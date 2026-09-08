Perú

Christian Cueva pierde proceso legal tras nulidad en caso contra la madre de Pamela López

La trujillana se pronunció tras el proceso legal que tenía pendiente su madre con el padre de sus hijos

La entrevista aborda la nulidad de un proceso legal iniciado por Christian Cueva contra la madre de Pamela López, quien pidió medidas de seguridad
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El proceso que Christian Cueva inició contra Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, quedó declarado nulo. La animadora de eventos informó que el futbolista había solicitado garantías contra su exsuegra, a quien acusó de una presunta alienación parental relacionada con una de sus hijas.

La controversia surgió cuando López participaba en La Granja VIP. Cueva sostuvo entonces que tuvo dificultades para auxiliar a una de sus hijas durante un problema de salud y que la familia materna solo le pidió cubrir los gastos de la atención médica.

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El jugador acudió acompañado por policías a la vivienda de Solórzano. En ese momento, la menor no habría querido reunirse con su padre, situación que llevó a Cueva y a su defensa a cuestionar la intervención de la abuela.

El futbolista consideró que Beatriz Solórzano pudo influir en el rechazo de la niña y presentó acciones por una presunta alienación parental. Su exsuegra, a través de su defensa, negó esa versión y explicó que pidió estar presente para conocer las indicaciones médicas y los cuidados que debía recibir la menor, pues era su apoderada.

Pantalla dividida con un futbolista en una cancha a la izquierda y una mujer hablando frente a dos micrófonos a la derecha
Pamela López declara en una entrevista que solicitó a Christian Cueva encargarse del cuidado de sus hijos los fines de semana debido a su carga de trabajo.
Meses después, Pamela López confirmó que el trámite no prosperó. “Ese proceso ha sido declarado nulo porque él pidió garantías a mi mamá, una mujer que nunca ha tenido en su haber alguna denuncia, ninguna mancha, es demasiado tranquila”, expresó.

La trujillana también cuestionó la decisión de Cueva de emprender acciones contra su madre. “El señor actuó, creo yo, mal influenciado, eso creo pensar, y denunció a mi mamá por motivos que no corresponden”, afirmó.

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López añadió que Solórzano viajó desde Trujillo para acompañarla mientras participaba en el reality. “Hoy mi mamá está en Trujillo. Vino a apoyarme el tiempo que estuve en el reality”, señaló.

Díptico. Izquierda: Dos mujeres, una con chaqueta negra, otra con gorra y chaqueta vaquera, en selfie. Derecha: Una mujer con gafas de sol habla por micrófono
La madre de Pamela López, identificada como Betita, aparece en dos momentos diferentes, uno en una selfie y otro al hablar en público, tras la denuncia de Christian Cueva.

Pamela le pidió a Cueva cuidar de sus hijos los fines de semana

Pese a los procesos que mantienen, Pamela López contó que le pidió a Christian Cueva que cuide a sus hijos durante algunos fines de semana. La solicitud responde a la carga laboral que, según explicó, tiene dentro y fuera de su hogar.

En una entrevista con Amor y Fuego, la animadora indicó que busca coordinar con el actual jugador de Sport Boys para que los menores puedan pasar más tiempo con su padre. Aclaró que su planteamiento no busca apartarlo de la crianza, sino reforzar el contacto con sus hijos.

López sostuvo que hay noches de sábados y domingos en las que no cuenta con el apoyo de las personas que trabajan en su vivienda. Por ese motivo, consideró necesario acordar que Cueva asuma el cuidado de los niños en determinadas fechas.

López aborda la relación con su expareja Christian Cueva, específicamente su pedido de que Cueva se encargue de sus hijos los fines de semana. También se revelan detalles sobre la nueva relación de López con Franco Portales.
“Yo estoy tratando, como siempre, levantar la bandera de paz. Lo he venido diciendo hace mucho tiempo, a pesar que la conciliación dice otra cosa, pero yo creo que es un vínculo que tiene que fortalecerse”, manifestó en el programa de espectáculos.

La influencer aseguró que desea que los menores mantengan una relación cercana con su padre, aun cuando existen desacuerdos entre ambos. Para ella, la participación de Cueva debe ir más allá de encuentros ocasionales y formar parte de la rutina familiar.

Estoy moviéndome muchísimo, trabajo muchísimo, no solamente dentro de casa, sino fuera de ella. Para mí es importante que pase tiempo de calidad con su progenitor, con su papá”, expresó López.

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