‘La China Polo’: sicario confeso revela cómo fue contactado y cuánto le habrían pagado por asesinarla: “Alguien muy poderoso mandó contratarme”

Profundizamos en el complejo caso del asesinato de la candidata Susy 'la China Polo' Aponte. Las autoridades siguen la pista de una red criminal que incluye a un financista venezolano y a un sicario herido. La policía custodia al detenido en un hospital de Huaraz mientras las diligencias continúan. | Panamericana

Guardar

El asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, empieza a revelar nuevos detalles a partir de las declaraciones atribuidas al ciudadano venezolano Luis Obispo Díaz, señalado como el autor material del crimen ocurrido en Caraz. El detenido habría reconocido ante personas vinculadas con la investigación que recibió el encargo de acabar con la vida de la comunicadora, aunque aseguró que desconoce quién ordenó el homicidio.

De acuerdo con fuentes allegadas al extranjero y citadas por La República, Obispo Díaz manifestó que una compatriota lo contactó mediante un aplicativo para proponerle el asesinato. Según su versión, esta mujer habría recibido el pedido de una persona cuya identidad nunca le fue revelada y que, de acuerdo con lo que le dijeron, tendría “mucho poder”.

PUBLICIDAD

“Alguien muy poderoso mandó contratarme”, habría señalado el detenido al referirse a la persona que estaría detrás del crimen. Las fuentes consultadas indicaron que el ciudadano venezolano se encontraría arrepentido por lo ocurrido y que habría reconocido su participación directa en el asesinato de ‘China Polo’.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Según las declaraciones atribuidas a Luis Obispo Díaz, el contacto para ejecutar el asesinato se produjo a través de un aplicativo de uso común. El ciudadano venezolano se dedicaba a realizar servicio de taxi por aplicativo y habría sido una clienta de su misma nacionalidad quien utilizó esa vía para comunicarse con él.

PUBLICIDAD

La mujer le habría transmitido la propuesta para asesinar a Susy Aponte Polo, pero tampoco le habría revelado quién era la persona que finalmente había solicitado el crimen. De esta manera, el detenido sostuvo que conocía únicamente a la persona que le entregó la orden y no al supuesto autor intelectual.

“Él (Obispo) no conoce a su contratante. Dice que una compatriota lo contactó por un aplicativo común. Y es ella quien le dio la ‘chamba’ (asesinato). Es todo lo que sabe. Ha sido por encargo, pero él desconoce al contratante que está por encima de todos”, señalaron las fuentes que tuvieron acceso a sus declaraciones.

PUBLICIDAD

El detenido habría insistido en que detrás de la orden existiría una persona con un nivel de poder que él desconoce. Las fuentes también indicaron que esa situación habría generado preocupación por la seguridad del extranjero, debido a que, según su versión, quien ordenó el asesinato podría estar siguiendo las noticias sobre el caso.

“(Luis Obispo Díaz) está mal, está muy mal. Se siente arrepentido. Dice que quien le ha mandado (a matar a ‘China Polo’) es alguien muy poderoso, alguien de arriba. Y ese alguien lo está viendo, lee las noticias, sigue lo que está sucediendo. Por eso lo van a trasladar”, precisaron las fuentes cercanas al detenido.

PUBLICIDAD

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

‘China Polo’ tenía chaleco antibalas y el sicario le disparó a la cabeza

Uno de los detalles que habría entregado Luis Obispo Díaz está relacionado con la información que recibió antes de ejecutar el ataque. Según su versión, conocía que la periodista utilizaba chaleco antibalas y que contaba con medidas de seguridad.

Por ese motivo, habría decidido dirigir los disparos hacia la cabeza. Las fuentes señalaron que el ataque debía realizarse con rapidez debido a la presencia de personas encargadas de custodiar a la candidata y periodista.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

“Recibió la información que la periodista tenía chaleco antibalas y que estaba custodiada. Por eso todo fue muy rápido. Había interés (del contratante) de que todo se hiciera de inmediato”, señalaron las fuentes sobre la versión entregada por Obispo.

