‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel

Gordapaluza reunirá música en vivo, desfiles y emprendimientos de moda plus size en San Miguel.

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La música en vivo y los tributos a Nicky Jam y Queen serán parte de la segunda edición de ‘Gordapaluza’, festival que reunirá moda plus size, arte, emprendimientos y actividades de entretenimiento en la Casa de la Cultura de San Miguel.

El evento se realizará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 10:00 a.m. a 9:00 p. m., con ingreso libre. La programación contempla 40 stands, desfiles de moda, conversatorios, espacios gastronómicos, propuestas artísticas y zonas destinadas a la creación de contenido digital.

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Gordapaluza reunirá a cerca de 20 marcas especializadas en tallas grandes, además de diseñadores, modelos, creadores de contenido, artistas y emprendedores. La proyección de la organización es convocar a más de 1.500 asistentes durante las dos jornadas y superar la cifra alcanzada en la primera edición, realizada en 2025.

Tributos a Nicky Jam y Queen en la programación musical

La propuesta de entretenimiento tendrá como eje la música en vivo. El público podrá escuchar repertorios de rock, pop y música urbana, géneros que acompañarán las distintas actividades programadas durante el festival.

Uno de los atractivos será la presencia de imitadores que rendirán tributo a Nicky Jam y a la banda Queen. Las presentaciones buscarán conectar con públicos de distintas edades a través de canciones reconocidas dentro de la música urbana y el rock internacional.

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El homenaje a Nicky Jam llevará al escenario canciones asociadas a la trayectoria del artista, mientras que el tributo a Queen pondrá en primer plano temas que mantienen vigencia entre distintas generaciones. Ambas propuestas formarán parte de una agenda que combina pasarelas, emprendimientos creativos y espectáculos.

La programación artística también contará con otras presentaciones musicales y espacios para que los asistentes permanezcan en el recinto más allá de las compras. La organización plantea el festival como una experiencia que integra moda, comunidad, arte y entretenimiento en un mismo espacio.

Moda plus size, diseño y una pasarela para todos los cuerpos

Gordapaluza contará con 40 stands. De ese total, 20 estarán destinados exclusivamente a marcas de moda plus size, con opciones de prendas casuales, ropa de oficina, propuestas urbanas, ropa deportiva y lencería.

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Los demás espacios reunirán emprendimientos de moda circular, diseño independiente y arte. La iniciativa busca ampliar la oferta del encuentro y mostrar productos elaborados por marcas que trabajan desde distintas áreas de la industria creativa.

Los desfiles estarán a cargo de la escuela Altanera Project junto con su grupo de modelos de tallas grandes. La pasarela será uno de los momentos centrales de las dos fechas y permitirá observar colecciones pensadas para diferentes estilos y necesidades.

La Red de Diseñadores del Perú también participará con jóvenes talentos que presentarán colecciones para todas las tallas. Esta presencia busca mostrar que la moda no se limita a un solo tipo de cuerpo y que los diseñadores pueden incorporar propuestas inclusivas dentro de sus creaciones.

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El festival incluirá espacios donde el público podrá conocer directamente a las marcas, conversar con los emprendedores y descubrir nuevas alternativas de vestuario. La propuesta apunta a acercar al consumidor a negocios que ya trabajan con tallas grandes dentro del mercado peruano.

Altanera Project presentará una pasarela junto con modelos de tallas grandes.

Conversatorios sobre autoestima, representación y diversidad corporal

Además de las pasarelas y la programación musical, Gordapaluza ofrecerá conversatorios y espacios de diálogo. Las actividades abordarán temas como representación, autoestima, diversidad corporal y las experiencias de las personas de tallas grandes dentro de la industria de la moda.

Entre las participantes estará Camila Zamudio, creadora de contenido, fotógrafa y modelo. Su presencia formará parte de una programación que busca abrir una conversación sobre el acceso a prendas, productos y servicios que respondan a las necesidades de distintos cuerpos.

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La iniciativa plantea que la experiencia de comprar ropa no debería estar marcada por la falta de opciones, la ausencia de tallas o la escasa representación en campañas y pasarelas. Por ello, el encuentro reunirá a emprendedores, consumidores, modelos, diseñadores y creadores de contenido.

“Para las marcas participantes, el festival representa también una oportunidad para mostrar una oferta que ya existe en el mercado peruano y que busca ampliar sus canales de comercialización y visibilidad”, indicó Olenka Tupac Rojas, organizadora de Gordapaluza.

La organizadora explicó que el objetivo es fortalecer un ecosistema de moda que responda a la diversidad de cuerpos. El evento propone que la moda plus size tenga un espacio de exhibición, comercialización y encuentro entre quienes crean productos y quienes buscan nuevas alternativas para vestir.

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El encuentro incluirá conversatorios sobre autoestima, diversidad corporal y representación en la industria de la moda.