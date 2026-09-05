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Golazo de Yuriel Celi con potente zurdazo desde afuera del área en Sport Boys vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

De los botines de un desatado Yuriel Celi ha brotado uno de los mejores goles de la octava jornada del campeonato peruano. Con esa excelsa definición, estableció una paridad soñada y merecida

En un momento clave del partido, Yuriel Celi sacó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo, decretando el 1-1 para Sport Boys. La hinchada rosada estalló de alegría con este golazo en Huancayo. - L1 Max
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Sport Boys no se rindió. Por más que Sport Huancayo lo ha puesto contra las cuerdas en varios tramos del lance, amparado sobre todo por su condición de local en La Incontrastable, escenario reconocido por su dificultad debido a la altura, la disciplina liderada por Carlos Desio plantó cara y logró nivelar la balanza por una genialidad de Yuriel Celi.

Las cosas se le habían puesto dificultosas a los ‘rosados’, quienes se veían superados y atrapados. Aun así, cerca a la hora del compromiso, surgió un momento de lucidez traducido en un ataque puntual que devino en una igualada parcial celebrada por todo lo alto por los chalacos.

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Yuriel Celi, tras su fascinante golazo, se retiró las canilleras y dedicó un festejo especial. - Crédito: Sport Boys
Yuriel Celi, tras su fascinante golazo, se retiró las canilleras y dedicó un festejo especial. - Crédito: Sport Boys

Ubicado por el flanco izquierdo, Christian Cueva desafió a un marcador de Sport Huancayo y al observar la aproximación en solitario de Yuriel Celi a los linderos del área, soltó un balón rasante con destino inmejorable.

Libre de marca y con un excelente panorama, el ’77′ del Sport Boys se hizo del esférico para luego conectarlo con un violento zurdazo hacia la portería contraria. Fue tal el lanzamiento que acabó incrustándose en el espacio más lejano de la red, imposible para que la volada de Ángel Zamudio surtiera efecto.

Una vez confirmada la conquista, Celi emprendió una carrera hacia donde se hallaba la ‘Juventud Rosada’ para festejar su endiablado zurdazo. Mientras continuaba con sus celebraciones, Cueva se le acercó con el fin de realizar un curioso agasajo: le pidió su pie goleador para “lustrar” su botín.

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