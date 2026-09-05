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Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”

La exvoleibolista se refirió al comentario de la atacante en transmisión en vivo de TikTok, donde pide que le manden un león para regresar al equipo de Antonio Rizola previo al inicio del Compeonato Sudamericano de vóley 2026

¿Qué dijo Vivian Baella sobre polémica de Ysabella Sánchez en TikTok?
¿Qué dijo Vivian Baella sobre polémica de Ysabella Sánchez en TikTok?
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Ysabella Sánchez generó debate durante una transmisión en vivo en TikTok por una respuesta irónica vinculada con un eventual regreso a la selección peruana de vóley. La atacante de Alianza Lima, conocida como ‘Chabela’, reaccionó al mensaje de un usuario que le prometió enviarle un “león” si volvía al equipo nacional: Mándame un león y mañana vuelvo”.

La frase despertó comentarios por la situación deportiva de la voleibolista. Sánchez no forma parte de la convocatoria que el entrenador brasileño Antonio Rizola definió para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en Río de Janeiro entre el 8 y el 13 de septiembre.

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¿Qué dijo Vivian Baella sobre polémica de Ysabella Sánchez con la selección peruana?

Tras la ola de críticas, Vivian Baella salió a defender a Ysabella Sánchez porque considera que su polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley fue una broma. También consideró que los duros cuestionamientos son exagerados porque se debe entender que fue en un live de TikTok, donde se busca interactuar con los seguidores.

“Esta frase generó polémica; vi muchos comentarios, en su mayoría negativos. Obviamente, por todo el contexto que estamos viviendo en la selección peruana. Pero yo creo que también por la parte de la gente es un poquito exagerado. Porque dentro del contexto, eso es un live de TikTok. O sea, la gente hace lives para divertirse, para hacer bromas con la gente que comenta. Yo creo que eso lo dijo por joda. Aparte, sabiendo que león es el máximo premio, ¿quién no quiere 1200 o 1500 soles? Me parece que es una broma y hay algunas personas que exageran", apuntó la exvoleibolista en el programa ‘Bloqueo y Punto’.

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La exvolebolista se refirió al cuestionado comentario que realizó la jugadora de Alianza Lima en un vivo de TikTok. (Bloqueo y punto)

Así fue el pedido de Ysabella Sánchez en TikTok

Ysabella Sánchez generó debate en TikTok tras responder con ironía a un usuario que le propuso enviarle un “león” si volvía a la selección peruana de vóley. La atacante de Alianza Lima contestó durante una transmisión en vivo: “Mándame un león y mañana vuelvo”.

El obsequio mencionado figura entre los regalos virtuales de mayor valor de la plataforma. Su precio es de 29.999 monedas, aunque el monto final varía según el paquete de recarga, el país y las comisiones aplicadas. En Perú, adquirirlo puede representar un gasto aproximado de entre S/1.150 y S/1.500.

La respuesta de la voleibolista se difundió mientras continúa la discusión por las ausencias en la selección. La Federación Peruana de Vóley (FPV) y el comando técnico preparan uno de los torneos centrales del calendario sin varias jugadoras en el plantel.

Sánchez había declinado antes una convocatoria para compromisos internacionales. Según la información conocida sobre su caso, explicó que debía cumplir un periodo de descanso y rehabilitación física indicado por el cuerpo médico.

'Chabelita' había rechazado el llamado de Antonio Rizola para integrar el seleccionado nacional de cara a la Copa Sudamericana y al Campeonato Sudamericano de vóley. Crédito: @cremasinfiltro

¿Por qué Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de la selección peruana?

Cenaida Uribe difundió la carta de Ysabella Sánchez, en la que la voleibolista explicó que su decisión de no sumarse a la selección peruana responde a una indicación médica. La jugadora señaló que, luego de las evaluaciones con el cuerpo médico, recibió la prescripción de cumplir un periodo de descanso activo y rehabilitación física de carácter obligatorio.

En el documento, Sánchez advirtió que retomar en este momento los entrenamientos de alto rendimiento podría afectar su estado físico. “Implicaría un riesgo inminente de contraer una lesión crónica o de mayor gravedad”, sostuvo la atacante en la comunicación divulgada por Uribe.

La deportista manifestó que su ausencia no supone un alejamiento definitivo del combinado nacional. En su carta, expresó que mantiene su compromiso con el vóley peruano y que espera volver a vestir la camiseta de la selección cuando recupere por completo sus capacidades físicas.

Reitero mi compromiso absoluto con el voleibol peruano”, indicó Sánchez. La jugadora añadió que está dispuesta a recibir una futura convocatoria del entrenador Antonio Rizola, siempre que pueda aportar el nivel que considera necesario para el equipo.

Ysabella Sánchez no aceptó la convocatoria de la selección peruana por motivos médicos.
Ysabella Sánchez no aceptó la convocatoria de la selección peruana por motivos médicos.

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