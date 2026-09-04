Balean a colectivero en SJL y dejan amenaza de muerte contra más transportistas: “Comenzaremos a matar gente”

Un conductor de colectivo en San Juan de Lurigancho fue víctima de un violento ataque a balazos, presuntamente por negarse a pagar cupos de extorsión. El vehículo recibió múltiples impactos de bala, pero el chofer logró sobrevivir milagrosamente al atentado. | Panamericana

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Un nuevo ataque contra el transporte informal encendió las alarmas en San Juan de Lurigancho (SJL). Un colectivero fue atacado a balazos la noche del jueves 3 de septiembre, cuando se encontraba dejando pasajeros en una zona cercana a Bayóvar. Los criminales llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la miniván donde además dejaron una nota extorsiva dirigida a los conductores que cubren esta ruta.

De acuerdo con el reporte del noticiero Buenos Días Perú, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche, cuando el conductor se encontraba dejando a los pasajeros. En ese momento, los sujetos aprovecharon que las personas descendían de la unidad para acercarse y abrir fuego contra el vehículo.

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El conductor logró ponerse a buen recaudo y evitar ser alcanzado por los disparos. Sin embargo, los atacantes dejaron una carta con amenazas de muerte dirigida a los transportistas que circulan por la zona: “Acá en Bayóvar no van a entrar porque comenzaremos a matar gente”. El mensaje lleva la firma de ‘Los Chukys de Bayóvar’.

El mensaje tendría como finalidad amedrentar a los transportistas y obligarlos a pagar un determinado cupo extorsivo o abandonar la ruta. En el sector son conocidas las minivanes que los vecinos llaman ‘Los Pitufos’ por su color azul característico, unidades que realizan el recorrido desde Cristo Rey hasta la estación Bayóvar.

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Ataque ocurrió cerca de dos colegios

El hecho generó especial preocupación entre los vecinos debido a que el punto donde ocurrió el ataque se encuentra cerca de dos colegios. Los padres de familia temen que un episodio similar pueda ocurrir durante los horarios de ingreso o salida de los escolares. La preocupación aumenta debido a que, según los vecinos, muchos estudiantes suelen hacer uso de este medio de transporte.

Una minivan presenta impactos de bala tras sufrir un ataque extorsivo en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Infobae)

Otra residente señaló que la población se encuentra asustada ante la posibilidad de que estos hechos se repitan mientras los escolares se movilizan por la zona.

Vecinos denuncian cobro de cupos

Durante el reporte, una de las vecinas afirmó que los ataques relacionados con el cobro de cupos se han vuelto recurrentes en el sector.

“Si no pagas cupos, te matan”, sostuvo la mujer, quien recordó además que anteriormente se produjo otro asesinato en los alrededores de una losa deportiva.

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Los transportistas que recorren esta zona también se encuentran preocupados por las amenazas. Según el reporte, los montos exigidos a los conductores pueden bordear entre S/10 y S/20 diarios, una suma que se añade a los gastos de combustible y mantenimiento de sus vehículos.

La amenaza dejada tras el ataque también menciona a los colectiveros que circulan por Bayóvar y ha generado temor entre quienes utilizan estas unidades diariamente para trasladarse por diferentes sectores de San Juan de Lurigancho.

Ataque ocurrió durante un corte de luz

Otro factor que llamó la atención de los vecinos fue que la zona se encontraba sin servicio eléctrico al momento del ataque.

Una residente indicó que el corte de luz se produjo aproximadamente desde las 5:30 de la tarde hasta las 12:30 de la madrugada. Esta situación, según los vecinos, habría dejado el sector en mayor oscuridad y facilitado el accionar de los delincuentes.

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Pese al ataque, las minivanes conocidas como ‘Los Pitufos’ continuaban circulando con normalidad por la zona durante la mañana siguiente.

Los vecinos y usuarios del transporte pidieron una mayor presencia policial y medidas concretas para frenar los ataques y las extorsiones que afectan a los transportistas. La población teme que las amenazas se traduzcan en nuevos atentados y que la violencia termine alcanzando a pasajeros y escolares que transitan diariamente por el sector.