Perú

Francis Allison toma distancia del pedido de Avanza País para una segunda vuelta en Lima: “Yo no la he hecho”

El excandidato consideró que la propuesta merece debatirse por las características particulares de la capital, aunque descartó su aplicación en las elecciones del 4 de octubre

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Francis Allison se desmarcó de la solicitud presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por Avanza País, partido con el que postuló a la Alcaldía de Lima, para convocar a una segunda vuelta electoral. El excandidato aseguró que la agrupación tomó la decisión sin consultarle, aunque consideró que la propuesta merece debatirse, pese a que no se aplicaría en los comicios del 4 de octubre.

“Es una propuesta, ojo, no mía, yo no la he hecho y el partido la ha presentado sin preguntármelo”, declaró en una entrevista con Exitosa Noticias. El actual alcalde de Magdalena señaló que el debate podría mantenerse abierto para futuras elecciones, debido a las características particulares de Lima y sus competencias de gobierno regional.

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La solicitud de Avanza País plantea que se convoque a una segunda elección entre las dos listas más votadas si ninguna alcanza el 30 % de los votos válidos. El partido propuso que la nueva votación se realice el 29 de noviembre de 2026, fecha prevista para la segunda vuelta de las elecciones regionales, y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolver el planteamiento antes de proclamar al alcalde electo.

Francis Allison

Francis Allison se desmarca del pedido de segunda vuelta presentado por Avanza País

Durante la entrevista, Allison explicó que la propuesta responde a las particularidades de la capital, que concentra la mayor población y el mayor número de electores del país, además de ejercer competencias correspondientes al nivel regional de gobierno.

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“Lima sí tiene facultades de gobierno regional y porque además [...] es el lugar con más población del país, ¿no? Con más electores del país”, manifestó al explicar por qué considera pertinente discutir un mecanismo electoral similar al que se aplica en las elecciones regionales.

El candidato sostuvo que una eventual segunda vuelta permitiría debatir las reglas de elección de la autoridad metropolitana. Sin embargo, distinguió esa discusión de la posibilidad de aplicar el mecanismo en los comicios del 4 de octubre de 2026. En sus declaraciones, manifestó que no considera viable que se aplique en esta elección.

Allison también cuestionó las decisiones del JNE relacionadas con la candidatura de Rafael López Aliaga y su eventual llegada a la Alcaldía de Lima. El aspirante de Avanza País calificó ese escenario como una presunta “reelección encubierta”, una interpretación que forma parte de sus críticas al proceso electoral.

Francis Allison es abogado y político peruano, con una trayectoria pública ligada principalmente a Magdalena del Mar, donde fue elegido alcalde por primera vez en 2002 y luego reelegido en otros comicios.
Francis Allison es abogado y político peruano, con una trayectoria pública ligada principalmente a Magdalena del Mar, donde fue elegido alcalde por primera vez en 2002 y luego reelegido en otros comicios. Foto: Andina

Los argumentos de Avanza País para solicitar una segunda vuelta en Lima

El partido presentó un escrito, a través de su personero legal, Aldo Borrero, para solicitar que el JNE determine que la lista ganadora de la Alcaldía de Lima debe obtener al menos el 30 % de los votos válidos para ser proclamada. Según los argumentos de la agrupación, citados por El Comercio, ninguna candidatura alcanzó ese porcentaje, por lo que correspondería convocar a una segunda votación.

El documento también propone que la elección de la Municipalidad Metropolitana de Lima se considere bajo un régimen constitucional y legal especial, distinto al de una municipalidad provincial ordinaria. Avanza País sostiene que las competencias regionales de la capital justifican evaluar la aplicación de una regla electoral diferente.

Además, la agrupación pidió que el Jurado Electoral Especial competente se abstenga de proclamar al alcalde electo y entregar credenciales hasta que el pleno del JNE resuelva la solicitud. En el escrito, precisó que su planteamiento no cuestiona la validez de los votos, las actas ni las operaciones de conteo, sino las reglas que deberían aplicarse para proclamar a la autoridad metropolitana.

Renovación Popular lidera los resultados, pero el pedido de Avanza País sigue pendiente

Según los resultados de la ONPE, Renovación Popular registra el 27,71 % de los votos, mientras que Avanza País alcanza el 26,83 %. Ninguna de las dos listas supera el 30 % planteado por la agrupación como requisito para la proclamación, aunque la aplicación de ese umbral a la elección municipal de Lima es precisamente uno de los puntos que el JNE deberá evaluar.

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

La controversia también comprende la posibilidad de que Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, asuma la Alcaldía de Lima. Avanza País cuestiona ese escenario por su candidatura simultánea al Senado y por las disposiciones constitucionales sobre reelección inmediata de alcaldes. Estas objeciones forman parte de los argumentos presentados por el partido ante las autoridades electorales.

Mientras se resuelve el pedido, la discusión se centra en determinar qué reglas corresponden a la elección de la capital y cómo debe efectuarse la proclamación. La decisión del JNE será determinante para establecer si procede la solicitud de una segunda vuelta planteada por Avanza País.

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