Universitario adelanta su concentración y prepara un titular sorpresa para el clásico ante Alianza Lima: ¿De quién se trata?

El conjunto crema adelantó su concentración al Hotel Pullman y el mediocampista peruano gana terreno para desplazar al volante argentino Juan Manuel Requena en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. (Universitario de Deportes)

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El duelo más aguardado del fútbol peruano llega este sábado 12 de septiembre al Estadio Alejandro Villanueva. Universitario de Deportes no solo prepara su estrategia sobre el campo: también tomó medidas fuera de él.

El plantel merengue inició su concentración desde este jueves en el Hotel Pullman de Lima, con el objetivo de llegar sin distracciones al enfrentamiento ante Alianza Lima por la jornada 9 del Clausura.

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En ese marco, el nombre de Jorge Murrugarra cobra protagonismo: el mediocampista peruano se perfila para ocupar un lugar en el once inicial, en lo que sería una de las decisiones más llamativas del técnico Héctor Cúper para este partido.

La concentración anticipada como señal de máxima exigencia

Universitario adelantó su concentración para el clásico ante Alianza Lima y reunió al plantel desde el jueves en el Hotel Pullman. El cuerpo técnico busca máxima atención antes de un duelo clave del Clausura. (Universitario de Deportes)

La institución de Ate no quiso dejar nada librado al azar. La decisión de reunir al plantel desde el jueves —y no en la víspera del partido, como suele ocurrir en fechas regulares— refleja la dimensión que el cuerpo técnico le asigna a este compromiso. Los jugadores permanecerán alojados en el Hotel Pullman hasta el momento de viajar a La Victoria, con el propósito de mantener el foco colectivo y evitar cualquier factor externo que pueda alterar la preparación.

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El contexto deportivo justifica esa determinación. Universitario llega como sublíder del Clausura con 17 puntos, a dos unidades de Deportivo Garcilaso, que encabeza la tabla con 19. Una derrota ante los íntimos no solo frenaría el impulso crema, sino que podría abrir una brecha difícil de cerrar en lo que resta del torneo. Alianza Lima, en tanto, marcha octavo con 13 unidades y lleva tres partidos sin vencer a su rival histórico en este formato de competencia. Para los blanquiazules, la localía en Matute es la oportunidad de reinsertarse en la discusión por los primeros puestos.

El antecedente inmediato del cuadro merengue tampoco ayudó a bajar la tensión. En su última salida, Universitario igualó ante Comerciantes Unidos en un resultado que generó más interrogantes que respuestas y reabrió el debate interno sobre el rendimiento de algunos futbolistas.

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Requena en duda, Murrugarra a la espera

El mediocampo de Universitario podría presentar una novedad en Matute. Jorge Murrugarra se perfila para reemplazar a Juan Manuel Requena, luego de mostrar mejores sensaciones en los recientes partidos. (Universitario de Deportes)

Uno de los nombres que quedó bajo la lupa tras ese empate es el de Juan Manuel Requena. El volante argentino no logró consolidarse desde su llegada al club y sus actuaciones en los últimos compromisos dejaron dudas en el mediocampo. En más de una ocasión fue reemplazado durante el segundo tiempo, lo que aceleró la discusión sobre si debería conservar su lugar en el equipo titular para un partido de esta envergadura.

Quien apareció como su reemplazante natural en esos momentos fue Jorge Murrugarra. El mediocampista, con varios años de trayectoria vistiendo la camiseta de la ‘U’, ingresó en distintas oportunidades cuando Requena fue relevado y mostró un rendimiento que dejó señales positivas. En el encuentro ante Comerciantes Unidos disputado en el Estadio Monumental, Murrugarra completó 45 minutos que habrían inclinado la balanza a su favor.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta en el espacio de Colectivo WORLD, Cúper ya habría tomado la decisión: Murrugarra arrancaría desde el inicio en Matute. Su presencia en los últimos trabajos en Campo Mar U también habría reforzado esa lectura dentro del cuerpo técnico. La misión del mediocampista peruano será clara: neutralizar la circulación del equipo blanquiazul en el corazón del campo y dar equilibrio a una zona que en las últimas fechas mostró fisuras.

Un clásico con peso en la tabla y en la historia

Universitario y Alianza Lima llegan al clásico con objetivos distintos, pero una misma obligación: ganar. El duelo en Matute puede mover la pelea por el Clausura y volver a escribir un capítulo de su rivalidad. (Universitario de Deportes)

Más allá de los nombres, el partido del sábado tiene una carga adicional que va más allá de los puntos en disputa. Alianza Lima no vence a Universitario en Matute desde 2018, y los cremas acumulan tres victorias y dos empates en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos. Esa estadística pesa, pero en los clásicos los antecedentes suelen quedar en segundo plano.

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El árbitro designado para dirigir el encuentro es Micke Palomino. El partido comenzará a las 8 de la noche y se podrá seguir en vivo por L1 Max, disponible en las principales plataformas de cable y streaming del país.

Para Universitario, el objetivo es concreto: salir de Matute con los tres puntos, mantener la presión sobre Deportivo Garcilaso y demostrar que el tropiezo ante Comerciantes Unidos fue un accidente de ruta y no una tendencia. La concentración anticipada, la posible titularidad de Murrugarra y el hambre de un plantel que busca el tetracampeonato marcan el tono de una semana en la que el club merengue puso todas sus fichas sobre este clásico.

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