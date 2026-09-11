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Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre: así es la tercera equipación del club

El club de La Victoria presentó la indumentaria que utilizará durante el ‘mes morado’, en una temporada especial por sus 125 años de historia

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre.
Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre. Crédito: Prensa AL
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Alianza Lima ya tiene nueva camiseta morada para el mes de octubre. El club victoriano presentó oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026, una indumentaria que volverá a acompañar al equipo durante el denominado ‘mes morado’, en homenaje al Señor de los Milagros.

La nueva camiseta llega en un año especial para la institución de La Victoria, que celebra sus 125 años de historia y los 55 años desde que utilizó por primera vez una indumentaria morada en un partido oficial. Esta tradición se mantiene vigente desde 1971 y forma parte de una de las principales expresiones de identidad del conjunto ‘blanquiazul’.

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La tercera equipación, diseñada por Nike, tiene al morado como color predominante y presenta tonalidades más claras en el cuello redondo, los puños y parte de los hombros. El escudo de Alianza Lima y el logotipo de la marca aparecen en dorado, completando el diseño de la nueva ‘morada’.

La propuesta lleva el concepto “Devotos de La Victoria”, con el que la institución busca representar el vínculo entre su historia, sus hinchas y una tradición que se mantiene vigente generación tras generación.

La relación de Alianza Lima con la camiseta morada se remonta al 3 de octubre de 1971, cuando el equipo utilizó esta indumentaria frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Aquella jornada terminó con triunfo por 2-0, con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto, y marcó el inicio de la tradición que el club mantiene cada octubre.

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La nueva tercera equipación del conjunto victoriano mantiene viva una tradición que comenzó en 1971 y que cada octubre acompaña al club. (Video: Alianza Lima)

¿En qué partidos utilizará Alianza Lima la camiseta morada?

De acuerdo con la programación del Torneo Clausura, Alianza Lima utilizará su nueva tercera equipación en cinco partidos durante octubre. El conjunto ‘blanquiazul’ vestirá de morado frente a Cusco FC como visitante, Atlético Grau como local, CD Moquegua como visitante, Sporting Cristal como visitante y Cienciano como visitante.

De esta manera, la nueva camiseta tendrá presencia tanto en partidos fuera de casa como en el estadio Alejandro Villanueva, manteniendo la tradición que el club realiza cada año durante el ‘mes morado’.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Alianza Lima?

La nueva camiseta morada de Alianza Lima ya se encuentra disponible a través de los canales de venta de Nike. La versión Stadium para hombre tiene un precio de S/ 269.90, de acuerdo con la tienda oficial de la marca. La indumentaria cuenta además con tecnología Nike Dri-FIT para favorecer la transpirabilidad durante su uso.

Con este lanzamiento, Alianza Lima vuelve a vestir de morado en una temporada particularmente significativa para la institución. En el año de su aniversario 125, el club mantiene viva una tradición que forma parte de su identidad y que cada octubre conecta a varias generaciones de hinchas alrededor de su devoción por el Señor de los Milagros.

Alianza Lima y su camiseta morada para este 2026.
Alianza Lima y su camiseta morada para este 2026. Crédito: Difusión

Alianza Lima se alista para recibir a Universitario

Alianza Lima se prepara para una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El conjunto ‘blanquiazul’ recibirá a Universitario de Deportes este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán hacer respetar su localía y cobrarse la revancha tras la derrota por 1-0 sufrida ante los ‘cremas’ en el primer clásico del año.

El duelo en Matute aparece como una importante oportunidad para que el cuadro ‘íntimo’ sume tres puntos y se mantenga en la pelea por sus objetivos en el Clausura. El estadio Alejandro Villanueva volverá a ser escenario de uno de los partidos más esperados del campeonato, con el cuadro victoriano decidido a imponerse ante su clásico rival y quedarse con una victoria que también podría tener un peso importante en la recta final del campeonato.

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