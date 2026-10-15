Detalles de la presunta agresión sexual contra alumna en Piura: tutora ausente, diez alumnos investigados y ninguno retenido

La directora de la Ugel Talara, Rosario Zapata, informa sobre las acciones tomadas ante la denuncia de agresión sexual contra una escolar. Se detallan los avances de la investigación. | Latina Noticias

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Una estudiante de tercer año de secundaria del colegio Santa Rosa de Lima, en Talara, región Piura, habría sido víctima de agresión sexual grupal dentro de la institución educativa. La denuncia fue presentada por su madre el miércoles 7 de octubre, un día después de los hechos, luego de notar que su hija no quería regresar a clases.

Según el reportaje de Latina Noticias, diez estudiantes estarían involucrados en la denuncia, mientras que la ausencia de una docente tutora habría dejado a los escolares sin supervisión durante un periodo de dos horas en el que se habría perpetrado el ataque. La UGEL Talara y el Ministerio Público iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades y establecer las medidas correspondientes contra los presuntos implicados y el personal educativo.

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Las autoridades de Talara investigan una denuncia de agresión sexual cometida contra una estudiante dentro del colegio Santa Rosa de Lima.

Dos horas sin supervisión: tutora del aula faltó

La directora de la UGEL Talara, Rosario Zapata, explicó a Latina Noticias que, durante las primeras investigaciones, se conoció que una docente no había asistido a sus labores. Esta ausencia habría coincidido con el periodo posterior al recreo, cuando presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

“Al parecer nadie ha cubierto esas dos horas que han tenido libre”, declaró Zapata. La funcionaria indicó que las autoridades buscaban establecer en qué momento sucedió la presunta agresión y qué circunstancias permitieron que ocurriera dentro del colegio.

De acuerdo con la información difundida por el medio, también se iniciaron investigaciones contra el director de la institución educativa y la tutora que habría faltado sin comunicar oportunamente su ausencia a sus superiores. La UGEL deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas por la falta de control y supervisión.

La sede de la UGEL Talara, en la región Piura, procesa las investigaciones administrativas contra el personal educativo por la denuncia de una menor. (UGEL Talara)

Denuncia de presunta agresión

Los hechos habrían ocurrido el martes 6 de octubre. Según relató la periodista de Talara Jenny Barrientos, quien difundió la denuncia, la menor dejó de querer asistir a clases después de lo sucedido. Su madre notó que estaba callada, le preguntó qué había ocurrido y, tras conocer su relato, acudió a las autoridades.

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La denuncia fue presentada el miércoles 7 de octubre por la mañana ante la UGEL Talara y, posteriormente, en la comisaría. Barrientos señaló que la estudiante habría podido identificar a dos compañeras que presuntamente la sujetaron para que otros escolares la agredieran sexualmente. Sin embargo, no habría logrado reconocer a los demás participantes.

La directora de la UGEL confirmó que la menor ya había pasado por exámenes médicos. Mientras continúan las diligencias, la estudiante no ha querido regresar a las aulas, según la información difundida por Latina Noticias.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú investigan la denuncia de agresión sexual contra una estudiante en la provincia de Talara, región Piura. (Infobae Perú/Difusión)

Diez alumnos investigados y ninguno retenido

El caso involucraría a diez estudiantes de tercer año de secundaria, de entre 15 y 16 años. Sin embargo, al momento de la transmisión, ninguno había sido retenido. Según Latina Noticias, las diligencias se retrasaron porque los escolares no asistieron al colegio al día siguiente de la denuncia, luego hubo un feriado y los policías a cargo estaban de descanso. Las investigaciones avanzaron el sábado, tras la difusión del caso en redes sociales por la periodista Jenny Barrientos.

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La periodista Jenny Barrientos explicó que los adolescentes serían procesados conforme al régimen aplicable a menores de edad. Por su parte, el abogado de la UGEL Talara indicó que la institución acompañó a la madre y a la estudiante durante las primeras gestiones, pero no se logró concretar una retención. Según explicó, esta medida requiere la intervención de la Fiscalía de Familia.

El abogado también precisó que las dos escolares ya habían sido notificadas. En cambio, sostuvo que todavía no se había logrado identificar a todos los estudiantes presuntamente involucrados, por lo que esperaban que se realizaran diligencias urgentes en coordinación con el Ministerio Público.

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UGEL investiga al director y a la docente

La UGEL Talara informó que los directores y docentes involucrados pueden afrontar procedimientos administrativos disciplinarios, en el marco de la normativa vigente y con respeto al debido proceso. El abogado de la entidad señaló que, según los resultados de las investigaciones, las sanciones podrían incluir el cese temporal o la destitución.

La investigación busca establecer si la ausencia de la tutora fue comunicada y si el director tomó medidas para garantizar la supervisión de los estudiantes. Las eventuales sanciones dependerán de las responsabilidades que se determinen durante el procedimiento.