El golazo de Percy Liza para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Llegó la alegría al Callao. Tras una jugada que parecía no traer demasiado peligro, el delantero del Sport Boys, Percy Liza, sacó un conejo del sombrero para, de manera magistral, destruir la última línea del Alianza Atlético y colocar el 1-0 a favor de los chalacos en el encuentro válido por la fecha 11 del Clausura .

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