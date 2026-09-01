Lima y Callao enfrentan una ola de calor nocturno con 119 noches cálidas consecutivas y temperaturas por encima de lo habitual

Senamhi reportó que al menos en siete regiones se presentarón más de 10 noches cálidas consecutivas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

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El Callao y el litoral de Lima afrontan un periodo prolongado de temperaturas nocturnas elevadas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la ola de calor nocturno acumula 119 noches cálidas consecutivas, una persistencia que mantiene las condiciones térmicas por encima de los valores habituales en esta parte de la costa peruana.

En el Callao, la temperatura nocturna llegó a 20,4 °C, registro considerado como una noche muy cálida. El valor se ubicó 6,6 °C por encima de lo habitual para esta época y, de acuerdo con el Senamhi, guarda relación con las condiciones cálidas del mar asociadas al Niño Costero.

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El escenario se presenta mientras continúa el incremento de las temperaturas durante el día. El Senamhi mantiene vigente el Aviso N.° 342, de nivel rojo, que contempla condiciones de calor entre el martes 1 y el jueves 3 de setiembre. Para la costa central, donde se encuentran Lima y Callao, se esperan temperaturas máximas de hasta 29 °C durante este periodo, además de mayor radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

Una vista nocturna de la ciudad ilustra el periodo de elevadas temperaturas registrado en el litoral de Lima y El Callao según el Senamhi. (Foto: Senamhi)

Callao registra una temperatura nocturna 6,6 °C superior a lo habitual

El registro de 20,4 °C durante la noche en el Callao destaca por la diferencia frente a las condiciones habituales. La temperatura superó en 6,6 °C el promedio esperado, una anomalía que refleja la persistencia del calor en las horas en las que normalmente se produce un mayor descenso térmico.

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Las noches cálidas pueden tener un efecto distinto al de las temperaturas elevadas durante el día. Cuando la temperatura permanece alta después del atardecer, los ambientes conservan el calor durante más tiempo y existe menor alivio térmico antes de la madrugada. Esta situación puede resultar especialmente incómoda para el descanso.

El dato adquiere mayor relevancia por la duración del episodio. El Senamhi reportó 119 noches cálidas consecutivas en el Callao y el litoral de Lima, lo que evidencia que el comportamiento térmico se mantiene durante un periodo prolongado y no corresponde únicamente a una jornada puntual.

Deshidratación e insomnio térmico: los principales riesgos del calor en adultos mayores, según el INSM. (Foto: Agencia Andina)

La persistencia también guarda relación con las características de la costa central. Las condiciones del océano influyen directamente en la temperatura del aire cercano al litoral, por lo que un mar más cálido puede contribuir a limitar el enfriamiento nocturno.

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El mar cálido mantiene temperaturas elevadas durante las noches

De acuerdo con el Senamhi, las condiciones cálidas del mar vinculadas al Niño Costero forman parte de los factores relacionados con las temperaturas nocturnas elevadas. El océano cumple un papel importante en la regulación térmica de las zonas costeras y sus variaciones pueden modificar el comportamiento habitual de las temperaturas.

El especialista del Senamhi Nelson Quispe explicó que la evolución del fenómeno también depende de la temperatura absoluta de la superficie del mar. Cuando el agua cercana al litoral alcanza o supera los 26 °C, aumentan las condiciones favorables para la formación de nubes de gran desarrollo y posteriores precipitaciones.

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Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, las aguas con temperaturas superiores a ese umbral se concentran principalmente en el Golfo de Guayaquil y un sector de Tumbes. Según las proyecciones citadas por el especialista, el desplazamiento de estas aguas cálidas hacia el sur podría producirse progresivamente durante los próximos meses.

Este comportamiento forma parte de un escenario climático más amplio. Quispe señaló que el Niño Costero puede tener una influencia directa sobre la costa peruana y favorecer cambios importantes en las temperaturas y las lluvias, especialmente hacia el norte del país.

Aviso rojo prevé más calor durante el día hasta el jueves

Mientras continúan las noches cálidas en Lima y Callao, el Senamhi mantiene el Aviso N.° 342 por incremento de la temperatura diurna. La alerta rige desde el martes 1 hasta el jueves 3 de setiembre y contempla condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa.

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Para la costa central, las temperaturas máximas previstas oscilan entre 24 °C y 26 °C el martes, entre 24 °C y 28 °C el miércoles y entre 24 °C y 29 °C el jueves. El pronóstico abarca tanto Lima como Callao dentro de los departamentos considerados en posible afectación.

Noche limeña. (Foto: Senamhi)

El aviso también advierte sobre escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta. A ello se suman ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Ante este escenario, el Senamhi recomienda adoptar medidas para reducir los efectos del calor. Entre ellas figuran mantener una adecuada hidratación, refrescarse antes de acostarse, utilizar ropa ligera y holgada y ventilar las habitaciones. Con 119 noches cálidas consecutivas, el comportamiento de las temperaturas nocturnas se mantiene como uno de los principales indicadores del actual escenario térmico en el litoral de Lima y el Callao.

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