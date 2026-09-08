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Rafael Guzmán debutó en la UEFA Youth League con Real Betis: ingresó en el complemento del empate a cero contra Lille

El primer partido oficial de la nueva temporada del central peruano fue en el ilustre certamen juvenil europeo. Al entrar de cambio, ordenó la defensa ‘verdiblanca’ e incluso contó con una opción de gol

Rafael Guzmán forma parte del Juvenil A del Real Betis. - Crédito: Difusión
Rafael Guzmán forma parte del Juvenil A del Real Betis. - Crédito: Difusión
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La aventura de Rafael Guzmán en el Real Betis acaba de iniciar. Si bien hace más de seis meses que se unió a los ‘verdiblancos, la inactividad oficial en los campeonatos inferiores hizo que se dedicará a entrenarse y adaptarse en un nuevo sistema. Ahora ha arrancado su ruta con el club y en un escenario de prestigio como la UEFA Youth League.

Por su buen hacer en los trabajos precompetitivos e inobjetable crecimiento, el entrenador Carlos Geraldo dispuso su inclusión en la lista de 20 futbolistas para enfrentar al Lille (FRA) por la primera fecha del ilustre certamen europeo U19 de clubes. Eso sí, la titularidad no le fue concedida y tuvo que observar las acciones del envite desde la banca de suplentes.

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Rafael Guzmán suma minutos de calidad con Real Betis en UEFA Youth League. - Crédito: Difusión
Rafael Guzmán suma minutos de calidad con Real Betis en UEFA Youth League. - Crédito: Difusión

De saque, el Real Betis infundió temor por su arrolladora superioridad. A lo largo del primer tiempo sumó más de cinco ocasiones manifiestas de gol, pero la falta de puntería a portería contraria condicionó en el resultado y frustró a un elenco que mereció mucho más en el trámite.

Siendo precavido por una leve reacción en ataque del Lille, el DT Geraldo apuntó a reforzar el bloque defensivo de los suyos. De ahí que su primera medida consistiese en darle entrada a Rafael Guzmán por Marco Carbonero (63’). El movimiento, de hecho, por poco resulta más que exitoso luego de que el peruano se volcara en ataque en un balón detenido.

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Bajo esa modalidad, el peruano crecido en la ‘U’ quiso aprovechar su muy buena talla para conectar de cabeza un centro medido al área y por poco descerraja el enfrentamiento, que, pese a sumar contadas intencionalidades en ataque por el lado español, acabó sin goles para alivio de los contrarios.

Al Betis, finalmente, no le quedó más que masticar la bronca por los constantes y elocuentes desaciertos. La ruta en la UEFA Youth League para Guzmán y compañía proseguirá dentro de un mes cuando reciba al Porto (POR). El calendario, conviene mencionar, se completará con los cruces ante Feyenoord (HOL) y Borussia Dortmund (ALE).

Rafael Guzmán integrando el equipo que hizo su debut contra Lille. - Crédito: Real Betis
Rafael Guzmán integrando el equipo que hizo su debut contra Lille. - Crédito: Real Betis

Seguimiento por Guzmán

El área de búsqueda del Real Betis fijó su atención en territorio peruano para cerrar un eje en defensa que pueda ser trabajado con celeridad en la ciudad deportiva Luis del Sol. En esa labor de detección de jóvenes talentos, hubo una enorme sorpresa entre los emisarios por la irrupción de Rafael Guzmán.

Atrajo del peruano su progresión con Universitario, habiéndose asomado al plantel principal tras despuntar en las canteras, al igual que su condición física. Aprovechando que a finales del 2026 expiraba su contrato en Ate, tendieron puentes oficiales para llevárselo en una transferencia, la cual dejó un 30% de ingresos económicos por venta futura.

La negociación se cerró a pocas horas del cierre del mercado de pases de invierno de Europa. Por un instante, el Real Betis creyó que la operación fue infructuosa por inconvenientes con el TMS; no obstante, el tema se zanjó pronto y el futbolista sudamericano hizo maletas con destino a la disciplina española.

Cerradas las tratativas, Rafael Guzmán compartió su mirada del nuevo paso que dio en su carrera en declaraciones a L1MAX, revelando además que la entidad ‘verdiblanca’ andaba tras sus pasos desde hace no mucho.

Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.
Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.

El seguimiento del Betis venía en el 2024 y siempre tuve la idea de poder dejarle algo a la ‘U’, porque es el club que me ha visto crecer y el que más me ha ayudado”, dijo.

Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo; la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho a rendir mejor en la cancha”, sumó el central.

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