Universitario cayó ante Palmeiras por la primera jornada de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Universitario.

Universitario tendrá como reto mostrar una versión distinta a la de su estreno. El cuadro ‘crema’ padeció el dominio de Palmeiras, que manejó la pelota, presionó en campo rival y generó ocasiones suficientes para obtener una diferencia mayor en el marcador. Las peruanas resistieron con intervenciones de su arquera Mía Shalit, aunque necesitarán sostener más tiempo la posesión frente al elenco ecuatoriano.

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Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

¿Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026?

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 se transmitirán en Perú mediante Pluto TV, una plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible para los usuarios de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

En Argentina, los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y Pluto TV. Brasil contará con las transmisiones de Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV. En Colombia, la cobertura estará a cargo de Win Sports y Pluto TV, mientras que en Chile los partidos se emitirán por ChileVisión y Pluto TV.

Para el resto del mundo, la competencia tendrá señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La disponibilidad puede variar según el país y la programación de cada plataforma.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la participación de Universitario en su página web. El despliegue incluye la previa de los partidos, el minuto a minuto, las principales jugadas, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

Así llegan Universitario e Independiente del Valle

Universitario perdió 1-0 ante Palmeiras en un duelo en el que el resultado no reflejó la amplitud de la superioridad brasileña. Palmeiras impuso intensidad desde el arranque y abrió la cuenta a los 15 minutos, cuando Brena Carolina aprovechó un rebote tras una primera atajada de Shalit.

El conjunto brasileño tuvo situaciones para ampliar la diferencia. Diany Martins marcó un segundo tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Más adelante, Pati Maldaner falló un penal al estrellar su remate contra el palo. Shalit también evitó otra caída con una intervención ante dos rivales que ingresaron con ventaja al área.

El cuadro de Véliz tuvo problemas para enlazar pases en campo contrario y superar la presión de Palmeiras. Su llegada más clara apareció a los 80 minutos, cuando Sofía Oxandabarat quedó frente a la arquera Natascha. La uruguaya no pudo definir con precisión ante la salida de la portera, que evitó el empate peruano.

El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

Independiente del Valle, por su parte, empató 1-1 con Belgrano en su estreno. Julieta Alaides Paz adelantó al conjunto argentino a los 23 minutos, pero Karen Páez igualó desde el punto penal a los 40. Las ecuatorianas buscaron el triunfo durante el complemento, aunque no lograron quebrar a la defensa rival. Belgrano terminó con 10 futbolistas por la expulsión de Nicolle Amaya en tiempo añadido.

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