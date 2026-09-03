Perú

Sujeto que mató a su esposa e hijo a balazos asegura que actuó en defensa propia: “Me querían matar”

El crimen ocurrió en la vía pública del distrito de Santa Anita mientras la familia regresaba de una reunión por el feriado de Santa Rosa de Lima

Las cámaras de seguridad captaron el brutal momento en que un sujeto persigue y dispara contra su familia. Tras el crimen, caminó con total frialdad y al ser capturado por la policía, su justificación fue que lo hizo para defenderse. (Crédito: Latina Noticias)
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¡De terror! Giuseppe Carlos Leonardi Vargas disparó y mató a su esposa y a su hijo de 22 años en plena vía pública, en el barrio Los Jazmines, distrito de Santa Anita, durante el feriado de Santa Rosa de Lima. El agresor, quien contaba con licencia para portar armas por su trabajo como agente de seguridad, declaró ante las autoridades que actuó en defensa propia porque, según su versión, “lo querían matar”.

Las imágenes del ataque, difundidas por Latina Noticias, contradicen esa afirmación. El registro muestra cómo el sujeto persiguió con el arma en mano a los miembros de su familia tras una discusión, mientras su hija menor lograba escapar de la escena.

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Un hombre con camisa gris manchada permanece sentado en el asiento trasero de un vehículo con la puerta abierta
Giuseppe Carlos Leonardi Barba permanece custodiado en un vehículo policial tras ser detenido por el asesinato de su esposa y de su hijo en el distrito de Santa Anita.

Secuencia del crimen e intento de fuga de las víctimas

Según la reconstrucción del canal, la familia regresaba a su domicilio tras una reunión por el feriado cuando se desató una discusión entre Leonardi Vargas y su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo. El hijo de ambos intentó defender a su madre, momento en el que el agresor le disparó por primera vez en el hombro.

Tras ese primer impacto, el hombre persiguió a su esposa por una jardinera del sector hasta ultimarla, y luego regresó sobre sus pasos para rematar a su hijo, que había intentado huir corriendo.

Vecinos de la zona colocaron flores, velas y agua en el lugar donde cayó el cuerpo del joven, estudiante de marketing y negocios internacionales. El medio señaló que el sector, descrito como tranquilo y con poca afluencia de personas, permaneció hermético tras el hecho, sin testimonios directos de quienes presenciaron la persecución.

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Tres agentes con batas de la Policía Criminalística caminan de noche hacia un cuerpo cubierto en el suelo delimitado por una cinta amarilla
Peritos de la Policía Criminalística trabajan en la escena donde un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en el distrito de Santa Anita.

“Me querian matar”

Tras cometer el doble homicidio, Leonardi Vargas se dirigió a pie hacia su vivienda con aparente calma. Personal de serenazgo y agentes policiales llegaron al lugar, forzaron el ingreso y lo redujeron luego de varios intentos, según el registro del operativo transmitido por el canal.

Durante la intervención, el hombre intentó esconder el arma homicida entre las sábanas de su habitación antes de ser reducido y esposado. En medio del forcejeo, se le escuchó pronunciar dos frases: “yo te mato, yo te mato” y, minutos después, “he tenido que hacerlo en defensa, me querían matar, fue en defensa propia”, de acuerdo con el audio recogido por Latina Noticias.

El detenido fue trasladado primero a la comisaría del distrito y posteriormente a otra dependencia policial de la zona, donde permaneció bajo custodia mientras la Policía Nacional iniciaba las diligencias del caso.

Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en Santa Anita tras una discusión familiar
Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en Santa Anita tras una discusión familiar | Foto: Latina Noticias

Antecedentes de violencia

Las primeras investigaciones revelaron que Leonardi Vargas ya contaba con denuncias previas por presunta violencia psicológica presentadas por su esposa, hoy fallecida. El medio también reportó un episodio anterior en el que el hombre habría amenazado con su arma a una vecina y a la hija de esta.

Al cierre de la jornada del martes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en violencia contra la mujer de la Corte de Lima Este aceptó el pedido de la fiscalía y dictó siete días de prisión preventiva contra Leonardi Vargas por los delitos de parricidio y feminicidio.

Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración
Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración | Foto: Latina Noticias

Perfil psicológico del agresor

Consultada por Latina Noticias, la psicóloga Liseth Limas señaló que el comportamiento del agresor corresponde a rasgos de psicopatía, caracterizados por la ausencia de remordimiento, culpa y empatía. “Ve al hijo y a la esposa no como seres humanos a quien ama y defiende, sino como objetos de propiedad”, explicó la especialista en el programa.

La psicóloga precisó que este tipo de perfil no corresponde a una enfermedad mental como la esquizofrenia o la psicosis, sino a personas plenamente conscientes de sus actos y capaces de planificarlos. Según su análisis, la reacción del agresor se produjo en el momento en que perdió el control sobre su familia, cuando esta intentó huir de la escena.

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