Perú

Rocío Miranda cuestiona a Karla Tarazona sobre el rol que tiene dentro de los shows de Christian Domínguez: “Siempre quiso ser la jefa”

La conductora reapareció en ‘América Hoy’ con una frase sobre la dinámica de la pareja en Puro Sentimiento, un tema que revivió la distancia que ambas mantienen desde hace varios meses

Rocío Miranda en la imagen izquierda y Christian Domínguez posando junto a Karla Tarazona en la derecha
Rocío Miranda cuestionó el rol de Karla Tarazona en los eventos de Christian Domínguez y afirmó que ella siempre quiso ser la jefa.
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Rocío Miranda cuestionó el rol que cumple Karla Tarazona en los eventos de la orquesta Puro Sentimiento, liderada por su esposo, el cantante Christian Domínguez. La conductora hizo el comentario durante una participación en el programa ‘América Hoy’, donde fue consultada sobre la dinámica de trabajo entre ambos artistas en las presentaciones de la agrupación.

“Ella siempre ha querido ser la jefa. Ella siempre ha querido ser la jefa, pero lo apoya, lo apoya con ciertas cosas”, declaró Miranda ante sus compañeros de conducción, en referencia a la participación de Tarazona en los shows de Domínguez. El comentario generó reacciones inmediatas en el set del programa, donde Edson Dávila notó el silencio de otras conductoras presentes durante la conversación. “Algo anda mal, mi querida Rocío. Janet se ha quedado callada y ella que se quede callada, yo creo que es Anabel se ha cruzado un poco. Es raro”, señaló Dávila.

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Miranda diferenció el rol de Tarazona del de Christian Domínguez en las presentaciones

En una conversación posterior recogida por el creador de contenido Ric La Torre, Miranda profundizó en su análisis sobre la dinámica de trabajo entre la pareja dentro de la orquesta. Dávila le planteó directamente si consideraba que Tarazona ejercía un rol de autoridad sobre las integrantes del grupo musical. “Está de calificadora”, sugirió el conductor, ante lo cual Miranda ofreció una precisión. “Yo no creo que Carla esté calificando, sino que está acompañando”, respondió.

La conductora explicó con mayor detalle la división de funciones que percibe entre ambos artistas dentro de la agrupación. “Lo que yo he visto, lo que he observado durante mucho tiempo con Karla y Christian, es que claro, Christian maneja las orquestas y Karla lo ayuda en ciertos temas con las chicas”, indicó Miranda, antes de reiterar su comentario inicial sobre la aspiración de liderazgo de Tarazona dentro de ese entorno de trabajo.

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¡No se guardó nada! Rocío Miranda soltó una controversial frase sobre Karla Tarazona y su participación en los eventos de Christian Domínguez, asegurando que 'ella siempre quiso ser la jefa'. ¿Nace una nueva rivalidad en la farándula peruana? Video: TikTok @riclatorre

Ric La Torre, por su parte, relacionó el comentario de Miranda con la participación de Tarazona en los castings de nuevas integrantes para Puro Sentimiento. “Yo creo que la Tarazona en verdad está ahí en los castings de Puro Sentimiento para elegir a una que dirá, no, esto no es competencia conmigo, con el Domínguez”, opinó el creador de contenido, quien además remarcó la falta de cercanía entre ambas conductoras pese a haber compartido años de trabajo televisivo. “La Rocío creo que a Karla no la quiere, a pesar de que han trabajado años juntas, ni migas se hicieron”, señaló La Torre.

Una distancia que se arrastra desde la boda de Tarazona y Domínguez

El comentario de Miranda se produce en medio de una tensión pública que ambas conductoras arrastran desde meses atrás, luego de que Karla Tarazona contrajera matrimonio con Christian Domínguez sin incluir a Miranda entre los invitados a la ceremonia. Según había declarado Miranda en su momento, ambas compartieron camerino durante aproximadamente tres años cuando trabajaban juntas en el programa ‘Préndete’, periodo en el que aseguró haber presenciado de cerca los primeros acercamientos entre Tarazona y el cantante.

“¿De qué amistad estamos hablando, si el día de su matrimonio ella no me invitó?”, había cuestionado Rocío Miranda en declaraciones previas, en las que remarcó que en ningún momento habló negativamente sobre la pareja durante su paso por el programa de Magaly Medina. “Estoy con mi conciencia tranquila. Fui al programa, pero jamás hablé mal de ella ni de Christian”, sostuvo la conductora en esa oportunidad.

Karla Tarazona, por su parte, ha optado por no responder de manera directa a los cuestionamientos de su excompañera. “No respondo a quien no me interesa. No le doy luz a nadie, me da igual”, declaró la conductora, quien además remarcó que no busca retomar ningún vínculo personal con Miranda fuera del ámbito laboral. “No soy madrina de nadie”, sentenció Tarazona ante las consultas sobre la relación entre ambas.

¡Se enciende el set! Los conductores de América Hoy reaccionan a las contundentes declaraciones de Rocío Miranda sobre el nuevo rol de Karla Tarazona en la vida de Domínguez. Video: TikTok @farandula.lorcha

Miranda inicia una nueva etapa televisiva en medio de la controversia

El nuevo episodio de tensión entre ambas conductoras ocurre mientras Rocío Miranda atraviesa una nueva etapa profesional, tras su incorporación a América TV para conducir el programa ‘Orderique sí va a salir el show’, junto a Juan Carlos Orderique y Rafael Cardozo. El espacio, que combina contenidos de fútbol y entretenimiento, se estrenó el domingo 6 de setiembre, poco después de que se conociera la salida de Miranda de Panamericana Televisión, cadena en la que coincidió con Tarazona durante la conducción de ‘Préndete’.

Karla Tarazona, en tanto, continúa al frente de sus proyectos habituales en televisión, mientras sostiene que su relación con Christian Domínguez atraviesa un proceso de consolidación tras la boda de ambos. “Estamos trabajando en la relación, hay cosas para seguir puliendo”, había señalado la conductora en una reciente entrevista sobre su vínculo con el cantante, a tres meses de haber contraído matrimonio.

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