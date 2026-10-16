Fenómeno El Niño obliga a Keiko Fujimori a repartir regiones entre ministros ante posibles emergencias

Los temas para los cuales el Gobierno pedirá legislar incluyen lucha contra la criminalidad y protección de las MYPEs, justamente para avanzar con el cumplimiento de los anuncios de Fujimori en su Mensaje a la Nación

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El gobierno de Keiko Fujimori anunció que asignó regiones específicas a varios ministros para atender emergencias por el Fenómeno El Niño. La medida busca distribuir la respuesta del Ejecutivo frente a posibles inundaciones, activación de quebradas, desbordes de ríos y daños en infraestructura durante los próximos meses.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, presentó la organización junto con la presidenta de la República; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Según explicó, la Presidencia dirige la política gubernamental, mientras la Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres.

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La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del fenómeno El Niño está presidida por la cabeza del Midagri. En este grupo participan varios ministros y se prevé incorporar al ministro de Salud, Luis Dyer, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Angelo Tangherlini.

Vinelli señaló que la asignación permitirá que cada integrante del gabinete acompañe la respuesta en los territorios definidos. “Los ministros van a tener en este caso, que velar y socorrer en caso ocurra algún tipo de emergencia en dichas regiones, con todos los elementos que nos estamos preparando en este momento”, afirmó.

Keiko Fujimori se dirige a un grupo de personas desde una camioneta durante su visita a obras de prevención del río Piura. (Flickr/Presidencia Perú)

Ministros tendrán a cargo siete regiones ante El Niño

La distribución anunciada por el Ejecutivo contempla las siguientes responsabilidades:

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa: Piura, Tumbes y La Libertad.

Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Ica y Arequipa.

Angelo Tangherlini, ministro de Transportes y Comunicaciones: Lambayeque.

Luis Dyer, ministro de Salud: Áncash.

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Lima.

El ministro precisó que la asignación responde a la necesidad de coordinar recursos, personal y acciones de respuesta desde cada sector. El esquema también busca mantener contacto directo entre autoridades nacionales, gobiernos regionales y municipios ante una eventual emergencia.

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Vinelli sostuvo que el Ejecutivo prioriza la preparación debido al tiempo disponible desde el inicio de la actual gestión. “Hemos tratado de a partir del 28 de julio correr con todas las acciones que se puedan desarrollar. Por eso no hablamos de prevención, sino hablamos de preparación porque en el tiempo de cuatro meses iba a ser imposible desarrollar algún tipo de infraestructura física que mitigue el impacto”, expresó.

El titular del Midagri señaló que se realizan trabajos de limpieza de canales, descolmatación de ríos e intervenciones en quebradas. Entre las zonas mencionadas figuran el río Tumbes, el río Piura, las quebradas San Ildefonso y San Carlos en Trujillo, además de sectores de Lurín y Cupiche, en Huarochirí.

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Sobre el puente Franco, en Tumbes, explicó que el río tenía una capacidad aproximada de 800 metros cúbicos por segundo, mientras que en eventos como los de 1983 y 1997 el caudal superó los 1.500 metros cúbicos por segundo. “Si no se intervenía en este puente, posiblemente según lo que dicen los expertos, la lluvia podría llevarse el puente”, indicó.

En Piura, añadió, el río registraba una capacidad menor a 1.600 metros cúbicos por segundo cuando acudió con la presidenta el 3 de agosto. En 2017, por ese cauce pasaron 3.400 metros cúbicos por segundo.