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Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

El mediocentro de Alianza Atlético, reubicado como volante mixto por Federico Urciuoli, asegura que deben ofrecer un rendimiento adicional por el nivel del oponente y la jerarquía existente en su estructura

Germán Díaz se convertido en un jerarca en el centro del campo de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
Germán Díaz se convertido en un jerarca en el centro del campo de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
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Germán Díaz, mediocentro argentino, ha ofrecido un análisis muy focalizado en Universitario de Deportes, rival decisivo de Alianza Atlético en la lucha por el liderato del Torneo Clausura 2026. Asegura que el lance, a disputarse en Trujillo, puede marcar un punto de inflexión.

Es un partido bisagra. Si vamos ganando cada partido a partir de ahora, van a ser todos claves”, apuntó Díaz en una entrevista con el periodista Enrique Vega.

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Germán Díaz, de momento, lleva un gol concretado en la Liga 1 2026. - Crédito: Alianza Atlético
Germán Díaz, de momento, lleva un gol concretado en la Liga 1 2026. - Crédito: Alianza Atlético

Aunque faltan muy pocos días para la presentación del ‘vendaval’, que se posiciona como colíder del campeonato, el plantel aún no se ha inmerso al 100% en planificaciones tácticas.

Todavía no preparamos demasiado el partido. Hoy nos metimos a trabajar de manera normal todos los chicos que habíamos jugador un mayor tiempo contra Sport Boys [revancha de Copa de la Liga]. A partir de mañana empezaremos a preparar lo que será”, indicó.

El mediocentro argentino, llegado en la actual temporada, analizó el inminente choque, en Trujillo. | VIDEO: EVR

Inquirido por la manera en cómo afrontar un duelo frente a un Universitario golpeado, pero con la vitola de tricampeón nacional, Germán Díaz aseguró que se debe aplicar intensidad sin descuidar a los líderes, que en su mayoría se ubican en ataque.

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Es un partido en el que tienes que dar un plus. Sabemos que enfrente tenemos a un equipo con mucha jerarquía y jugadores de buen pie, que en una buena jugada te pueden resolver”, mencionó el argentino.

Germán Díaz ha cambiado de posición en el 'vendaval' por petición táctica de Federico Urciuoli. - Crédito: Alianza Atlético
Germán Díaz ha cambiado de posición en el 'vendaval' por petición táctica de Federico Urciuoli. - Crédito: Alianza Atlético

Aquella medida que desea aplicar obedece a lo observado en la fecha anterior: “Pasó con Melgar, que en la mayor parte del tiempo manejó el partido, pero al último Universitario empató y por poco casi termina en 3-2. Hay que estar consciente a lo largo del juego, porque contra equipos así no te puedes relajar”.

Germán Díaz se unió a inicios a Alianza Atlético por solicitud expresa de Federico Urciuoli, quien lo ha reubicado en su estructura al asentarlo como volante mixto cuando su función principal siempre ha sido organizar acciones como un ‘10’ clásico.

Goles y resumen del triunfo 'churre' 3-1 ante los 'rosados' en el Callao. (Video: L1 MAX)

Localía modificada

Es bien conocido que Alianza Atlético tiene su sede en la ciudad de Sullana y juega en el estadio Campeones del 36, pero por una disposición de la Federación Peruana de Fútbol debe trasladar su localía contra Universitario y Alianza Lima a Trujillo. La orden no genera mayores incomodidades en Germán Díaz.

“Desde que arrancó el año sabemos que contra ellos, lo más probable, se juegue en el Mansiche. No soy quién para decir si está bien, no es algo que me compete. Yo trato de enfocarme en hacer mi trabajo”, indicó Díaz.

Este es un torneo muy complejo en el que hay altura, calor y distintas canchas. Si uno quiere lograr cosas importantes, tiene que ser protagonista y salir a ganar en todos los escenarios”, añadió.

Con respecto si la modificación favorece a Universitario, el futbolista argentino fue muy enfático: “No lo tomamos así. Sé que ellos se sentirán más locales, porque es un club grande que tiene mucha gente y seguramente en cancha haya más hinchas, pero no nos detenemos a pensar en ello. Nosotros estamos enfocados, sabemos que es un partido muy importante que nos puede posicionar muy bien”.

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