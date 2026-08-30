Peruano Cristhian Pacheco gana la maratón de México 2026: el atleta huancaíno superó a los corredores africanos

El corredor peruano Christian Pacheco se lleva la victoria en el Maratón de la Ciudad de México con un tiempo impresionante. Tras cruzar la meta, el atleta cae al suelo completamente exhausto, demostrando el increíble esfuerzo físico de la competencia.

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Cristhian Pacheco se consagró como campeón de la maratón de la Ciudad de México 2026, imponiéndose a varios corredores de élite y superando a los favoritos africanos en una exigente prueba de 42.195 kilómetros. El atleta huancaíno cruzó la meta en el emblemático Zócalo de Ciudad de México con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, en una de las ediciones más competitivas de la historia reciente del evento. Pacheco logró este resultado en una jornada marcada por la altitud y las pendientes, factores que suelen favorecer a los fondistas africanos.

Cristhian Pacheco: victoria histórica para el atletismo peruano

La victoria de Cristhian Pacheco no solo representa un nuevo título internacional para su palmarés, sino que devuelve a Perú al podio de la Maratón de Ciudad de México después de doce años. La última ocasión en que un peruano ganó esta competencia fue en 2014, cuando Raúl Pacheco, hermano y entrenador de Cristhian, alcanzó el título por segunda vez consecutiva. El propio Cristhian destacó la importancia personal y familiar de este triunfo, ya que su preparación se realizó bajo la guía de Raúl, exmaratonista olímpico.

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Cristhian Pacheco

El propio atleta reconoció la dureza del trayecto, en especial a partir del kilómetro 32, donde la altitud y las pendientes pusieron a prueba su resistencia. “Las pendientes y la altura provocaron los momentos más duros y en el 38k sientes que ya no puedes más, pero piensa que ya son solo cuatro kilómetros; planificamos estratégicamente, estudiamos el recorrido, buscando la mejor manera para ganar”, relató el ganado.

Superando a los africanos

En la edición XLIII del Maratón CDMX, Cristhian Pacheco se impuso a los etíopes Anbesa Tefaye y Balew Derseh, quienes completaron el podio con registros de 2:11:25 y 2:11:58, respectivamente. “Antes era complicado correr un 2:11 o 2:10, ahora muchos pueden correr un 2:08, 2:07, 2:06 y eso hace que podamos ganarle a los africanos”, comentó el fondista peruano.

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Pacheco sostuvo un promedio de entrenamiento semanal de hasta 220 kilómetros, lo que le permitió mantener el ritmo de la cabeza de carrera y acelerar en la segunda mitad, pasando la media maratón en 1:04:48. Su desempeño confirma la solidez de los atletas sudamericanos y su capacidad de competir al máximo nivel mundial.

Cristhian Pacheco llega a la meta - Maratón de la Ciudad de México Telcel

Trayectoria y próximos objetivos de Cristhian Pacheco

Cristhian Pacheco Mendoza, nacido en Huancayo, ha representado a Perú en diversos campeonatos internacionales, incluidos los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. En 2019 se colgó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, estableciendo un récord panamericano en maratón. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, consolidándose como una de las figuras principales del fondo sudamericano.

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El propio Pacheco ya trazó sus próximos desafíos: buscar la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, resaltó que el triunfo de Pacheco ratifica a Perú como cuna de grandes atletas y anticipó que el trabajo continuará para buscar más medallas en las próximas citas internacionales.

Cristhian Pacheco - Maratón de la Ciudad de México Telcel

<b>Resultados de la Maratón CDMX 2026</b>

Elite varonil 🥇 Cristhian Pacheco Mendoza (PER) 2:10:03 🥈 Anbesa Tefaye (ETH) 2:11:25 🥉 Balew Derseh (ETH) 2:11:58

Elite femenil 🥇 Kaseng Asefa (ETH) 2:29:30 🥈 Gebremedhin Alemã (ETH) 2:32:23 🥉 Tefera Mekasu (ETH) 2:34:04



La edición 43 del maratón estrenó una nueva ruta, que conservó casi el 90% del recorrido tradicional, iniciando frente al Estadio Olímpico de la UNAM y finalizando en la Av. 20 de Noviembre, en el corazón del Zócalo capitalino.

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