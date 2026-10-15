Perú

Cuatro personas son intervenidas por presunto robo de cables en el Cercado de Lima tras persecución que terminó en San Martín de Porres

Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo

Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.
Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.
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La intervención de cuatro personas por la presunta sustracción de cables en el Cercado de Lima movilizó a personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El caso comenzó en una vía del centro de la capital y culminó con la interceptación de un vehículo en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió en la avenida Uruguay, cerca de la avenida Nicolás de Piérola, donde los serenos detectaron la presunta extracción de cables de un buzón. La alerta permitió coordinar acciones con los operadores de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima para ubicar a los involucrados.

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Durante el operativo, uno de los presuntos implicados intentó escapar en un vehículo gris al advertir la presencia del personal municipal. La situación dio paso a una persecución con apoyo de agentes motorizados y seguimiento mediante las cámaras de seguridad.

El recorrido terminó en la intersección de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, en San Martín de Porres. Allí, los serenos del distrito y efectivos de la comisaría de Condevilla participaron en la interceptación del vehículo. Los cuatro intervenidos quedaron a disposición de la Policía para las diligencias correspondientes.

Cuatro personas fueron identificadas tras el operativo en el Cercado de Lima

Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.
Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la información de la Municipalidad de Lima, los intervenidos fueron identificados como Jesús Ángel Cornejo Rivera, de 23 años; Josué Antonio Tordoya de los Santos, de 27; Johan Luis Changana Untol, de 31; y Julio Eduardo Changana Untol.

La intervención se produjo luego de que el personal de Serenazgo detectara la presunta sustracción de cables del buzón situado en la avenida Uruguay. La respuesta municipal incluyó la coordinación entre los agentes en las calles y los operadores de videovigilancia.

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Las autoridades trasladaron a los cuatro intervenidos a la comisaría de Alfonso Ugarte, donde se realizarán las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

Cámaras de videovigilancia permitieron seguir al vehículo hasta San Martín de Porres

Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.
Serenos y policías interceptaron un vehículo gris en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, luego de seguir sus desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia.

Según la Municipalidad de Lima, el seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad permitió conocer el recorrido del vehículo gris después de que uno de los presuntos implicados intentara huir hacia la avenida Tacna.

El personal motorizado de Serenazgo participó en la persecución, mientras los operadores del centro de videovigilancia monitorearon los desplazamientos del vehículo. La coordinación facilitó la intervención en el cruce de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo.

En el punto de llegada, los serenos de San Martín de Porres y los policías de la comisaría de Condevilla colaboraron en la interceptación. La actuación conjunta permitió trasladar a los involucrados a una dependencia policial del Cercado de Lima para continuar con las investigaciones.

Policía investiga posible relación con otros casos de sustracción de cables

La investigación busca establecer la presunta participación de los cuatro intervenidos en la sustracción detectada en la avenida Uruguay. Las autoridades tampoco descartan una posible vinculación con otros hechos similares, aunque esa hipótesis deberá ser evaluada durante las diligencias.

La Municipalidad de Lima señaló que el operativo forma parte de las acciones de seguridad ciudadana que desarrolla en coordinación con la Policía Nacional del Perú. La comuna, bajo la gestión del alcalde Renzo Reggiardo Barreto, también destacó el uso de recursos tecnológicos y logísticos para atender alertas y apoyar las intervenciones en la vía pública.

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