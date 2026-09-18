Fiscalía cita a auxiliar del Liceo Naval presente en presunto abuso sexual contra alumno

Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una denuncia por presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, abrió una investigación que derivó en la retención de 10 escolares. El caso se remonta al pasado martes 15 de septiembre, cuando el equipo de futsal retornaba desde Surco tras disputar un campeonato interliceos.

Según la denuncia presentada por la familia del adolescente de cuarto de secundaria, la presunta agresión ocurrió dentro del vehículo que trasladaba a los alumnos hacia San Borja. En el bus viajaban dos adultos, según la información difundida.

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Al día siguiente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al colegio e intervinieron a estudiantes de quinto de secundaria que aún usaban uniforme de educación física. Los adolescentes fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, en La Victoria, para los exámenes correspondientes, y pasaron por el control de identificación biométrica de la PNP en Surquillo.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro elevó de ocho a 10 la cifra de menores retenidos en flagrancia. Todos permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández ordenó recibir sus testimonios y ejecutar otras actuaciones urgentes para esclarecer los hechos denunciados.

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Entre las medidas figura la declaración de la presunta víctima mediante cámara Gesell, procedimiento que permite recoger el testimonio de menores en denuncias por violencia sexual sin exponerlos a un contacto directo con los investigados. El colegio, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, afirmó que entrega facilidades a las autoridades.

En un comunicado dirigido a los padres, el plantel calificó el caso como un “grave hecho de presunta agresión sexual”. Además, sostuvo: “La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa”. Indicó que aplicará medidas disciplinarias conforme a la normativa vigente y su reglamento institucional si se comprueban responsabilidades.

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El hombre reaccionó contra los equipos de prensa cuando intentaban obtener declaraciones a su salida de la dependencia policial de San Borja

Fiscalía citará al auxiliar que estuvo presente en el vehículo

El Ministerio Público dispuso tomar la declaración de un auxiliar que viajaba en el bus, en calidad de testigo. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, informó que el trabajador no fue incluido como presunto responsable en la denuncia presentada por los padres del adolescente.

“El auxiliar va a hacer la declaración oficial, como testigo, porque aparentemente en la denuncia que han formulado los padres de la víctima no lo han incluido a él como si fuera presunto responsable. Sin embargo, su declaración va a ser muy útil, para por lo menos descarta que quienes estuvieron cerca de él en la parte delantera no tenían nada que ver con estos hechos”, sostuvo Gutiérrez.

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El funcionario añadió que esa declaración permitirá descartar responsabilidades de quienes viajaban en la parte delantera del vehículo. También indicó que la Defensoría del Pueblo asignó cuatro abogados y un psicólogo para asistir a los familiares de los estudiantes retenidos.

Sobre la cantidad de participantes, Gutiérrez afirmó: “Ahorita no se puede decir la cantidad de infractores porque todos están detenidos y evidentemente no todos participaron”.