Oleajes anómalos volverán a sacudir la costa peruana hasta el 19 de octubre, alerta la Marina de Guerra

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Marina de Guerra del Perú (MGP) advirtió que nuevos oleajes anómalos alcanzarán el litoral peruano desde la mañana del jueves 15 hasta el lunes 19 de octubre. El aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) prevé condiciones de intensidad ligera y moderada en distintos tramos de la costa.

El reporte, emitido el pasado martes 13 de octubre, precisa que las playas abiertas o semiabiertas concentrarán la mayor exposición. Las autoridades recomendaron restringir actividades en el borde costero, desde faenas de pesca hasta deportes y campamentos. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a gobiernos locales, capitanías de puerto y empresas acuáticas que difundan medidas de protección.

PUBLICIDAD

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje del suroeste llegará con intensidad ligera desde la mañana del jueves 15. La DHN estima que aumentará a moderado durante la noche del viernes 16 y que bajará nuevamente a ligero desde la tarde del domingo 18.

El mismo comportamiento se espera en el litoral centro, comprendido entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona. Para el litoral sur, desde ese punto hasta Tacna, el ingreso de oleaje ligero comenzará la tarde del jueves 15. La Marina precisó que la evolución del fenómeno puede afectar las zonas costeras expuestas al mar.

PUBLICIDAD

Indeci pide suspender pesca y actividades recreativas en las playas

Ante este escenario, Indeci recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca durante el periodo de oleajes anómalos. También pidió asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, además de evitar deportes acuáticos, recreación y campamentos cerca de las playas. La entidad exhortó a no exponerse al fenómeno para reducir accidentes y daños materiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantendrá el monitoreo de los departamentos del litoral peruano, junto con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN. Esa coordinación busca trasladar información a autoridades y población sobre los eventos que puedan presentarse durante los días incluidos en el aviso.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

Erosión en la Costa Verde expuso estructuras cerca de La Pampilla

El avance del mar sobre un sector de la Costa Verde, en Miraflores, provocó la caída de un poste y dejó expuestas las bases de un paso peatonal a desnivel cerca de la playa La Pampilla. Según informó Canal N, la erosión socavó el terreno hasta áreas próximas a la pista, donde pilotes y elementos de seguridad vial quedaron sin soporte.

La Municipalidad de Miraflores identificó más de siete puntos en riesgo en ese tramo. La erosión también comprometió guardavías y partes de la vía que soporta el tránsito diario de cerca de 50.000 vehículos, además del paso de peatones, ciclistas y bañistas. El desgaste del suelo se ha extendido durante los últimos meses, según la información municipal.

PUBLICIDAD

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la comuna alertó a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) desde 2023. “EMAPE es la autoridad que tiene que entrar aquí. Y todavía no se están preocupando y ya el día de hoy ha caído un poste”, afirmó a Canal N. La comuna remitió documentos, fotografías y videos.

EMAPE reconoció daños por un oleaje anómalo en las playas Los Pavos y La Pampilla. La empresa indicó que realiza cercados, delimitaciones y evaluaciones técnicas para definir medidas.