Hijo de María Pía Copello reaparece y muestra como quedó su automóvil tras aparatoso accidente en Caminos del Inca

Samuel Dyer Copello reapareció en redes sociales luego del accidente que sufrió durante su debut en Caminos del Inca y confirmó que él y su equipo se encuentran fuera de peligro.

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Samuel Dyer Copello confirmó que él y su equipo se encuentran fuera de peligro luego del accidente que sufrió durante su debut en el Rally Caminos del Inca 2026.

El hijo de María Pía Copello y Samuel Dyer publicó videos y fotografías en sus historias de Instagram para explicar el incidente ocurrido en la carretera Ayacucho-Matará y mostrar cómo quedó el automóvil tras caer en una zanja.

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El joven piloto informó que su equipo abandonó la competencia luego de que el vehículo sufriera una falla mecánica y se accidentara cuando faltaban dos kilómetros para completar el recorrido. En las imágenes difundidas en redes sociales se observan daños en la carrocería, lunas rotas, golpes en distintas partes del auto y el interior cubierto de polvo.

La publicación de Samuel llevó tranquilidad a sus familiares y seguidores, luego de que María Pía Copello hablara con angustia sobre el accidente en su podcast Sin +Q Decir. La conductora contó que recibió una videollamada de su hijo, quien le mostró el vehículo fuera de la vía tras el despiste.

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“Hemos abandonado. Nos metimos a un hoyo, nos sacó un tractor”, relató Samuel Dyer Copello en una de las grabaciones que compartió después del accidente. El joven explicó que necesitaron ayuda para salir de la zanja en la que terminó el automóvil durante la competencia.

Según su versión, los problemas comenzaron poco después de iniciar el tramo. Samuel indicó que el vehículo presentó una falla en el palier y que, tras avanzar 30 kilómetros, sufrió un golpe cerca de la llegada.

“Avanzamos 30 kilómetros y se rompió el palier solo. Nos metimos un golpe a 2 kilómetros de la llegada. Gracias a Dios estamos bien”, expresó el joven piloto al detallar el incidente.

Hijo de María Pía Copello reaparece y muestra como quedó su automóvil tras grave accidente en Caminos del Inca

Las imágenes del auto de Samuel Dyer tras el accidente

Además de su testimonio, Samuel Dyer publicó fotografías y videos del automóvil accidentado. El material mostró los daños que sufrió el vehículo luego de caer en la zanja en la ruta Ayacucho-Matará.

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Las partes frontal y posterior del auto quedaron afectadas. También se distinguieron golpes en los laterales, varias lunas rotas y rastros de polvo dentro de la cabina. Las imágenes evidenciaron la magnitud del impacto y las condiciones en las que el equipo tuvo que abandonar la competencia.

El interior del automóvil también presentó daños visibles. Tras el accidente, los asientos, el tablero y otras zonas de la cabina quedaron cubiertos de polvo. Pese al estado del vehículo, Samuel remarcó que todos los ocupantes lograron salir del lugar sin consecuencias graves.

La caída en la zanja obligó al equipo a solicitar ayuda para retirar el auto de la zona. El propio piloto explicó que un tractor intervino para sacar el vehículo, una situación que puso fin a su primera participación en Caminos del Inca.

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El joven no precisó cuántas personas viajaban con él en el automóvil ni brindó detalles sobre una posible evaluación técnica posterior. Sin embargo, su mensaje se centró en confirmar que él y sus acompañantes estaban bien después del accidente.

La publicación generó numerosas reacciones de usuarios que siguieron con preocupación las noticias sobre el incidente. Muchos destacaron que, pese a los daños materiales, Samuel apareciera en redes sociales para aclarar que no hubo heridos de gravedad.

Samuel Dyer Copello mostró cómo quedó su automóvil luego del accidente durante el Rally Caminos del Inca 2026.

María Pía Copello se quebró tras conocer el accidente

Antes de que Samuel compartiera su explicación, María Pía Copello relató el momento en que se enteró de lo sucedido. La conductora contó que su hijo la llamó por videollamada y le mostró cómo había quedado el auto después de caer a la zanja.

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“Se comunicó conmigo en una videollamada y me relató el accidente. Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios”, expresó la presentadora.

Copello habló sobre el impacto emocional que le provocó ver a su hijo afectado tras el percance. La conductora explicó que el accidente ocurrió en una zona aislada de la ruta, una circunstancia que incrementó su preocupación.

“Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí. Lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto”, manifestó María Pía Copello durante el podcast.

La presentadora dejó claro que el resultado deportivo quedó en segundo plano cuando conoció la noticia. Para ella, lo principal era saber que su hijo estaba con vida y fuera de peligro luego del despiste.

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“Lo más importante es que está vivo, sano y bueno”, afirmó al referirse a la situación que atravesó su familia.

María Pía Copello explicó que Samuel vivía con entusiasmo su primera experiencia como piloto en Caminos del Inca. El joven tenía previsto continuar hacia Apurímac, donde, según contó su madre, había personas que lo esperaban durante el recorrido.

“Imagínate toda su ilusión porque lo están esperando en Apurímac, porque era su debut como piloto y estaba haciendo las cosas bien”, comentó la conductora.

El joven debutaba como piloto cuando su automóvil salió de la vía y terminó en una zanja; la presentadora confirmó que se encuentra sano. Sin que decir/ YouTube

El debut de Samuel Dyer Copello en Caminos del Inca

La participación de Samuel Dyer Copello en Caminos del Inca representaba un desafío importante para el joven. Su debut como piloto en la competencia estuvo marcado por la expectativa de completar una ruta que exige concentración, preparación y capacidad para responder a imprevistos mecánicos y geográficos.

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El tramo entre Ayacucho y Matará se convirtió en el escenario del accidente que interrumpió su participación. De acuerdo con el relato de Samuel, una falla en el palier afectó el rendimiento del vehículo y el golpe se produjo cuando restaban dos kilómetros para llegar a la meta.

Su madre había expresado inicialmente el deseo de que el joven pudiera continuar en competencia, aunque reconoció que el tiempo perdido podía alejarlo de cualquier posibilidad de alcanzar el podio. “Espero que siga, aunque por el tiempo perdido no alcance el podio”, señaló.

Sin embargo, la actualización posterior de Samuel confirmó que el equipo abandonó el Rally Caminos del Inca 2026. La decisión se produjo después de los daños sufridos por el auto y de la necesidad de retirarlo de la zanja con ayuda de un tractor.

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El joven piloto confirmó que él y los integrantes de su equipo se encuentran fuera de peligro.