Héctor Cúper reveló el fuerte descargo al plantel de Universitario en el descanso para la remontada ante UTC: “No lo entendí”

El DT argentino habló de la victoria del cuadro 'crema' ante el 'gavilán del norte' en Cajamarca por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

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El triunfo obtenido por Universitario de Deportes ante UTC en Cajamarca, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, marcó un punto de inflexión para el equipo dirigido por Héctor Cúper. La escuadra ‘merengue’ inició el encuentro con dificultades, pero supo revertir el marcador y consolidar una victoria valiosa jugando como visitante.

Durante el primer tiempo, la ‘U’ atravesó un tramo complicado. El técnico argentino reconoció que hubo “unos 10 a 15 minutos” en los que el equipo cometió errores y perdió el hilo de la idea inicial. “Corregimos algo que hicimos durante 10 a 15 minutos del primer tiempo, ahí cometimos errores en el juego, la idea era otra y tuvimos momentos que pareció que entramos en una confusión. Lo más importante es que retomamos lo que habíamos hablado antes del partido, empezamos a hacer las cosas mejor”, explicó en conferencia de prensa.

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El DT valoró la unión del grupo y la capacidad de respuesta tras el descanso: “Eso muestra que el grupo está bien, está unido. Creo que el segundo tiempo es una reacción a lo que nosotros habíamos hablado antes del partido. Eso ayuda mucho porque este es el camino”.

El gol de Williams Riveros empató a Universitario ante UTC. - créditos: Liga 1

Cúper no pasó por alto, además, el impacto de la altura sobre el rendimiento de algunos futbolistas, aspecto que condicionó el desarrollo del juego y obligó a recurrir al banco de suplentes: “Más allá de los detalles, tuvimos 15 minutos realmente malos y eso condicionó. La altura perjudicó a algunos jugadores que se los veía que no estaban en su día y la gente que entró ayudó mucho a esa reacción”.

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Héctor Cúper sobre la intensa charla en el descanso

La charla en el entretiempo resultó determinante para reencauzar el rumbo del equipo. Héctor Cúper relató que su primera intervención se centró en identificar la razón por la que Universitario dejó de insistir en las ideas que funcionaron en los minutos iniciales. “Lo primero que hablé en el entretiempo fue que si habíamos empezado bastante bien el partido, por qué dejamos de insistir en algunas cosas y cambiamos el juego por otro lado. Eso no entendí y fue lo primero que intenté que el equipo recuperara”, puntualizó.

El veterano entrenador también abordó el tema de los cambios realizados durante el encuentro y descartó que influyan en sus futuras alineaciones. “Ha habido unos cambios porque tal vez el rendimiento no fue el que uno esperaba. No vamos hablar en particular, pero a veces hay partidos que un jugador no se encuentra bien o ese día no le salen las cosas. No quiere decir que por eso va a perder el lugar ni nada por el estilo, porque si alguien que venía jugando bien, por lo menos para mí, hoy (ayer) tuvo un mal partido, eso no quiere decir que hay que cambiarlo. Después, en la semana iremos evaluando y veremos para el próximo partido”, señaló.

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Un inicio de partido vibrante con tres goles. UTC aprovechó las desatenciones defensivas de la 'U' para ponerse en ventaja, pero el cuadro crema descontó sobre el final de la primera mitad con un gol de tiro libre. Mira aquí el resumen completo.

Héctor Cúper sobre el cambio de Lisandro Alzugaray por Gianluca Lapadula

Uno de los movimientos más comentados fue el ingreso de Lisandro Alzugaray en reemplazo de Gianluca Lapadula a los 66 minutos. Héctor Cúper explicó con claridad los motivos detrás de la decisión: “Lapadula estaba un poquito cansado, evidentemente puede ser que a veces al jugador le afecta un poco la altura porque hay partidos que se produce un cansancio superior. Alzugaray puede jugar de delantero, tiene buena dinámica y buen cambio de ritmo, y por eso decidí el cambio”.

Héctor Cúper sobre los comentarios del Universitario de Jorge Fossati

Consultado acerca de las comparaciones con el Universitario que dirigía Jorge Fossati, Héctor Cúper adoptó una postura reflexiva. “A lo mejor no tendría que haber respondido nada. Lo que quiero decir es que nosotros hemos vuelto a un sistema que la ‘U’ ya venía jugando y lo primero que tengo que reconocer como entrenador es que si algo no funciona, uno no tiene que ser necio de insistir y tal vez volvimos a ese sistema. También creo que se han hecho algunas variantes”, manifestó.

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