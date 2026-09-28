A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur por amistoso FIFA 2026.

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La selección de Uruguay se medirá en condición de visitante contra Corea del Sur hoy, lunes 28 de setiembre, en un amistoso de la fecha FIFA. El estadio Mundialista de Seúl será el escenario de una contienda entre dos equipos que llegan con realidades distintas.

La ‘celeste’ llegará al compromiso luego de una derrota por 3-1 ante Japón en Miyagi, en el estreno de Diego Forlán como entrenador interino. El equipo había logrado igualar antes del descanso con el gol de Maximiliano Araújo, pero recibió dos goles durante el tiempo añadido. El resultado dejó al popular ‘Cachavacha’ ante la necesidad de ajustar el funcionamiento colectivo en su segunda presentación durante la gira asiática.

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Sin embargo, el conjunto ‘charrúa’ no tendrá a Federico Valverde, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión en el tobillo izquierdo. Emiliano Martínez, mediocampista de Palmeiras, ingresó su lugar.

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

El Uruguay vs Corea del Sur se disputará en el estadio Mundialista de Seúl. El inicio está previsto para las 06:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. A las 07:00 horas comenzará en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

En Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil arrancará a las 08:00 horas. En México, el encuentro se dará a las 05:00 horas; en España, a las 13:00 horas, y en Corea del Sur, a las 20:00 horas.

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Darwin Núñez le cuesta asentarse como el '9' titular de Uruguay. - créditos: Agencias

Por otro lado, la selección de Corea del Sur llegará con un resultado que fortaleció el comienzo de Robert Moreno como técnico. Y es que venció 3-0 a Ecuador en Suwon, con una producción ofensiva concentrada en el segundo tiempo.

El combinado surcoreano venía de una eliminación en la fase de grupos del Mundial y busca reconstruir su rendimiento bajo la conducción del entrenador español. Justamente, la actuación ante el ‘tricolor’ mostró una selección con mayor presión y capacidad para resolver en campo rival.

Son Heung-min será una de las referencias ofensivas del local. El capitán anotó ante los ecuatorianos y quedó a una diana del récord histórico de goleadores de su selección, que lidera Cha Bum-kun.

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Son Heung-min es una de las grandes figuras de Corea del Sur. - créditos: REUTERS/Kim Soo-Hyeon TPX IMAGES OF THE DAY

Diego Forlán anticipó que Uruguay afrontará un desafío exigente. “Sabemos que va a ser un partido muy difícil”, afirmó el técnico sobre el próximo rival.

El entrenador de 47 años recordó que enfrentó a Corea del Sur durante su carrera como futbolista y destacó su evolución. “Sé que son jugadores de mucha intensidad, físicos, con mucha calidad y con muchos y más jugadores en las mejores ligas del mundo”, sostuvo.

Además, añadió que el crecimiento de los futbolistas surcoreanos elevó la exigencia del partido. “No hay que subestimar a nadie, sabemos que va a ser complicado para nosotros y para ellos”, completó.

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Historial de enfrentamientos

Uruguay y Corea del Sur se han enfrentado en 10 ocasiones en total. Y el balance general resulta favorable para la ‘celeste’ con siete victorias, contra una para los surcoreanos y dos empates.

El choque más reciente se dio el 28 de marzo del 2023 en un amistoso FIFA. El estadio Mundialista de Seúl fue testigo de un triunfo de los ‘charrúas’ por 2-1 con los goles de Sebastián Coates y Matías Vecino. In-beom Hwang convirtió para los ‘tigres de Asia’.

Matias Vecino anotó el gol del triunfo de Uruguay de visita ante Corea del Sur en amistoso el 2023. - créditos: EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Canal TV del Uruguay vs Corea del Sur por fecha FIFA 2026

Las selecciones de Uruguay y Corea del Sur se medirán este lunes 28 de setiembre. El cotejo se verá territorio ‘charrúa’ a través de AUF TV, DSports, Flow TV, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal. En cambio, en suelo surcoreano, la transmisión estará a cargo de TVN, TV Chosun y Coupang Play.

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Anuncio del Uruguay vs Corea del Sur en amistoso FIFA 2026. - créditos: AUF

Uruguay vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Uruguay: Santiago Mele, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán

Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Young-woo Seol, Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Hyun-taek Cho, Jin-seob Park, Jae-sung Lee, Seung-Won Jeong, Min-kyu Song, Hyeon-gyu Oh y Son Heung-min. DT: Robert Moreno