Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del clásico por la Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima: canal TV online del clásico en el Monumental por Liga Femenina 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán hoy, domingo 30 de agosto, clásico del fútbol femenino peruano en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina. Las ‘blanquiazules’ llegan como líderes con puntaje perfecto —18 puntos— y buscan extender su dominio en la tabla, mientras las ‘cremas’ marchan terceras con 13 unidades, aunque con un partido menos disputado.

¿Dónde ver el clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima?

El partido tendrá cobertura en múltiples plataformas. Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), transmitirá el encuentro en vivo y de forma gratuita, con acceso desde cualquier lugar del mundo sin restricciones geográficas.

PUBLICIDAD

Por señal abierta, América TV (canal 4 y canal 704 en alta definición) cubrirá el clásico con una previa que arrancará a las 14:50 horas. El partido también estará disponible en el sitio web del canal y en la aplicación América TVGO, para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras.

Infobae Perú realizará cobertura completa del encuentro en su página web, con información previa, minuto a minuto, goles, incidencias y declaraciones de los protagonistas.

Alianza Lima vs Universitario, clásico por Liga Femenina 2026, se transmitirá por señal abierta.

Horarios del clásico por Liga Femenina

El duelo entre Universitario y Alianza Lima está programado para las 15:15 horas de Perú. Para los aficionados en otros países, el inicio del partido se distribuye de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

México: 14:15 horas

Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este): 16:15 horas

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 17:15 horas

Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026

Las localidades para el clásico en el Monumental se venden de forma exclusiva a través de Teleticket, con la siguiente estructura de precios:

Tribuna Oriente

Hinchada Crema: S/ 10

Socios Cremas y Adherentes: S/ 5

Occidente Lateral

Hinchada Crema: S/ 20

Socios Cremas y Adherentes: S/ 12.50

Occidente Central

Hinchada Crema: S/ 30

Socios Cremas y Adherentes: S/ 20

Experiencia Leonas: S/ 150 (cupos limitados)

Promo Familia Crema: 4 entradas a Oriente por S/ 35

Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: X Universitario femenino.

Los niños menores de 12 años ingresan sin costo a la tribuna Oriente. Quienes adquirieron entrada para el partido entre Universitario y Los Chankas, por la Liga 1 masculina, acceden a un descuento para este encuentro.

¿Cómo quedaron los clásicos entre Universitario y Alianza Lima este 2026?

Los antecedentes de la temporada entre Universitario y Alianza Lima no hacen más que avivar la tensión del clásico que se disputará este sábado en el Monumental.

PUBLICIDAD

El primer capítulo se escribió en la fecha 7 del Torneo Apertura, con victoria 3-1 de las ‘cremas’ en el estadio Alejandro Villanueva. Karen Araya puso en ventaja a Universitario, Adriana Lúcar igualó de forma parcial, pero Sofía Oxandabarat y Pierina Núñez resolvieron el partido en el segundo tiempo.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

El reencuentro llegó en la primera semifinal del Apertura, donde Alianza Lima se impuso 1-0 con gol de Nisa Marquínez. La delantera celebró el tanto con un cartel que rezaba “Venezuela estamos contigo”, en señal de apoyo por los sucesos registrados en ese país.

La vuelta fue otro partido. Universitario goleó 3-0 a las ‘blanquiazules’ y avanzó a la final con un global de 3-1. Núñez abrió desde el punto penal al minuto 3, Oxandabarat amplió antes del descanso y Luz Campoverde selló la cuenta en la segunda mitad, período en que Adriana Tacilla recibió la expulsión.

PUBLICIDAD

Alianza Lima terminó por alzarse con el título del Apertura y llega al Clausura como líder con puntaje perfecto. La ‘U’, en tanto, buscará en el Monumental otro resultado que la acerque a la punta de la tabla.

Las 'cremas' voltearon la llave y se clasificaron a la final de la Liga Femenina. Créditos: Bicolor .