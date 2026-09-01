Tiroteo en el Callao deja a una niña de nueve años con pronóstico delicado: madre pide detener a delincuentes

Una niña de 9 años se encuentra hospitalizada en estado delicado tras ser alcanzada por una bala perdida durante un tiroteo en el Callao. El trágico suceso ocurrió mientras ayudaba a su madre en su puesto de venta de comida. Cámaras de seguridad captaron la huida de los responsables. | Video: Latina Noticias

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Una niña de nueve años recibió el impacto de una bala durante un tiroteo en El Callao y permanece internada en el hospital Carrión, según relató su madre. La mujer pidió ayuda para identificar a los responsables y que el caso no quede impune.

La menor acompañaba a su madre, quien había instalado un puesto de venta de anticuchos en la cuadra dos de Boterín, donde se realizaba una celebración por Santa Rosa. La niña aparecía en un video registrado antes del ataque, mientras compartía la jornada familiar.

El ataque ocurrió en la cuadra dos de Boterín, donde la mujer instaló un puesto de comida por la festividad patronal de Santa Rosa| Foto: Latina Noticias

La madre creyó que los disparos eran cohetes de la fiesta patronal

La madre contó que, en un primer momento, pensó que se trataba de cohetes lanzados durante la celebración. Luego observó a un hombre que escapaba con un arma en la mano.

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“Yo pensaba que era cohetes, porque estaban tirando cohetes por esta fiesta patronal”, relató. “Me volteo y veo que había un desgraciado que se iba corriendo con la pistola en la mano”.

La mujer afirmó que vio a otra persona herida y trató de auxiliarla. Poco después, una sobrina llegó con la niña en brazos y le advirtió que también había recibido un disparo.

La madre sostuvo que la Policía no quiso recibir su denuncia en un primer momento. Ante esa situación, dijo que obtuvo por sus propios medios imágenes que registran la huida de uno de los presuntos involucrados.

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Tiroteo en el Callao: una madre exige justicia por su hija herida| Foto: Latina Noticias

En las grabaciones se observa a un hombre que corre tras el tiroteo y se reúne con otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta. La identidad de ambos no fue confirmada por las autoridades.

Mientras su hija continúa hospitalizada, la madre reclamó que se identifique a quienes dispararon. También dirigió un pedido a la ministra de la Mujer y a la presidenta Keiko Fujimori, a quien mencionó en su testimonio.

“¿Qué quiere, que haya más muertes de niños, de niños que no tienen la culpa de nada?”, expresó.

Canales de ayuda

SAMU: El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria ante emergencias. Sus equipos asisten a personas con lesiones, accidentes, problemas de salud graves u otras situaciones que requieren traslado o intervención inmediata.

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Bomberos: El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates, accidentes de tránsito, fugas de gas, emergencias con materiales peligrosos y otras situaciones que ponen en riesgo la vida o la seguridad de las personas.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene para preservar el orden público, prevenir e investigar delitos, proteger a las víctimas y realizar las primeras diligencias tras hechos como tiroteos, robos, agresiones o accidentes.

Fiscalía: El Ministerio Público dirige la investigación de los delitos y busca reunir pruebas para determinar responsabilidades penales.