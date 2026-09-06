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Golazo de Eryc Castillo tras letal zurdazo en Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El extremo ecuatoriano igualó el marcador tras una gran acción individual dentro del área rival, que culminó con una precisa definición al palo más alejado del arquero

El delantero puso el empate con genial definición de pierna izquierda - Crédito: L1MAX.
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Eryc Castillo volvió a aparecer cuando Alianza Lima más lo necesitaba. En el duelo ante Juan Pablo II, disputado este domingo 6 de septiembre por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, el extremo ecuatoriano respondió con una gran acción individual para marcar el 1-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto ‘blanquiazul’, que había comenzado el encuentro en desventaja en Chongoyape.

Las cosas iniciaron cuesta arriba para el elenco dirigido por Pablo Guede. Los locales aprovecharon un error de los ‘íntimos’ para ponerse en ventaja a los 33 minutos del compromiso. Matías Almirón fue el encargado de abrir el marcador luego de aprovechar un error en salida de Alejandro Duarte.

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El tanto obligó a Alianza Lima a adelantar sus líneas en busca del empate antes del descanso. Los ‘blanquiazules’ comenzaron a generar mayor presencia en campo rival y encontraron nuevamente en Eryc Castillo a uno de sus principales argumentos ofensivos. El ecuatoriano, como en varias ocasiones durante la temporada, apareció para cambiar el rumbo del partido.

Cuando el primer tiempo entraba en su recta final, Jairo Vélez recuperó el balón en campo rival y rápidamente habilitó a la ‘Culebra’. El extremo recibió con la marca encima, pero mostró toda su habilidad para deshacerse de su marcador.

Castillo enganchó hacia el centro y, tras hacerse un espacio dentro del área, sacó un potente zurdazo dirigido al palo más alejado del arquero. El remate fue imposible para Matías Vega, quien quedó prácticamente estático ante la precisión del disparo.

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Así, Eryc Castillo consiguió el 1-1 para Alianza Lima y desató la celebración de los hinchas ‘blanquiazules’ presentes en Chongoyape. El atacante volvió a demostrar su importancia para el equipo de Pablo Guede, especialmente en momentos en los que el conjunto victoriano necesita una respuesta inmediata.

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