PUBLICIDAD

El crimen ocurrió el sábado 19 de septiembre, en Caraz. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ciudadano venezolano había llegado previamente a la zona y siguió los desplazamientos de ‘China Polo’ hasta encontrar una oportunidad para concretar el ataque.

Tras disparar contra la periodista, Luis Obispo huyó del lugar, pero fue alcanzado por disparos realizados por un integrante del equipo de seguridad de la candidata. El extranjero recibió tres impactos: uno en la mandíbula, otro en el hombro izquierdo y un tercero en el antebrazo derecho.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

El recorrido del sicario antes del asesinato de ‘China Polo’

Según la información atribuida a las fuentes cercanas al caso, Luis Obispo Díaz llegó inicialmente a Nuevo Chimbote, donde habría intentado encontrar una oportunidad para asesinar a ‘China Polo’. Sin embargo, la presencia de custodia policial alrededor de la periodista y candidata habría impedido que concretara el ataque.

PUBLICIDAD

Ante esa situación, el detenido habría recibido instrucciones para continuar siguiendo a la víctima.

El recorrido continuó hacia Huaraz y posteriormente hacia Caraz, localidad en la que finalmente se produjo el homicidio. De acuerdo con las fuentes, Obispo llegó a Caraz el miércoles 16 de septiembre y se hospedó en un establecimiento junto con otras tres personas.

Sin embargo, las mismas fuentes precisaron que al momento del ataque el extranjero se encontraba solo. “Obispo llegó a Caraz el miércoles 16 de septiembre y se hospedó con otras tres personas. Pero él estaba solo en el momento del disparo”, apuntaron las fuentes.

PUBLICIDAD

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Ronald Toro habría financiado el traslado y la logística

Dentro de la investigación también aparece el nombre de Ronald Toro Ardila, otro ciudadano venezolano señalado como presunto integrante de la logística que permitió la ejecución del crimen.

Según lo declarado por Luis Obispo Díaz, Toro Ardila habría pagado los pasajes, la estadía, la alimentación y la compra de un teléfono celular en Huaraz, equipo que habría sido utilizado para coordinar aspectos relacionados con el plan.

Las fuentes ubicaron los domicilios registrados de ambos extranjeros en distritos del Cono Norte de Lima. Luis Obispo Díaz figura con dirección en el jirón El Anís, en Los Olivos, mientras que Ronald Toro registra una dirección en la calle Perú, urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres.

PUBLICIDAD

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Sicario de ‘China Polo’ habría recibido S/2.000 por el crimen

Otro de los datos que aparece en la declaración atribuida a Luis Obispo Díaz es el supuesto pago que habría recibido por ejecutar el asesinato.

Según las fuentes consultadas, al ciudadano venezolano le habrían ofrecido S/2.000 por cometer el crimen. Sin embargo, esta información todavía se encuentra en proceso de verificación y deberá ser contrastada por los investigadores mediante otras evidencias.

El monto, de confirmarse, constituiría uno de los elementos para establecer cómo se produjo la contratación del presunto sicario y qué personas estuvieron involucradas en la cadena de pagos.

Por ahora, el detenido habría sostenido que no conoce personalmente al supuesto autor intelectual y que únicamente recibió las instrucciones necesarias para ejecutar el ataque.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Dos personas habrían usado DNI falsos en hotel de Caraz

La investigación también alcanzó a los otros ciudadanos venezolanos que llegaron a Caraz junto con Luis Obispo Díaz. Según la información difundida sobre el caso, tres personas se hospedaron junto al presunto sicario, aunque una de ellas no habría dejado registro de identidad.

Entre quienes sí proporcionaron datos aparecen Valeria Torres y Edinson Corzo. De acuerdo con la información consignada, ambos habrían utilizado documentación que ahora es materia de investigación.

Uno de los datos que llamó la atención de las autoridades es que el número de DNI proporcionado por Edinson Corzo, según la verificación realizada ante Reniec, correspondería a un menor de edad. La información sobre las identidades utilizadas y las circunstancias en que estas personas llegaron a Caraz forman parte de las diligencias del caso. El tercer ciudadano que habría permanecido en el hotel no se registró, según las fuentes.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.