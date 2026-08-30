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A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ visitarán a la ‘misilera’ con el objetivo de asegurar el triunfo para seguir en carrera por el título, y al frente tendrá a un rival que tiene la misma misión. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.
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El traspié sufrido por Sporting Cristal en Sullana, donde cayó 3-1 ante Alianza Atlético, dejó al equipo sin la posibilidad de alcanzar el liderato del Torneo Clausura 2026. El resultado obliga a los ‘cerveceros’ a reajustar su estrategia y buscar una recuperación inmediata.

Hoy, domingo 30 de agosto, el foco está puesto en el enfrentamiento frente a Sport Boys, uno de los partidos más destacados de la fecha 7. La urgencia de sumar de a tres es evidente para los rimenses, que necesitan un triunfo para seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal y Sport Boys se enfrentarán el domingo 30 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El compromiso está programado para las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

La organización adaptó los horarios para el resto de la región. En Chile, Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 16:30 horas, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el inicio está previsto para las 17:30 horas.

Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao.
Sport Boys vs Sporting Cristal se muda de estadio: se medirán en el Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys contará con una cobertura integral en diversos formatos, adaptada a las preferencias y posibilidades de los aficionados. La transmisión televisiva tradicional estará a cargo de L1 MAX, canal que llevará la señal a todo el país. Esta vía permitirá a quienes cuenten con el canal en su programación habitual disfrutar del encuentro desde sus hogares, sin necesidad de plataformas adicionales.

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En el ámbito digital, la plataforma L1 Play habilitará la visualización en directo para usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras. El acceso estará sujeto a suscripción y brindará la posibilidad de conectarse en tiempo real desde cualquier lugar con conexión a internet, abriendo la experiencia más allá de la televisión convencional.

Quienes prefieran información escrita y actualizaciones permanentes encontrarán en Infobae Perú una cobertura detallada del evento. Desde la previa hasta el resumen final, el medio proporcionará incidencias minuto a minuto y reportes de goles, permitiendo un seguimiento completo para los lectores que opten por el relato digital.

Así llegan Sporting Cristal vs Sport Boys al partido

Sport Boys llegará al enfrentamiento en su mejor momento de la temporada. La reciente goleada por 5-1 ante Cienciano ha sido su victoria más contundente en el Clausura, lo que deja al equipo con tres triunfos, dos empates y una derrota tras seis fechas disputadas. Además, el equipo rosado se clasificará a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras eliminar a Atlético Grau en una definición por penales que terminó 4-3, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Estadio Municipal de La Matanza.

Por su parte, Sporting Cristal llegará tras caer 2-1 frente a Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, un resultado que le impedirá alcanzar la punta del Clausura en la jornada previa. Sin embargo, los celestes también contarán con argumentos para afrontar el duelo con confianza: en la Copa de la Liga, superarán 4-1 a Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo y también asegurarán su lugar en las semifinales del certamen.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 mantendrá una lucha cerrada en los primeros lugares. Sport Boys ocupará el cuarto puesto con 11 puntos, a solo dos unidades de los líderes Deportivo Garcilaso y Universitario. Sporting Cristal llegará a la fecha en la sexta posición con 10 puntos, lo que anticipa una jornada de alta tensión y paridad en la lucha por los puestos de arriba.

El cuadro 'celeste' aplastó 4-1 a los huancainos en el Estadio Alberto Gallardo y clasificó a semifinales - Crédito: Bicolor.

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