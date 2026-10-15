Caso Liceo Naval: Familia de nueva víctima reveló presiones para evitar denunciar intento de agresión sexual en duchas de Maranguita

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Maranguita se ubica en el distrito de San Miguel frente a la zona urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una segunda denuncia por un presunto intento de agresión sexual en las duchas del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, abrió diligencias en el caso Liceo Naval Almirante Guise.

El episodio habría ocurrido el 6 de octubre, en el área de aseo del módulo Bienvenida, donde seis estudiantes cumplen internamiento preventivo por una denuncia anterior. La Fiscalía deberá determinar circunstancias, responsabilidades y el móvil mencionado por el adolescente.

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Según la denuncia presentada ante la Comisaría de San Miguel, uno de los internos habría usado un palo de escoba contra otro adolescente durante el horario de aseo. El menor contó lo sucedido a su familia al día siguiente.

A partir de esa comunicación, el Ministerio Público ordenó declaraciones, evaluaciones médico-legales, revisión de registros del centro e identificación del personal que supervisaba ese sector. La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima fijó 15 días para las actuaciones preliminares de la investigación.

Hecho vinculado a declaraciones contradictorias

El adolescente declaró en cámara Gesell que el incidente pudo ser una represalia por las versiones que entregó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Tercer Juzgado de Familia de Lima sobre la denuncia en un bus escolar.

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Esa hipótesis deberá ser contrastada por la Fiscalía y no constituye una conclusión judicial ni fiscal sobre los motivos. Las cámaras no están instaladas dentro de las duchas por razones de privacidad, aunque los registros de los pasadizos serán revisados.

En las primeras declaraciones del caso inicial, varios adolescentes atribuyeron la agresión en el transporte a un alumno de menor grado. Después, uno de ellos modificó parte de su relato ante el juzgado y señaló que otros compañeros habrían intervenido al sujetar a la presunta víctima.

Las versiones serán evaluadas en un proceso reservado, bajo el principio de presunción de inocencia. El adolescente señalado fue separado del presunto agraviado, según el Programa Nacional de Centros Juveniles tras activarse los protocolos.

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Intento de presunta agresión sexual en duchas de Maranguita sería por represalía.

Familia denuncia presiones y rechaza cualquier pacto de silencio

La familia del segundo agraviado difundió un comunicado en el que afirmó que su hijo colaborará con las autoridades. “Mi menor hijo, en las declaraciones brindadas, ha mostrado desde un primer momento su voluntad de colaborar con la justicia y aclarar los hechos como se presentaron. Asimismo, siempre ha querido declarar lo que vio y sucedió, y lo seguirá haciendo”. El texto sostiene que la familia desconoce cualquier acuerdo para encubrir los hechos o mantener silencio sobre ellos.

En el documento, la madre explicó que presentó la denuncia tras el relato del adolescente. “La denuncia que me vi obligada a realizar como madre, en la que mi menor hijo es el agraviado, la realicé porque es lo correcto y es lo que cualquier madre haría si su hijo le cuenta que, estando desnudo y bañándose, alguien intentó realizar un acto similar al que sucedió con otro adolescente y que las autoridades hoy investigan”.

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La familia afirmó haber recibido llamadas de parientes del adolescente denunciado para que no formalizara el caso. “He recibido llamadas por parte de la familia del denunciado para no denunciar el hecho, pero ello iría contra los principios y valores con los que hemos sido educados y sería tolerar una conducta que, como familia, rechazamos tajantemente”.

Añadió que existen declaraciones de testigos que, según su versión, corroboran lo denunciado.