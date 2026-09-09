Shelton deja a Alcaraz fuera de las semifinales en Nueva York

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Nueva York, 9 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz cayó eliminado en la madrugada de este miércoles del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense Ben Shelton, tras alcanzar los cuartos de final en su regreso a las pistas tras casi cinco meses de baja por lesión.

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos y que terminó pasadas las 03.30 de la mañana en Nueva York. Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales. EFE

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