Mujer de 84 años fallece y tres familiares son hospitalizados tras ser encontrados inconscientes

Familiares y vecinos ingresaron al inmueble luego que nadie respondiera a los llamados desde el interior (Créditos: Latina)

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Una mujer de 84 años falleció después de ser encontrada inconsciente dentro de su vivienda junto a otros tres integrantes de su familia. El hallazgo ocurrió durante la mañana, luego de que los vecinos notaran que Luisa Solís Donayre no había salido a realizar sus actividades cotidianas, situación que generó preocupación entre las personas de la zona.

De acuerdo de Latina, alrededor de las 9 a. m., un pariente de la octogenaria acudió hasta el inmueble para conocer su estado. Sin embargo, nadie respondía a los llamados desde el interior. Ante esta situación, familiares y residentes del sector ingresaron al predio y encontraron a las cuatro personas inconscientes, cada una ubicada sobre su respectiva cama.

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El ingreso permitió advertir que los ocupantes permanecían dentro de sus habitaciones sin reaccionar. Además de Luisa Solís Donayre, fueron identificados Pedro Solís, Fernando Solís y Jenny Vázquez. Las circunstancias que provocaron la afectación de los cuatro integrantes todavía no habían sido determinadas al momento de la intervención de las autoridades.

La causa preliminar de muerte fue determinada como shock hipovolémico, aunque se realizarán análisis complementarios - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar para atender la emergencia. Los profesionales confirmaron el fallecimiento de la adulta mayor, mientras que los otros tres afectados fueron evacuados al Hospital Félix Torre Alba para recibir atención médica y permanecer bajo evaluación de los especialistas.

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Las primeras diligencias no permitieron establecer qué había sucedido dentro del domicilio durante las horas previas. Tampoco se encontraron indicios de que el acceso principal hubiera sido violentado. El ingreso se produjo después de que los familiares y vecinos abrieran la puerta ante la ausencia de respuesta de quienes permanecían en el interior.

Según el medio, la escena fue posteriormente examinada por personal de Criminalística, que realizó la recopilación de evidencias para determinar las circunstancias del caso. Los especialistas deberán analizar los elementos encontrados en el inmueble y establecer si existe algún factor que permita explicar por qué las cuatro personas fueron ubicadas en ese estado.

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Muestras fueron enviadas a Lima para descartar un posible envenenamiento y establecer qué provocó la emergencia - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

A estas pesquisas se sumará la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Los registros audiovisuales podrían ayudar a identificar a las personas que ingresaron o salieron del domicilio antes del descubrimiento y permitirían reconstruir los movimientos registrados en la zona durante las horas anteriores.

De acuerdo con la información preliminar, la causa de muerte de Solís Donayre fue determinada como shock hipovolémico. No obstante, las autoridades dispusieron la toma de muestras para efectuar análisis adicionales y conocer con mayor precisión qué desencadenó el deceso de la octogenaria.

Los especímenes fueron enviados a Lima con el objetivo de descartar un posible envenenamiento. Los resultados de estas pruebas serán incorporados a la investigación y permitirán establecer si alguna sustancia estuvo relacionada con la emergencia que afectó a los cuatro integrantes del grupo familiar.

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Mientras continúan las diligencias, los investigadores buscan esclarecer las circunstancias que precedieron al hallazgo y determinar qué ocurrió dentro de la propiedad. La evaluación médica de los tres sobrevivientes, los resultados de laboratorio y las imágenes obtenidas de los dispositivos de videovigilancia serán elementos importantes para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación debido a que todavía no se ha establecido cómo se produjo la afectación de los ocupantes. El análisis de las evidencias recogidas en el inmueble permitirá contrastar las primeras hipótesis y determinar las causas que llevaron al fallecimiento de la mujer de 84 años.

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