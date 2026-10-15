Antonio Rizola explicó que ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19 de Vóley se debió a un “teléfono malogrado”

El técnico contó detalles del comentado caso de la jugadora, quien no pudo estar en el último Sudamericano - Crédito: Mate Galáctico.

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La ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19 de vóley generó comentarios durante la campaña de Perú en Maracaibo, Venezuela. La selección obtuvo la medalla de plata y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría, pero no contó con una de las principales figuras nacionales en el reciente Mundial Sub 17.

La atacante de Universidad San Martín estaba considerada para reforzar el plantel dirigido por Martín Escudero en el torneo continental. Sin embargo, no integró la delegación que viajó a Venezuela. Pinto explicó después que nunca rechazó la convocatoria y que la situación respondió a compromisos de su colegio y a decisiones que involucraron a su familia.

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Antonio Rizola, entrenador de la selección peruana mayor y supervisor de las categorías formativas, ofreció su versión sobre el caso. El técnico brasileño señaló que existió una confusión en la comunicación sobre las consecuencias que podía tener la participación de la voleibolista con Perú.

“Hubo un teléfono malogrado en medio. Uno entendió una cosa y otro, otra cosa”, expresó Rizola en declaraciones a ‘Mate Galáctico’.

Antonio Rizola brindó mayores detalles sobre la ausencia de Fernanda Pinto en el Sudamericano Sub 19. Crédito: FPV.

El entrenador indicó que Pinto estudia con una beca y que recibió información sobre una eventual pérdida de ese beneficio, que también involucraba a su hermana, si priorizaba la convocatoria nacional. Rizola sostuvo que la selección cuenta con normas internas que deben respetarse, aunque remarcó que no existió una sanción definitiva para la deportista.

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La ausencia de la punta se produjo después de su participación en el Mundial Sub 17, donde tuvo actuaciones destacadas con la camiseta peruana. En sus propias declaraciones, Pinto señaló que buscó encontrar una solución para compatibilizar los compromisos de su institución educativa, su club y la selección, pero no se alcanzó un acuerdo antes del Sudamericano.

Rizola tomó como referencia el caso de otra voleibolista que sí integró la delegación para explicar que cada situación se evalúa de manera particular. La deportista acudió al torneo, aunque no disputó minutos. Para el brasileño, la prioridad pasa por cumplir los acuerdos establecidos dentro de la selección.

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Pese a lo ocurrido, Pinto volverá a formar parte del proceso. “No existe una penalidad permanente. Continúa la vida”, manifestó el técnico. La jugadora fue incluida en la convocatoria de Perú Sub 19 para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, que comenzará este fin de semana.

La figura de la selección Sub 17 dio su versión sobre lo ocurrido y negó haber rechazado la convocatoria nacional. (Video: La Cátedra Deportes)

¿Cómo se conformará la nómina de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley?

Rizola informó que Perú Sub 19 contará con una lista de 25 convocadas para la competencia. El grupo reúne a jugadoras Sub 19 y Sub 17, aunque la disponibilidad de cada una variará de acuerdo con sus obligaciones en los clubes.

El entrenador precisó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) busca que las deportistas tengan continuidad sin afectar sus vínculos con las instituciones. “Queremos proporcionarles tiempo de juego. Pueden jugar en su club y en la selección, incluso en un mismo fin de semana”, afirmó.

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El combinado juvenil estará bajo la dirección de Marcello Bencardino en la Liga Peruana de Vóley. Rizola explicó que el cuerpo técnico conversó con los clubes para establecer una coordinación sobre los entrenamientos y la participación de las convocadas.

“Si los clubes me llaman el lunes y me dicen que esa semana entrenan con ellos, no hay problema. Lo que menos queremos es pelearnos con los clubes. Queremos cuidar a las atletas”, sostuvo el seleccionador.

Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Según Rizola, los equipos comunicaron su disposición a colaborar con el proyecto. La nómina podrá modificarse de una fecha a otra debido a los viajes, partidos y otras actividades de las voleibolistas con sus respectivas instituciones.

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¿Cuándo debutará Perú Sub 19 en la Liga Peruana de Vóley?

Con Fernanda Pinto en la convocatoria, Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre, por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro comenzará a las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Latina TV transmitirá los partidos del campeonato por señal abierta, a través del canal 2 y el canal 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible en la página web y la aplicación de la televisora.

Asimismo, Infobae Perú acompañará el torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.