Perú

Karla Tarazona apuesta otra vez por un tatuaje ligado a Christian Domínguez y afirma que no se arrepentirá

A tres meses de su matrimonio civil, la presentadora enseñó el nuevo dibujo en su piel y dejó claro que no repitió la elección de antes, cuando llevó el nombre completo del cantante

En exclusiva para 'Amor y Fuego', Karla Tarazona muestra su nuevo tatuaje con la fecha de su boda con Christian Domínguez. La pareja habla sobre el significado de marcar su piel y Christian Domínguez aclara qué pasó con el tatuaje de su ex, Pamela Franco. Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Karla Tarazona volvió a marcar su piel por Christian Domínguez. La conductora de televisión y locutora radial se presentó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para mostrar su más reciente tatuaje, realizado a tres meses de haber contraído matrimonio civil con el líder de la Gran Orquesta Internacional. A diferencia de otras ocasiones, la decisión no pasó desapercibida entre sus seguidores, que no tardaron en dejar comentarios divididos en redes sociales.

La presentadora explicó frente al reportero del programa de espectáculos que optó por un diseño distinto al que se hizo años atrás, cuando mantuvo una relación anterior con el cantante. Aquella vez se tatuó su nombre completo en la espalda; esta vez, prefirió algo más discreto.

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El tatuaje que Karla Tarazona se hizo tras su boda con Christian Domínguez

Karla Tarazona reveló que se tatuó la fecha exacta de su matrimonio con Christian Domínguez, celebrado el 2 de junio de 2026. El diseño, compartido primero a través de sus redes sociales, consiste en el número “02-06-2026” trazado con líneas delgadas y acompañado de un pequeño corazón rojo.

“Me puse un tatuaje con la fecha de matrimonio”, arrancó diciendo la conductora ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Añadió que esta vez decidió alejarse del error que cometió en el pasado: “Ahora solo es la fecha, no son las iniciales; vamos a ver cómo va. Hasta el momento, todo tranquilo, todo bien para la pena de muchos y alegrías de otros”.

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Karla Tarazona hablando ante un micrófono, un acercamiento a un tatuaje con números y un corazón, y una foto de boda junto a Christian Domínguez
Karla Tarazona mostró en ‘Amor y Fuego’ el tatuaje con la fecha de su matrimonio con Christian Domínguez.

Consultada sobre un posible arrepentimiento futuro, Tarazona descartó esa posibilidad y explicó el momento que atraviesa en su relación. “No me arrepentiría. ¿Por qué me arrepentiría? Creo que cuando uno está en una relación y le pones toda tu fe, toda tu confianza, es la etapa que estamos ahora”, respondió.

Christian Domínguez, presente durante la entrevista, fue consultado por un tema distinto: el tatuaje que lleva con el rostro de su expareja Pamela Franco. El cantante respondió sin entrar en muchos detalles. “Se modificaron y algunos se borraron. En mi caso, yo he usado tatuajes por las experiencias que he tenido. Hay tatuajes que no he borrado porque son parte de mi vida”, declaró.

El antecedente que Karla Tarazona prefirió no repetir

La decisión de tatuarse nuevamente algo relacionado con Christian Domínguez tiene un antecedente que la propia conductora recordó durante la entrevista. Hace diez años, cuando ambos mantuvieron una relación anterior, Tarazona se tatuó el nombre completo del cantante en la espalda. Aquel vínculo terminó luego de que Domínguez le fuera infiel con Isabel Acevedo, lo que llevó a la conductora a eliminar el diseño de su piel.

En aquella oportunidad, Tarazona documentó públicamente el proceso de remoción del tatuaje y explicó sus motivos frente a cámaras. “Con esto terminamos de eliminar lo feo de nuestras vidas. Sí, es para eliminar errores. Chicas, no hagan las burradas que uno hace. Ya ves, después uno se termina arrepintiendo”, señaló en ese momento.

Díptico de Karla Tarazona y Christian Domínguez en su boda: ella con vestido de perlas y ramo de calas abrazando; ellos besándose, ella con guantes de encaje
La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez se celebró el 2 de junio de 2026 en la notaría Rulbi Vela Velásquez de San Borja, Lima.

Con ese historial de fondo, la conductora decidió esta vez optar por un símbolo distinto, que no lleva el nombre del cantante sino únicamente la fecha de la unión civil. Karla Tarazona y Christian Domínguez contrajeron matrimonio el 2 de junio de 2026 en una notaría de San Borja, en Lima. Tras la ceremonia legal, la pareja y sus invitados se trasladaron a la provincia de Huaral para una recepción en la que solicitaron donaciones para niños con habilidades diferentes en lugar de los tradicionales regalos de boda.

La publicación del nuevo tatuaje generó reacciones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron la decisión de la conductora de volver a marcarse la piel por el cantante. Entre los comentarios que circularon se leyeron frases como “eso es para que no se le olvide que ese día hizo la peor elección de su vida” y “luego te tatúas cuando te divorcias”.

Christian Domínguez habla de su entorno familiar

Durante la misma aparición ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Christian Domínguez se refirió al momento que atraviesa en su vida familiar, luego de los enfrentamientos públicos que mantuvo meses atrás con su hija mayor, Camila Domínguez. El cantante indicó que prefiere mantener un perfil bajo tras esos sucesos.

“Estoy bien con los míos, por lo último que pasó, he preferido no hablar. No lo voy a volver a hacer, porque no lo necesito”, afirmó el cumbiambero. Añadió una reflexión sobre los errores cometidos en su vida personal: “Mientras que los míos estén bien y yo esté bien con los míos, eso es estar sumamente tranquilo y chévere. Uno es bueno o no por los errores que tiene, porque los seres humanos nos equivocamos, no somos malos por eso”, sentenció.

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