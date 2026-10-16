Perú

‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel

Esta segunda edición reunirá a 20 marcas emprendedoras de talla grande y se realizará en la Cultura de San Miguel.

Gordapaluza reunirá música en vivo, desfiles y emprendimientos de moda plus size en San Miguel.
Gordapaluza reunirá música en vivo, desfiles y emprendimientos de moda plus size en San Miguel.
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La música en vivo y los tributos a Nicky Jam y Queen serán parte de la segunda edición de ‘Gordapaluza’, festival que reunirá moda plus size, arte, emprendimientos y actividades de entretenimiento en la Casa de la Cultura de San Miguel.

El evento se realizará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de 10:00 a.m. a 9:00 p. m., con ingreso libre. La programación contempla 40 stands, desfiles de moda, conversatorios, espacios gastronómicos, propuestas artísticas y zonas destinadas a la creación de contenido digital.

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Gordapaluza reunirá a cerca de 20 marcas especializadas en tallas grandes, además de diseñadores, modelos, creadores de contenido, artistas y emprendedores. La proyección de la organización es convocar a más de 1.500 asistentes durante las dos jornadas y superar la cifra alcanzada en la primera edición, realizada en 2025.

Tributos a Nicky Jam y Queen en la programación musical

La propuesta de entretenimiento tendrá como eje la música en vivo. El público podrá escuchar repertorios de rock, pop y música urbana, géneros que acompañarán las distintas actividades programadas durante el festival.

Uno de los atractivos será la presencia de imitadores que rendirán tributo a Nicky Jam y a la banda Queen. Las presentaciones buscarán conectar con públicos de distintas edades a través de canciones reconocidas dentro de la música urbana y el rock internacional.

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El homenaje a Nicky Jam llevará al escenario canciones asociadas a la trayectoria del artista, mientras que el tributo a Queen pondrá en primer plano temas que mantienen vigencia entre distintas generaciones. Ambas propuestas formarán parte de una agenda que combina pasarelas, emprendimientos creativos y espectáculos.

La programación artística también contará con otras presentaciones musicales y espacios para que los asistentes permanezcan en el recinto más allá de las compras. La organización plantea el festival como una experiencia que integra moda, comunidad, arte y entretenimiento en un mismo espacio.

Moda plus size, diseño y una pasarela para todos los cuerpos

Gordapaluza contará con 40 stands. De ese total, 20 estarán destinados exclusivamente a marcas de moda plus size, con opciones de prendas casuales, ropa de oficina, propuestas urbanas, ropa deportiva y lencería.

Los demás espacios reunirán emprendimientos de moda circular, diseño independiente y arte. La iniciativa busca ampliar la oferta del encuentro y mostrar productos elaborados por marcas que trabajan desde distintas áreas de la industria creativa.

Los desfiles estarán a cargo de la escuela Altanera Project junto con su grupo de modelos de tallas grandes. La pasarela será uno de los momentos centrales de las dos fechas y permitirá observar colecciones pensadas para diferentes estilos y necesidades.

La Red de Diseñadores del Perú también participará con jóvenes talentos que presentarán colecciones para todas las tallas. Esta presencia busca mostrar que la moda no se limita a un solo tipo de cuerpo y que los diseñadores pueden incorporar propuestas inclusivas dentro de sus creaciones.

El festival incluirá espacios donde el público podrá conocer directamente a las marcas, conversar con los emprendedores y descubrir nuevas alternativas de vestuario. La propuesta apunta a acercar al consumidor a negocios que ya trabajan con tallas grandes dentro del mercado peruano.

Altanera Project presentará una pasarela junto con modelos de tallas grandes.
Altanera Project presentará una pasarela junto con modelos de tallas grandes.

Conversatorios sobre autoestima, representación y diversidad corporal

Además de las pasarelas y la programación musical, Gordapaluza ofrecerá conversatorios y espacios de diálogo. Las actividades abordarán temas como representación, autoestima, diversidad corporal y las experiencias de las personas de tallas grandes dentro de la industria de la moda.

Entre las participantes estará Camila Zamudio, creadora de contenido, fotógrafa y modelo. Su presencia formará parte de una programación que busca abrir una conversación sobre el acceso a prendas, productos y servicios que respondan a las necesidades de distintos cuerpos.

La iniciativa plantea que la experiencia de comprar ropa no debería estar marcada por la falta de opciones, la ausencia de tallas o la escasa representación en campañas y pasarelas. Por ello, el encuentro reunirá a emprendedores, consumidores, modelos, diseñadores y creadores de contenido.

“Para las marcas participantes, el festival representa también una oportunidad para mostrar una oferta que ya existe en el mercado peruano y que busca ampliar sus canales de comercialización y visibilidad”, indicó Olenka Tupac Rojas, organizadora de Gordapaluza.

La organizadora explicó que el objetivo es fortalecer un ecosistema de moda que responda a la diversidad de cuerpos. El evento propone que la moda plus size tenga un espacio de exhibición, comercialización y encuentro entre quienes crean productos y quienes buscan nuevas alternativas para vestir.

El encuentro incluirá conversatorios sobre autoestima, diversidad corporal y representación en la industria de la moda.
El encuentro incluirá conversatorios sobre autoestima, diversidad corporal y representación en la industria de la moda.

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