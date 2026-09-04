Lima amanece nublada y húmeda: ¿cuáles serán las temperaturas para la tarde y noche este 4 de septiembre?

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

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El clima en Lima Metropolitana y Callao presentará este viernes 4 de septiembre condiciones mayormente nubladas durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La temperatura variará dependiendo de la zona de la capital. Lima Este registrará la máxima más alta, con 26 °C, mientras que Lima Oeste/Callao alcanzará 24 °C. En tanto, los valores previstos para Lima Centro y Lima Sur muestran una jornada ligeramente más fresca, especialmente durante la mañana.

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¿Cómo estará el clima en Lima Este?

En Lima Este, Senamhi pronostica una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 18 °C. El cielo estará cubierto durante la mañana y variará a cielo nublado parcial y con nubes dispersas hacia la tarde.

Esta zona comprende distritos como Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, entre otros.

¿Cómo estará el clima en Lima Oeste y Callao?

Para Lima Oeste y Callao, se espera una máxima de 24 °C y una mínima de 21 °C. El cielo permanecerá cubierto durante la mañana, cambiará a nublado parcial hacia el mediodía y volverá a presentar mayor nubosidad al atardecer.

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Esta zona incluye Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú y Ventanilla, además de otros sectores del oeste de Lima.

Lima Norte: temperatura llegará a 24 °C

El otoño de 2026 en Perú presenta temperaturas superiores a los registros históricos, causando estrés fisiológico por los cambios térmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lima Norte, el pronóstico horario indica que la temperatura será de 20 °C a las 7 a. m.. Luego subirá a 23 °C a las 10 a. m. y alcanzará 24 °C a la 1 p. m., valor que se mantendrá hacia las 4 p. m.

La humedad relativa será alta durante toda la jornada: 89 % a las 7 a. m., 80 % a las 10 a. m., 76 % a la 1 p. m. y 81 % a las 4 p. m.

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Entre los distritos de Lima Norte se encuentran Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.

Lima Sur tendrá una mañana más fresca

En Lima Sur, la temperatura comenzará en 18 °C a las 7 a. m. y aumentará progresivamente hasta alcanzar 19 °C a las 10 a. m. y 21 °C a la 1 p. m.. Hacia las 4 p. m., descenderá ligeramente hasta 20 °C.

La humedad relativa será de 88 % al inicio y al final de la jornada, mientras que durante el día disminuirá hasta 80 %.

Los distritos comprendidos en esta zona incluyen Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Punta Hermosa, entre otros.

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Lima Centro alcanzará 24 °C

En Lima Centro, el día comenzará con 20 °C a las 7 a. m.. La temperatura subirá a 21 °C a las 10 a. m. y llegará a su máximo de 24 °C a la 1 p. m., para luego descender a 23 °C hacia las 4 p. m.

La humedad relativa será de 87 % durante las primeras horas, disminuirá hasta 72 % al inicio de la tarde y llegará a 76 % a las 4 p. m.

Esta zona comprende distritos como Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Surquillo, San Borja, Santiago de Surco y Barranco, entre otros.

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¿Cuál será la zona más cálida de Lima?

De acuerdo con el pronóstico de Senamhi, Lima Este tendrá la temperatura máxima más elevada, con 26 °C. Le seguirán Lima Oeste/Callao y las zonas de Lima Norte y Lima Centro, que alcanzarán hasta 24 °C.

Por otro lado, Lima Sur tendrá la temperatura más baja durante las primeras horas, con 18 °C, mientras que Lima Norte y Lima Centro comenzarán la jornada con 20 °C.

En general, los limeños tendrán una mañana fresca, húmeda y con cielo cubierto, aunque las temperaturas aumentarán conforme avance el día, especialmente hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

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Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.