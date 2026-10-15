Pamela López responde a Pamela Franco luego de ser denunciada por violencia psicológica: “Ella se burló de mi dolor”

Pamela López responde a Pamela Franco por denunciarla por violencia psicológica

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Pamela López respondió a la denuncia por presunta violencia psicológica presentada por Pamela Franco y aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido una notificación formal en su domicilio. La influencer sostuvo que se enteró de la medida a través de publicaciones en redes sociales y cuestionó que la cantante haya optado por una acción legal tras los comentarios emitidos en su espacio de streaming.

“Básicamente, primero informarles de que no he sido notificada formalmente, no ha llegado a mi casa ninguna denuncia”, dijo López en una enlace en vivo con el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

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La expareja de Christian Cueva afirmó que ya recibió cartas notariales de parte de Franco y del padre de sus hijos, por lo que indicó que esperará una comunicación oficial para conocer los alcances de la denuncia.

Pamela Franco acudió a la comisaría de San Antonio, en Miraflores, para presentar una denuncia contra Pamela López por presunta afectación psicológica. Según explicó su abogada, Medaly Barrientos, la medida fue tomada luego de las expresiones que López emitió durante el programa de streaming Vale Todo, donde se refirió a Franco y a sus seguidoras como “clandestinas”.

La defensa de la cantante sostiene que los comentarios no solo afectaron a Pamela Franco, sino también a las integrantes de su club de fans. La denuncia, sin embargo, no determina responsabilidad: corresponderá a las autoridades evaluar los hechos y establecer si el caso sigue dentro de una investigación.

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Pamela López aseguró que no había recibido una notificación formal tras la denuncia por presunta violencia psicológica presentada por Pamela Franco en Miraflores. TikTok

Pamela López dice que no fue notificada formalmente

Durante su conversación con Magaly Medina, Pamela López afirmó que no recibió ningún documento en su casa sobre la denuncia presentada en la delegación policial de Miraflores. La influencer precisó que conoció la existencia de la acusación mediante un video difundido en TikTok por la representante legal de Pamela Franco.

“Yo me he enterado por un simple TikTok de la representante legal, no sé cómo llamarlo, pero no recuerdo su nombre, pues donde me comenta que he sido denunciada. Sin embargo, como repito, no, en mi casa no ha llegado ninguna notificación”, expresó.

López señaló que actualmente conduce un programa de streaming en el que comparte opiniones sobre temas de actualidad y situaciones vinculadas con su vida personal. La influencer sostuvo que, si se habla de afectación psicológica, en su caso existen informes y pericias que, según dijo, incluyen evaluaciones realizadas tanto a ella como a sus hijos.

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“Si es que fuese caso de la mujer está maltratada psicológicamente, como sí fue mi caso, donde sí existe un perito, donde sí existe un informe, no solamente para mí, sino para mis hijos. Ellos pasaron cámara Gesell”, manifestó.

La declaración de López se produjo horas después de que se conociera que Pamela Franco formalizó una denuncia por presunta violencia psicológica. Medaly Barrientos, abogada de la cantante, indicó que la acción se vinculaba con expresiones difundidas públicamente en Vale Todo.

“Ella se dedicó a burlarse de mí”, afirmó Pamela López

Pamela López respondió a la denuncia con un cuestionamiento directo a Pamela Franco. Según sostuvo, la cantante realizó canciones y apariciones públicas que, desde su punto de vista, se burlaban de una etapa difícil que atravesó tras la exposición mediática de su situación personal.

“Si hablamos de la persona en mención, ella se dedicó a, cuando salió todo mi caso, cuando reventó todo mi caso, bueno, me puse justamente en este programa, el programa de Magaly. Ella se dedicó y se paseó por todos lados haciendo canciones, burlándose de mi dolor, cuando yo estaba en mi peor momento, no solamente emocionalmente, sino económicamente”.

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La influencer calificó esas acciones como una forma de maltrato psicológico y afirmó que la situación también afectó a sus hijos. “Eso sí fue maltrato psicológico, no necesariamente, no solamente para mí, sino también para mis niños”, sostuvo.

López añadió que conserva capturas y otros elementos que, de ser necesario, estaría dispuesta a presentar ante las autoridades. “Con más tiempo te voy a pasar los pantallazos, porque yo siempre salgo al frente y salgo con esta furia, con esta rabia que muchas veces confunde que es dolor”, dijo.

La expareja de Christian Cueva negó que sus reacciones respondan a un sentimiento de dolor por la ruptura. “Yo no estoy dolida, ya pasó dos años y gracias a Dios me liberé. El peso ya no lo cargo yo”, afirmó.

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La denuncia de Pamela Franco por presunta afectación psicológica

La denuncia presentada por Pamela Franco se relaciona con comentarios que Pamela López realizó durante una emisión de Vale Todo. De acuerdo con la versión de Medaly Barrientos, la cantante consideró que las expresiones difundidas en el programa constituían ataques contra ella y contra sus seguidoras.

La abogada mencionó que la situación se habría originado después de que López calificara como “clandestinas” a la cantante y a integrantes de su fandom. El conflicto escaló luego de que Pamela López cuestionara públicamente la iniciativa anunciada por Franco para apoyar a niños con trastorno del espectro autista.

Barrientos sostuvo que su patrocinada decidió recurrir a las autoridades porque consideró que las frases emitidas de manera pública afectaron su salud emocional. En sus declaraciones, la abogada mencionó la calificación de violencia psicológica, aunque la existencia de una denuncia no implica que se haya establecido responsabilidad contra Pamela López.

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El enfrentamiento entre ambas figuras no es reciente. La disputa se mantiene desde que se hicieron públicos aspectos de la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, un episodio que también involucró a Pamela López. Además, la defensa de Franco señaló que existe una querella por presunta difamación presentada en 2024, que estaría próxima a llegar a juicio.

Pamela Franco denuncia a Pamela López por violencia psicológica al denigrarla en su streaming

López calificó la denuncia como un “show mediático”

Antes de terminar la entrevista, Pamela López opinó que la acción legal presentada por Pamela Franco tendría un componente mediático. La influencer cuestionó que la cantante promoviera en redes sociales distintos proyectos personales en paralelo a la denuncia.

“Yo pienso, considero que esto es un show mediático porque afectación psicológica y ayer ha hecho, creo, un video donde promociona panetones, donde promociona una ONG. Es un show mediático”, señaló.

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La afirmación corresponde a la posición de Pamela López y no implica una determinación sobre la denuncia ni sobre la afectación alegada por Pamela Franco. El caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes, mientras ambas figuras continúan exponiendo públicamente versiones contrapuestas sobre el conflicto.

Pamela López arremete contra la cantante Pamela Franco por la creación de una ONG y otros temas personales.