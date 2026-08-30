Ministro de Defensa afirma que es urgente declarar como “grupos hostiles” a las organizaciones criminales

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)

Guardar

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, planteó la necesidad de declarar como “grupos hostiles” a las organizaciones criminales para que las Fuerzas Armadas puedan enfrentarlas “como si fuesen objetivos militares”.

En una entrevista con TV Perú, el titular del Mindef sostuvo que el Estado debe responder ante bandas transnacionales con “esa misma capacidad de fuego”, esto debido a que sus integrantes utilizan artefactos explosivos para cometer sus atentados.

El ministro Belaúnde afirmó que el Poder Ejecutivo pidió facultades legislativas al Congreso de la República para “ampliar el criterio que se utiliza para denominar a los grupos hostiles”, al señalar que en el orden interno operan organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos.

PUBLICIDAD

El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.

El pedido busca ampliar la categoría de “grupos hostiles”, que hoy, según el ministro, solo abarca a los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y a las disidencias de las FARC en el Putumayo.

Según explicó el ministro a TV Perú, canal estatal peruano, esas organizaciones “utilizan armamento de guerra y explosivos”. En esa línea, remarcó que ante ese tipo de amenaza se necesita que el Estado esté “en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego”.

Pedido de facultades legislativas

El integrante del gabinete que encabeza el premier Luis Galarreta dijo que el pedido de facultades legislativas se presentó “más rápidamente” que en otras gestiones porque, afirmó, existe “una situación de emergencia”.

PUBLICIDAD

Sobre el contenido del paquete, detalló: “El paquete de seguridad ciudadana está compuesto con temas del sector justicia, de la Policía Nacional y algunos aspectos de Defensa aunque este sector tiene un rol en casi todo”.

El gobierno de Keiko Fujimori ya presentó ante el Congreso su pedido de facultades legislativas. - Crédito Presidencia

Belaúnde sostuvo que una parte del mecanismo constitucional apunta a las fronteras, donde “hoy son víctimas de las operaciones o del accionar de las organizaciones criminales transnacionales”, y enumeró a Los Choneros de Ecuador, las disidencias de las FARC en el río Putumayo y el Comando Vermelho en la frontera con Brasil.

En esas zonas, afirmó, se busca tener “una acción militar”, y añadió: “Esos tres grandes grupos que operan en la frontera norte”.

Policías no podrán usar sus celulares en operativos

La publicación del Decreto Supremo 123-2026-PCM estableció una medida inédita para la seguridad en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao durante el estado de emergencia: los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen prohibido usar sus teléfonos personales durante operativos y patrullajes reservados.

PUBLICIDAD

La decisión, informada por el Gobierno a través del diario oficial El Peruano, apunta a frenar las filtraciones y fortalecer el control interno en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad.

Policías no podrán usar sus celulares en operativos durante el estado de emergencia.

El estado de emergencia declarado por 60 días en Lima y Callao responde al aumento de delitos como homicidio, sicariato y extorsión. Según el decreto, la PNP mantiene el control del orden interno junto a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana.

La medida permite restringir derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.