Perú

Lima amanece nublada y húmeda: ¿cuáles serán las temperaturas para la tarde y noche este 4 de septiembre?

El Senamhi pronostica una jornada de temperaturas moderadas en Lima, con mayor sensación de humedad durante las primeras horas del día.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática.
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)
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El clima en Lima Metropolitana y Callao presentará este viernes 4 de septiembre condiciones mayormente nubladas durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La temperatura variará dependiendo de la zona de la capital. Lima Este registrará la máxima más alta, con 26 °C, mientras que Lima Oeste/Callao alcanzará 24 °C. En tanto, los valores previstos para Lima Centro y Lima Sur muestran una jornada ligeramente más fresca, especialmente durante la mañana.

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¿Cómo estará el clima en Lima Este?

En Lima Este, Senamhi pronostica una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 18 °C. El cielo estará cubierto durante la mañana y variará a cielo nublado parcial y con nubes dispersas hacia la tarde.

Esta zona comprende distritos como Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, entre otros.

¿Cómo estará el clima en Lima Oeste y Callao?

Para Lima Oeste y Callao, se espera una máxima de 24 °C y una mínima de 21 °C. El cielo permanecerá cubierto durante la mañana, cambiará a nublado parcial hacia el mediodía y volverá a presentar mayor nubosidad al atardecer.

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Esta zona incluye Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú y Ventanilla, además de otros sectores del oeste de Lima.

Lima Norte: temperatura llegará a 24 °C

Mujer con suéter gris y bufanda oscura se toca el cuello con gesto de dolor en una calle costera de la ciudad, con edificios y el mar de fondo
El otoño de 2026 en Perú presenta temperaturas superiores a los registros históricos, causando estrés fisiológico por los cambios térmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lima Norte, el pronóstico horario indica que la temperatura será de 20 °C a las 7 a. m.. Luego subirá a 23 °C a las 10 a. m. y alcanzará 24 °C a la 1 p. m., valor que se mantendrá hacia las 4 p. m.

La humedad relativa será alta durante toda la jornada: 89 % a las 7 a. m., 80 % a las 10 a. m., 76 % a la 1 p. m. y 81 % a las 4 p. m.

Entre los distritos de Lima Norte se encuentran Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.

Lima Sur tendrá una mañana más fresca

En Lima Sur, la temperatura comenzará en 18 °C a las 7 a. m. y aumentará progresivamente hasta alcanzar 19 °C a las 10 a. m. y 21 °C a la 1 p. m.. Hacia las 4 p. m., descenderá ligeramente hasta 20 °C.

La humedad relativa será de 88 % al inicio y al final de la jornada, mientras que durante el día disminuirá hasta 80 %.

Los distritos comprendidos en esta zona incluyen Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Punta Hermosa, entre otros.

Lima Centro alcanzará 24 °C

En Lima Centro, el día comenzará con 20 °C a las 7 a. m.. La temperatura subirá a 21 °C a las 10 a. m. y llegará a su máximo de 24 °C a la 1 p. m., para luego descender a 23 °C hacia las 4 p. m.

La humedad relativa será de 87 % durante las primeras horas, disminuirá hasta 72 % al inicio de la tarde y llegará a 76 % a las 4 p. m.

Esta zona comprende distritos como Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, Santiago de Surco y Barranco, entre otros.

¿Cuál será la zona más cálida de Lima?

De acuerdo con el pronóstico de Senamhi, Lima Este tendrá la temperatura máxima más elevada, con 26 °C. Le seguirán Lima Oeste/Callao y las zonas de Lima Norte y Lima Centro, que alcanzarán hasta 24 °C.

Por otro lado, Lima Sur tendrá la temperatura más baja durante las primeras horas, con 18 °C, mientras que Lima Norte y Lima Centro comenzarán la jornada con 20 °C.

En general, los limeños tendrán una mañana fresca, húmeda y con cielo cubierto, aunque las temperaturas aumentarán conforme avance el día, especialmente hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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