Vence el plazo de 48 horas: ¿Qué pasará con los 10 alumnos retenidos por agresión sexual en el Liceo Naval?

Los diez menores permanecen en la Comisaría de Familia Berta González Posada donde continúan las diligencias para contrastar sus versiones (Créditos: ATV)

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Cuando venza el plazo de 48 horas de retención, los diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise no necesariamente regresarán a sus domicilios. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que la Fiscalía puede solicitar un internamiento preventivo si considera que existe un riesgo de que alguno de los menores se sustraiga de la acción de la justicia o perturbe las diligencias. La decisión final corresponderá al juez de familia.

El especialista señaló que, ante ese escenario, los adolescentes podrían permanecer bajo custodia durante el desarrollo de la investigación en un centro juvenil de tratamiento para menores infractores. Incluso mencionó la posibilidad de un traslado preventivo a Maranguita, siempre que el Ministerio Público sustente los riesgos y formule el pedido correspondiente ante el Poder Judicial.

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“Sí, podrían ser enviados a Maranguita de manera preventiva”, indicó Rodríguez durante una entrevista difundida por ATV. Precisó que la Fiscalía tendría que acreditar las circunstancias que justifiquen esta medida y que posteriormente el juez deberá pronunciarse sobre el requerimiento.

La decisión sobre un posible internamiento preventivo corresponderá al juez de familia, quien deberá evaluar los argumentos presentados por el Ministerio Público - Créditos: Difusión.

¿Qué ocurrirá cuando terminen las 48 horas?

El plazo culminará este viernes a las 5 p. m. Según explicó el abogado, el Ministerio Público tendrá que evaluar la situación de los adolescentes y, si considera que existen motivos para solicitar una medida restrictiva, presentar su requerimiento ante el juez de familia.

La defensa también podrá cuestionar los argumentos de la Fiscalía. Rodríguez explicó que los abogados de los menores pueden presentar elementos destinados a demostrar que sus patrocinados no representan un riesgo para la investigación y que no existe posibilidad de que repitan conductas similares.

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El especialista añadió que se ha difundido información sobre presuntos episodios anteriores de violencia que involucrarían a algunos integrantes del grupo y mencionó la existencia de posibles denuncias formalizadas. Estos elementos, aclaró, tendrían que ser valorados por el juez en caso de que la Fiscalía plantee un pedido de internamiento.

Los adolescentes no necesariamente serán liberados al culminar la retención, pues el Ministerio Público puede solicitar un internamiento preventivo ante un juez de familia - Créditos: Difusión.

¿Dónde permanecen los estudiantes?

De acuerdo con el reporte de ATV, los diez menores permanecen en la comisaría de familia Bertha González Posada, ubicada en el Cercado de Lima. Durante la madrugada fueron trasladados desde la comisaría de San Borja hasta esta dependencia, donde se desarrollan diligencias para contrastar las versiones de los involucrados.

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Inicialmente, ocho estudiantes habían sido ubicados en el Liceo Naval Almirante Guise. Los otros dos fueron citados posteriormente y acudieron acompañados por sus padres, por lo que finalmente son diez los adolescentes que permanecen bajo retención.

Los padres de familia se encuentran junto a los menores y abogados acudieron a la dependencia policial para participar en las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, la presunta víctima pasó por una entrevista en Cámara Gesell como parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

Fiscalía definirá qué ocurrirá con los diez estudiantes cuando venza el plazo de 48 horas de retención este sábado a las 5 p. m. - Créditos: Difusión.

¿Por qué las 48 horas terminan a las 5 p. m.?

El plazo no se cuenta desde el momento en que los estudiantes fueron ubicados en el colegio. Según el reporte de ATV, la retención comenzó formalmente cuando se firmó el acta correspondiente, aproximadamente a las 5 p. m. del jueves. Por ello, las 48 horas se cumplen a la misma hora del sábado.

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El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, también acudió a la dependencia policial y señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar qué ocurrirá con los menores una vez culminado este periodo.

¿Y qué pasará con sus clases?

La investigación no implica que los estudiantes pierdan su derecho a la educación. El Liceo Naval Almirante Guise dispuso que las clases se desarrollen de manera virtual mientras continúa el proceso.

De esta manera, el vencimiento del plazo este sábado no determina por sí solo la salida de los diez menores. A partir de ese momento, la Fiscalía deberá establecer las acciones que correspondan y, si solicita un internamiento preventivo, será el juez de familia quien evalúe los argumentos y tome una decisión sobre cada caso.

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