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Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

El squashista peruano, tercero del mundo, superó 3-1 al neozelandés Paul Coll en 68 minutos y disputará este viernes la definición ante el egipcio Mostafa Asal, número uno del ranking

Diego Elías - CIB Egyptian Squash Open 2026 - Paul Coll - Mostafa Asal – Perú – deportes – 15 octubre
El squashista peruano superó un parcial adverso frente al neozelandés Paul Coll para asegurar su presencia en la definición del torneo Diamante celebrado en Egipto este viernes ante el mejor raquetista local (Instagram: psasquashtour)
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Con una remontada de manual, Diego Elías confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El peruano, ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, venció al neozelandés Paul Coll —segundo del mundo— por 4-11, 11-8, 11-2 y 11-3, y se ganó el derecho a disputar la final del CIB Egyptian Squash Open 2026, torneo de categoría Diamante del circuito PSA.

El duelo decisivo tendrá lugar este viernes 16 de octubre ante el egipcio Mostafa Asal, actual número uno del planeta y dueño de casa, con inicio previsto a las 20:00 horas local (12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas en Bolivia y Venezuela; 14:00 horas. en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay). La transmisión estará a cargo de la plataforma oficial SquashTV.

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La caída inicial y la reacción del campeón

Diego Elías - CIB Egyptian Squash Open 2026 - Paul Coll - Mostafa Asal – Perú – deportes – 15 octubre
El squashista peruano tuvo que reaccionar ante un comienzo adverso frente al segundo del ranking mundial. Tras ceder el primer set, Elías mejoró sus desplazamientos y la precisión de sus golpes para igualar el marcador. (Instagram: psasquashtour)

El arranque del encuentro no fue el esperado para el peruano. Coll salió con una solidez poco habitual, dominó los intercambios desde la línea de fondo y no le dio opciones a su rival en el primer parcial. Elías apenas pudo convertir cuatro puntos ante un neozelandés que se movió con precisión y que aprovechó cada error del sudamericano para construir una ventaja contundente: 11-4 en favor del oceánico.

Sin embargo, el campeón mundial de 2024 no tardó en recomponerse. En el segundo set, el partido cambió de fisonomía. Elías comenzó a leer mejor las trayectorias, encontró los ángulos que había buscado sin éxito en el primer parcial y empezó a imponer condiciones dentro de la cancha ubicada frente a la Gran Pirámide de Giza. El intercambio fue el más equilibrado de la tarde, pero el peruano supo administrar los momentos de tensión y se quedó con el parcial por 11-8 para igualar el marcador global.

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La reacción y rush final

Diego Elías - CIB Egyptian Squash Open 2026 - Paul Coll - Mostafa Asal – Perú – deportes – 15 octubre
El tercer puesto del ranking mundial respaldó su condición de favorito en la segunda mitad del encuentro. Elías apenas cedió cinco puntos en los dos últimos sets ante Coll y aseguró su presencia en la final tras 68 minutos. (Instagram: psasquashtour)

Una vez empatado el duelo, Elías se transformó en otro jugador. Con la confianza recuperada y el ritmo a su favor, el tercero del mundo desplegó su mejor squash y sometió a Coll en los dos sets restantes con una superioridad que no admitió discusión.

En el tercero, el neozelandés apenas pudo anotar dos puntos —11-2 para el peruano—, y en el cuarto la historia fue similar: 11-3, con Elías mandando en cada rincón de la cancha.

En total, el “Puma” cedió solo cinco puntos entre el tercer y el cuarto parcial, una estadística que refleja el nivel que alcanzó en la segunda mitad del partido. Los 68 minutos de juego bastaron para que el peruano sellara su boleto a la gran final y ratificara que su presencia entre los mejores del mundo no es circunstancial.

Asal, el obstáculo más difícil del circuito

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La final enfrentará al peruano Diego Elías con el mejor squashista del planeta en un escenario emblemático. Asal llega tras una semifinal dominante, mientras el ‘Puma’ buscará aprovechar el impulso de su remontada ante Coll (Instagram: psasquashtour)

Del otro lado de la red estará Mostafa Asal, el jugador más temido del momento. El egipcio, que compite con el apoyo de su público en un escenario tan imponente como las pirámides de Giza, avanzó a la final con autoridad tras eliminar a su compatriota Karim Abdel Gawad por 11-6, 11-3 y 11-4 en la otra semifinal. Antes de ese cruce, Asal acumulaba diez victorias consecutivas frente a Gawad en el circuito PSA, y el resultado del jueves no hizo más que confirmar esa hegemonía.

El número uno del mundo llega a la definición con un objetivo preciso: conquistar su tercer título consecutivo en el Abierto de Egipto, lo que lo convertiría en el dominador absoluto de uno de los torneos más prestigiosos del calendario internacional de squash. La cancha frente a las pirámides, que ya fue testigo de sus triunfos anteriores, podría volver a ser el escenario de otra coronación para el local.

Para Elías, en cambio, la final representa la oportunidad de sumar un nuevo título de primer nivel a su palmarés y de derrotar al mejor del mundo en su propia casa. El peruano llega con el envión anímico de haber remontado un partido complicado y con la certeza de que, cuando encuentra su mejor versión, es capaz de competirle a cualquiera. La definición del CIB Egyptian Squash Open 2026 promete ser uno de los duelos más atractivos de la temporada.

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