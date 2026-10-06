Ignacio Buse fue confirmado para el Argentina Open 2027: jugará el torneo en Buenos Aires por segundo año consecutivo

Ignacio Buse jugará el ATP 250 de Buenos Aires 2027. Crédito: Argentina Open.

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El peruano Ignacio Buse disputará el Argentina Open 2027 por segunda temporada consecutiva. El certamen, que se jugará entre el 6 y el 14 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, confirmó al actual número 36 del ranking mundial, quien atraviesa el mejor año de su carrera en el circuito profesional.

La presencia del tenista de 22 años amplía la lista de jugadores anunciados para el ATP 250 porteño. También figuran el argentino Francisco Cerúndolo, campeón defensor; el noruego Casper Ruud y el italiano Flavio Cobolli. La nómina todavía puede sumar nuevas figuras antes del inicio de la competencia.

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Buse llegará a Buenos Aires después de una temporada en la que obtuvo los títulos de Hamburgo y Winston-Salem, resultados que le permitieron instalarse entre los principales jugadores del ranking ATP. El peruano ocupa el puesto 36 de la clasificación publicada esta semana, de acuerdo con la última actualización del listado.

El torneo de 2027 será su segunda participación en la cita sobre polvo de ladrillo. En febrero de este año, el Argentina Open representó su retorno a la competencia después de una lesión que lo obligó a perderse el Abierto de Australia.

El tenista nacional jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis por segundo año al hilo. En la edición anterior alcanzó los octavos de final. Crédito: X IEB+ Argentina Open.

En su estreno en el cuadro principal de Buenos Aires, Buse consiguió una victoria ante el italiano Francesco Passaro. Aquel partido marcó su primer triunfo de la temporada y el primero desde su ingreso al Top 100. El peruano remontó un marcador adverso de 5-1 en el set decisivo para avanzar a los octavos de final.

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El recorrido de Buse terminó en la siguiente instancia, donde cayó frente a Sebastián Báez. Pese a la eliminación, su actuación le permitió sumar rodaje sobre arcilla en una gira sudamericana que luego incluyó una semifinal en Río de Janeiro, con triunfos ante João Fonseca y Matteo Berrettini.

La próxima edición del Argentina Open le ofrecerá al peruano una nueva oportunidad de competir contra jugadores de mayor jerarquía y de medir su progreso en una superficie que tendrá peso en el comienzo de su calendario de 2027. La fecha porteña antecederá a otros torneos de arcilla en Sudamérica como el ATP 250 de Santiago y el ATP 500 de Río de Janeiro.

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Antes del cierre de 2026, Buse también tiene prevista una escala en Buenos Aires para disputar el Road to Australia, programado del 16 al 20 de diciembre. La competencia se jugaría sobre cancha dura y tendría como objetivo preparar a tenistas sudamericanos para el Abierto de Australia 2027.

Ignacio Buse disputará el Road to Australia en Buenos Aires. Crédito: Instagram Road to Australia.

Ignacio Buse puede enfrentar a Carlos Alcaraz en Shanghái

Antes de pensar en febrero, Buse afrontará el Masters 1000 de Shanghái como el último de los 32 cabezas de serie. Esa condición le concederá una ronda inicial libre y le permitirá iniciar su recorrido directamente en la segunda fase del cuadro.

El peruano espera por el ganador del partido entre el belga Zizou Bergs y el checo Vít Kopřiva. Buse tiene antecedentes ante Kopřiva (una victoria para cada uno en torneos ATP), con quien podría disputar su sexto enfrentamiento profesional, mientras que nunca enfrentó a Bergs en el circuito ATP.

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El sorteo ubicó al peruano en el mismo sector que Carlos Alcaraz, número tres del mundo. Si ambos superan sus estrenos, se medirán en la tercera ronda, en lo que sería el primer enfrentamiento entre ellos.

El debut de Buse está previsto para el viernes 9 o el sábado 10 de octubre, aunque la organización del Masters 1000 todavía debe confirmar el orden de juego. Shanghái será una nueva prueba para el peruano antes de cerrar una temporada que lo consolidó dentro de la élite.

Ignacio Buse podría enfrentar por primera vez a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Crédito: Agencias