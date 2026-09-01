Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”. YouTube: La Manada.

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Mario Irivarren respondió a Magaly Medina luego de que la conductora lo calificara de “migajero” por publicar una fotografía en la que aparece junto a ella. El conductor de ‘La Manada’ decidió convertir el cruce en una parodia: la mañana del martes 1 de septiembre apareció disfrazado de bufón y aseguró que esperaba que la periodista tomara con humor el contenido que difundió en redes.

Irivarren sostuvo que la imagen fue publicada como una broma y no como un intento de ingresar al círculo cercano de Medina. Además, marcó distancia del conflicto que mantiene Magaly con Jefferson Farfán, señalando que su publicación no responde a esa disputa. “Magaly, tu problema con Jefferson es tu problema con Jefferson. No es necesariamente el mío”, afirmó.

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El disfraz de bufón y la respuesta a Magaly Medina

La polémica se originó luego de que Mario Irivarren compartiera en sus redes una fotografía donde aparece junto a Magaly Medina. La imagen generó una reacción de la conductora de Magaly TV, La Firme, quien habló de “fans confundidos” y “migajeros” al referirse a quienes buscan aparecer cerca de ella o conseguir una foto sin pedírsela directamente.

Lejos de responder con un mensaje serio, Irivarren llegó a La Manada disfrazado de bufón. El vestuario fue su forma de responder a la frase de Magaly y de dejar claro que, para él, todo formaba parte de la chacota mediática.

“Porque yo pensé que Magaly se iba a reír o iba a tomar con humor mi foto. Yo pensé que no se iba a amargar. Te lo juro. Iba a tomar deportivamente. Que iba a entender el chascarrillo, que iba a entender que era para bajar pepita, pero se molestó”, explicó.

Con esa reacción, Mario buscó sostener que su publicación no tenía una carga ofensiva ni buscaba incomodar a la conductora. Según su versión, el objetivo era generar contenido ligero para el streaming, un recurso que suele usar junto a sus compañeros.

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El conductor aseguró que publicó su fotografía con Magaly Medina “con cariño” y como parte de una broma. YouTube: La manada

“Como buen fan confundido”: Mario explica por qué publicó la foto

Durante el programa, Irivarren describió su publicación como una muestra de cariño en clave de humor. “Yo había subido, como buen fan, como buen fan confundido, mi fotito a mi feed que ha causado furor. Entonces, yo lo hago con cariño, lo hago como fan”, dijo.

Sin embargo, aseguró que la respuesta de Magaly fue más dura de lo que esperaba. “¿Qué recibo a cambio? Se me llame bufón. ¿Ustedes creen que yo soy un bufón? ¿Me ven a casa como un bufón?”, preguntó entre bromas.

El disfraz terminó reforzando el tono de la secuencia. Mario no solo ironizó sobre lo que se dijo de él, sino que convirtió la crítica en parte del contenido del día. En vez de evitar el tema, lo llevó al set y permitió que sus compañeros comentaran la situación.

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Mario Irivarren apareció disfrazado de bufón en La Manada para responder a Magaly Medina tras ser llamado “migajero”. YouTube: La manada

La postura de Magaly: “Yo elijo con quién me divierto”

La noche del lunes 31 de agosto, Magaly Medina habló del encuentro y dejó clara su postura. La conductora señaló que no considera amigos a todos los personajes que coinciden con ella en reuniones o espacios sociales.

“No me voy pensando que debo hablarles, porque no son mis amigos y no los quiero en mi círculo más cercano e íntimo. Yo elijo con quién me divierto”, afirmó.

Luego se refirió de manera directa a la foto publicada por Irivarren. “Estoy acostumbrada a que la gente me pida fotos, pero también tengo fans confundidos”, dijo.

Medina amplió su comentario y lanzó una crítica hacia quienes, según su percepción, intentan obtener una imagen con ella sin acercarse de forma directa. “Aquellos que realmente, por un lado, no quieren ser fans míos, pero por otro lado creo que sí lo son; persiguen una fotito conmigo, están como migajeros intentando que salga atrás”, sostuvo.

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Finalmente, reforzó su cuestionamiento: “Qué migajera que es la gente. Esos que no se atreven a tenerme cara a cara, esos cobardes que usan a otros para acercarse a mí”.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó luego de que Mario Irivarren contara cómo intentó conseguir una fotografía en la que ella apareciera al fondo. Magaly aseguró que no le habría permitido acercarse y cuestionó duramente sus intenciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Gracias a mi mami Magaly”: Irivarren ironiza sobre el contenido del streaming

Mario Irivarren no solo defendió la publicación, sino que agradeció irónicamente a Magaly por darle tema al programa. “¿Todo gracias a quién? Gracias a mi mami Magaly, que hoy nos dio intro, hoy nos dio contenido. Hoy nos ha ayudado a que este streaming pupérrimo, que no ve nadie, tenga un poquito más de llegada”, expresó.

Luego planteó una lectura sarcástica sobre el reclamo de la conductora. “En esta línea del tiempo, alterada por Christian Domínguez, la señora, mi mami Magaly, con cariño, se molesta porque alguien le toma una foto sin su permiso y la publica en una red”, dijo.

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La frase buscó contrastar el estilo de Magaly, reconocida por difundir imágenes de la vida privada de figuras del espectáculo, con su incomodidad ante una fotografía suya compartida en redes.

“En este multiverso, a Magaly no le gusta que le tomen fotos sin su autorización y que esa foto sea difundida”, agregó.

“Tu tema con Jefferson no es el mío”: Mario marca distancia de Farfán

Uno de los puntos más importantes de su descargo fue la aclaración sobre Jefferson Farfán. Mario sostuvo que su broma no fue una defensa de la “Foquita” ni una provocación relacionada con la disputa que el exfutbolista mantiene con Magaly.

“Ahora, hay un tema que Magaly ya tiene un... Magaly, tu problema con Jefferson es tu problema con Jefferson. No es necesariamente el mío, ¿me entiendes?”, afirmó.

Irivarren explicó que habría hecho la publicación sin importar el canal o el contexto laboral en el que se encontrara. “Si no existiera el tema con Jefferson, igual hubiera hecho la publicación. Si no trabajáramos en este canal, igual hubiera hecho la publicación. Si trabajara en la Ro ro o si siguiéramos trabajando con el Pelado, igual hubiera hecho la publicación”, dijo.

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Para el conductor, la fotografía forma parte de su propio vínculo mediático con Magaly. “Yo tengo mi propia historia, mi propia historia mediática... Mi propio romance mediático con Magaly. Y sí es gracioso y es pintoresco y sirve para la chacota”, sostuvo.

Magaly Medina y Jefferson Farfán son capturados en un díptico digital, en relación con la confirmación del pago de la reparación civil.

Un cruce que sigue en clave de humor

Mario Irivarren insistió en que la intención nunca fue faltarle el respeto a Magaly Medina. “Yo creo que se lo tuvo que haber tomado con humor, deportivamente. Porque aquí en ningún momento le hemos faltado el respeto. Lo hemos hecho con cariño, con cariño. Para bajar pepita”, aseguró.

El conductor resumió su postura en una idea: en La Manada, la polémica se procesa con humor. “Es chacota para bajar pepita, es para cagarnos de risa. La gente lo ha entendido así, la gente se ha vacilado. Se seguirá vacilando y nos seguiremos vacilando, porque aquí no nos tomamos las cosas personales, nos matamos de risa”, concluyó.

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